Hyundai demantira razlaz s Rimcem: Nastavljamo suradnju

Korejska grupacija Hyundai i Kia ostaje u partnerstvu s Rimac Grupom unatočn ćesto prenošenom napisu uglednog Automotive Newsa o raskidu s našim inovatorom temeljenom na informacijama anonimnih izvora.

- Hyundai i Kia zadržavaju ulaganja u Rimac Grupu te mogu potvrditi kako se u ovom trenutku odvija nekoliko partnerstava na visokom nivou. Obje strane prepoznaju vrijednost ovog strateškog partnerstva te će nastaviti surađivati i u budućnosti, stoji u izjavi koju smo zatražili od grupe Hyundai.

Učinili smo to nakon objave još jedne ugledne europske tiskovine, njemačkog Auto Motor und Sporta, u kojoj se navodi slična Hyundaijeva izjava oko informacije koju su prenijeli brojni mediji što je jučer prenio na svojem Facebook profilu i sam Mate Rimac. Podsjetimo, ugledni Automotive News objavio je prije nekoliko dana kako Hyundai i Kia izlaze iz partnerstva s Rimcem nakon jer je došlo, prema tim informacijama, do dublje suradnje između Rimca i Porschea koja je rezultirala značajnim povećanjem udjela njemačkog kultnog proizvođača u Rimac Grupi, udio je povećan na 24 posto što je obuhvaćalo i preuzimanje Bugattija od strane Rimca, pa je nastala nova tvrtka Bugatti Rimac. Navodilo se ipak kako bi započeti razvoj planiranih modela poput sportskog strujaša čije je predstavljanje predviđeno za sljedeću godinu trebalo nastaviti. I tada bi prestala suradnja Korejaca s Rimcem vrijedna 80 milijuna eura koji je bio došao potpisati sam Euisun Chung, šef korejske grupacije. U svetonedeljskoj tvrtki bili su nezadovoljni naslovom koji je Automotive News stavio na svoj tekst jer se govorilo o prekidu projekata, a njihova izjava išla je upravo u tom smjeru. Oni sz podsjetili da su Hyundai i Kia investirali u Rimac grupu 2019. (tada pod nazivom Rimac Automobili) i od tada su u tijeku njihovi projekti s Hyundaijem. - Imamo dva projekta na visokoj razini koji su u tijeku, jedan je završen i nekoliko je budućih projekata o kojima razgovaramo. Hyundai je također pružio podršku u transformaciji tvrtke tijekom posljednjih 12 mjeseci – uključujući izdvajanje Rimac Technology i udruživanje snaga s Bugattijem pod novom tvrtkom Bugatti Rimac – rekli su u Rimac Grupi.

Čini se kako je situacija zatekla i Hyundai iz kojega su u tom trenutku tek odgovorili kako ne mogu komentirati te će se naknadno javiti. I to se dogodilo na naše ponovljeno traženje motivirano objavom Auto Motor und Sporta čime se dogodio obrat situacije koja, sada se čini, nije nikada niti postojala. Činjenica da su tekst Automotive Newsa prenijeli mnogi utjecajni mediji također ne treba previše čuditi, jer se to dogodilo očito zbog logike prema kojoj bi dva tako velika globalna proizvođača teško mogla dugoročno ostati u sličnoj suradnji na istom području. No, čini se kako tvrtke u Svetoj Nedjelji imaju što ponuditi i jednima i drugima te se s Rimcem isplati ostati u suradnji i u ponešto promijenjenim okolnostima.