IBM najavio najmanje računalo na svijetu - manje od zrna soli

Današnja računala svojim dimenzijama nisu ni blizu onim divovskim kutijama iz 60-ih i 70-ih godina 20. stoljeća.

No, i danas superračunala znaju biti ne samo veliki po svojim procesornoj snazi, nego i u fizičkom smislu - slavno računalo Titan veliko je gotovo kao košarkaško igralište. To bi se moglo promijeniti. A nagovještaj puno kompaktnijih rješenja vidjeli smo na velikoj Think konferenciji u Las Vegasu u Americi. Ovdje je IBM najavio najmanje računalo na svijetu - tvrde da je manje od zrna soli!

IBM-ov Istraživački tim radi na prototip računalu koje će stajati samo 10 centa, a sadržavat će nekoliko stotina tisuća tranzistora.

"U sljedećih 5 godina tzv kriptografska sidra poput točki tinte ili malenih računala manjih od zrna soli bit će ugrađena u svakodnevne objekte i uređaje", poručuje IBM-ov šef istraživanja Arvind Krishna.

Takva računala trebala bi biti dovoljno snažna da mogu pratiti, analizirati, komunicirati pa i djelovati ovisno o podacima koje uoče.

Namjeravaju ovakva računala koristiti kao izvore podataka za široku primjenu Blockchaina u svakodnevnim životima i poslovanju. Na primjer moći će lakše i jeftinije pratiti robu u globalnom transportu preko oceana, moći će otkrivati krađu u realnom vremenu, prevare ili nepridržavanje pravila. Moći će odrađivati i osnovne zadatke umjetne inteligencije poput popisivanja podataka.

Dakle, možda uskoro računala nećete moći ni vidjeti, ali će vam donijeti još veće mogućnosti nego što imate danas.