Igrali smo Days Gone, novi hit za PlayStation

Nakon što je u rujnu prošle godine gaming svijet osvojila hrvatska zombi survival igra SCUM, temu živih mrtvaca donosi nam i Days Gone, nova Sonyjeva ekskluziva koju je za PlayStation 4 razvio američki SIE Bend Studio. Kratku demo verziju imali smo prilike isprobati još na InfoGameru, ali ona nam nije dala naslutiti ni pet posto vizualne raskoši i narativnog bogatstva koje će nas čekati u Days Gone. Nakon maratonskog testiranja dovršenog proizvoda, sada napokon možemo reći imamo zombi igru koja se radnjom može mjeriti s legendarnom Last of Us iz 2013., koja još uvijek drži titulu najbolje igre na svijetu!

U Days Gone vaše ime je Deacon St. John, ali niste nikakav svetac. Za prijatelje Deek, opasni ste bajker velikog srca koji sa svojim najboljim prijateljem Boozerom preživljava u raspadnutom svijetu dvije godine nakon što je većinu čovječanstva pandemija pretvorila u zombije, odnosno frikere koji noću izlaze van, a danju se vraćaju u svoja gnijezda.

U takvom svijetu otvorene ceste više nisu vaš dom, nego mjesta napada zombi vukova, polumrtvih medvjeda, ali i Rippera - drogiranih kultista sklonih samosakaćenju koji napadaju civilizirane kampove čiji stanovnici žele obnoviti život na Zemlji.

Kao u Falloutu i drugim open world uspješnicama, vi ste čovjek koji obavlja najopasnije poslove za glavešine kampova, ali za razliku od repetitivnih misija zbog kojih često odustajemo od igara, napetost i strah koji proizlaze iz nepredvidive okoline u Days Gone tjeraju vas da svakoj misiji pristupate kao prvoj. Iz čistog straha pribjegavat ćete šuljanju i tihom klanju i u trenucima u kojima biste objektivno mogli posegnuti za sačmaricom.

Roktanje, skvičanje i vrištanje živih mrtvaca podsjetit će vas na SCUM i onaj osjećaj kada čudovište čujete, ali ga ne vidite, pa se mahnito okrećete oko sebe dok vam puls nezaustavljivo raste. A srce će vam zaista eksplodirati kada na vas krene horda: masovna migracija tisuća zombija koja u svom svojem užasu zaista izgleda impresivno, ali šanse da ju preživite iznimno su male. Ne smijemo zaboraviti ni osjećaj strave kada vas okruži gomila zombi-djece koje morate razbucati palicom, ili kada zabijete oštro oružje u glavu krhke nemrtve djevojke.

Razlog zbog kojeg je došlo do razorne pandemije koja ih je pretvorila u čudovišta nejasan je, ali je očito povezan s djelovanjem sumnjive znanstvene organizacije NERO čije operacije otkrivate gotovo slučajno, dok pokušavate saznati što se zapravo dogodilo s Deekovom neprežaljenom suprugom Sarom. Vjera u to da je živa iako ste ju posljednji put vidjeli teško ranjenu, snaga je koja pokreće velik dio radnje.

Kao najtraženiji “potrčko”, Deek je više manje dobrodošao u svim kampovima, a obavlja zaista sve: od lova na glave preko spašavanja nestalih kampera do paljenja zombi gnijezda. Na sve te misije odlazite na svojem motoru za kojeg baš kao i u stvarnom svijetu morate imati goriva. Napuštenim crpkama i crvenim kanticama benzina veselit ćete se više nego municiji jer u ovoj igri nikako nije sramota sjesti na motor i pobjeći, dapače, nerijetko je to jedini način da izvučete živu glavu. Čak i ako pokušate prevariti igru i iskoristiti fast travel za odlazak u bazu, to neće biti moguće ako računica pokaže da za to nemate dovoljno goriva.

Još jedna sličnost s Naughty Dogovom uspješnicom Last of Us je oružje. Jednostavne batine, sjekire, palice i krampovi najbolje će vam sačuvati glavu. Možete ih nadograđivati čavlima, pilama i metalom te ih popravljati kada se istroše pretjeranim razbijanjem neprijatelja. Naravno, opremljeni ste i pištoljem, vojničkim nožem i kalašnjikovom, ali morate paziti kako pucate jer metaka nema mnogo. Najlakše ćete ih pronaći obijajući napuštene automobile na cestama koje su dobar izvor ključnih sirovina. U sigurnim kampovima moći ćete kupiti oružje, municiju, popraviti motocikl ili unovčiti glave frikera. Raspon mogućnosti trgovine ovisi o zarađenim kreditima, ali i povjerenju koje dobivate odanim i uspješnim obavljanjem poslova!

Savršeno balansirane glavne i sporedne misije koje polako otkrivaju nepredvidivu priču pravo su osvježenje nakon nedavnih naslova poput Far Cry: New Dawn od koje smo mnogo očekivali, a ispala je fabularno vrlo siromašna.

Iznimno veliku ulogu u Days Gone odigrao je glavni glumac Sam Witwer koji St. Johnu posuđuje glas i lice. Witwera znamo iz animirane serije Star Wars, ali i kao Starkillera iz igre Star Wars: The Force Unleashed. Emotivni, pametni i duhoviti dijalozi između likova dodatno oživljenih CGI tehnologijom u Days Gone stvaraju izuzetnu povezanost između igrača i priče čiji se intenzitet može mjeriti sa spektakularnim God of War, još jednim sjajnim naslovom u kojem uživali krajem prošle godine. Citati kao nazivi glavnih priča, padanje prvih pahulja snijega, romantična i prijateljska kemija među likovima dodati su detalji zbog kojih nećete puštati kontroler iz ruku.

Tvorci Day Gonea napravili su savršeno pametnu stvar: umjesto izmišljanja tople vode, uzeli su najbolje elemente iz već popularnih naslova te ih, bez ponavljanja njihovih pogrešaka, ujedinili u novo, cjelovito gaming iskustvo. Tako imamo jahanje prekrasnim krajolicima na motorima umjesto na konjima kao u Red Dead Redemptionu 2, zauzimanje neprijateljskih kampova kao u Far Cryu te iznimnu ljudsku priču smještenu u svijet zombi apokalipse kao u Last of Us koji se konstantno nameće kao glavna točka usporedbe. Pitamo se samo: može li dugo iščekivani Last od Us 2 koji izlazi ove godine sada nadmašiti Days Gone?

Pogledajte video o misterioznim ljudima - tko su zelena djeca, svjedokinja Kennedyjeva ubojstva...