Kvantna računala bit će glavna tehnologija 21. stoljeća

Uz svu silu vrhunske tehnologije čovjek još nije riješio neke velike svjetske probleme poput siromaštva i gladi. Ili pak izloženost ljudi prirodnim katastrofama ili klimatskim promjenama. Ni danas najmoćnija računala na svijetu još nisu dovoljno snažna za rješavanje takvih širih problema.

No, možda i ne trebamo samo snažnija računala nego i drukčija – a to bi mogla biti kvantna računala, koja imaju potencijal za nov način rješavanja problema. Jedan od najpoznatijih svjetskih fizičara druge polovice 20. stoljeća Richard Feyman znao je govoriti da su digitalna ili klasična računala (kakva danas i poznajemo) loša u procjeni prirodnih procesa.

A računati s prirodom moguće je ako je računalo temeljeno na kvantnoj mehanici. Takva računala koriste radikalno drukčije algoritme.

Nitko još zapravo ne zna točno koje će sve biti primjene kvantnih računala, ali stručnjaci su uvjereni da će to biti jedna od najvažnijih tehnologija 21. stoljeća.

IBM Q kvantno računalo

A da i dizajnom izgledaju potpuno drugačije od onoga što biste očekivali gledano kroz prizmu klasičnih računala, uvjerili smo se na tehnološkoj konferenciji Think u Las Vegasu, gdje je američka kompanija IBM odlučila svijetu izbliza prikazati kako izgleda njihov prototip IBM Q kvantnog računala – sa svojim cilindričnim izgledom u zlatnoj boji više izgleda kao izložak u umjetničkoj galeriji nego računala kakva poznajemo.

– Kada kreirate kvantno računalo ono ne funkcionira sasvim logično. Takva su računala vrlo osjetljiva i lako se mogu poremetiti i pogriješiti. Uvjeti u kojima operiraju moraju biti jako hladni, gotovo blizu apsolutne nule. Jer zbog topline, vibracija ili radijacije čip bi se mogao krivo ponašati. Pokušavamo ih proizvesti boljima, ali nije to samo inženjerski problem, ima tu i dosta znanosti. Quantum bitovi će uvijek imati nekih pogrešaka. Kad učite o kvantnim računalima, onda učite i o molekulama. Jedna molekula kofeina ima 95 elektrona. Kada bih zamrznuo tu molekulu i htio pogledati njenu energetsku stranu, trebao bih toliko memorije koliko ima 1 do 10 posto svih atoma na Zemlju, to su brojke s po 48 nula. Kvantna će računala to moći raditi u nekoliko sljedećih godina i zato prve primjene vidimo u kemiji – rekao je Bob Sutor, potpredsjednik IBM-ova odjela istraživanja.

IBM je jedno takvo računalo spojio u oblak i omogućio pristup za 1000 sveučilišta u posljednje dvije godine, što je dosad dovelo do tri milijuna eksperimenata i 75.000 korisnika.

Velike su teme bile i usavršavanje umjetne inteligencije i dubokog učenja te iskorištavanje Blockchaina za kvalitetniji život i bolja poslovanja. Glavna direktorica IBM-a Ginni Rommety predviđa ulazak umjetne inteligencije u sve sfere čovjeka života. U biznisu će omogućiti kvalitetnije poslovne odluke i dva trilijuna dolara bolje prihode. U zdravstvu je IBM-ov Watson savjetnik liječnicima na 13 vrsta rakova sa znanjem iz slučajeva čak 115.000 pacijenata.

Zašto Zemlja nije ravna

Gost IBM-ove Think konferencije bio je i slavni popularizator znanosti i astrofizičar Neil deGrasse Tyson. On se na duhovit način dotaknuo tema poput umjetne inteligencije i robotike, ali i znanosti iz drugog kuta.

– Koliko ste visoki? Mislite da je to jednostavno pitanje, ali u principu ne možemo točno odrediti jedan precizan broj za našu visinu. Viši ste ujutro, nego kada idete spavati. Astronautima daju različita odijela – u orbiti rastete jer vas ne sputava gravitacija – objašnjavao je Tyson, koji nije izbjegao više puta dotaknuti svoje rasprave o začuđujućem pokretu nekih ljudi koji tvrde da je Zemlja ravna.

– Takvi ljudi uvijek izvuku primjer da su i znanstvenici nekad prije vjerovali da je Zemlja ravna, ali zaboravljaju da je to bilo u doba kada su se stvari izmišljale i proglašavali istinama. Takve smo zaključke ostavili prije 400 godina kada su Galileo Galilei, pa nakon njega Francis Bacon, ustanovili znanstvene metode i alate. Zašto svi obraćaju pozornost na to što neki reper govori o obliku Zemlje?Kod pomrčine Mjeseca Zemljina sjena uvijek je zakrivljena. Bez obzira kakva je rotacija Zemlje prema Suncu. Objavio sam i na Twitteru kako bi morala izgledati Zemljina sjena za Mjesečeve pomrčine – kao linija! Uostalom, da je Zemlja ravna, valjda bi sve mačke svijeta dosad već porušile sve stvari preko ruba Zemlje! – duhovito je završio Tyson, koji se našalio i s Donaldom Trumpom nazvavši oblik njegova Ovalnog ureda – ekscentričnim.