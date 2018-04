Huawei P20 Pro osvjetljava u noćnim uvjetima kao da se u kameri nalazi čarobni štapić!

Kineski mobiteli već nekoliko godina postaju sve bolji i dobivaju na popularnosti među širim brojem korisnika. Prednjači Huawei koji ulaže velike resurse kako bi ušao u premium sektor pametnih telefona. Stoga smo s posebnim iščekivanjem isprobali njihov najnoviji flagship Huawei P20 Pro.

Već modelom Mate 10 Pro (u prosincu stigao u Hrvatsku) Huawei je potvrdio da može proizvesti model koji će i dizajnom i performansama izazivati najbolje mobitele na tržištu, a još je uvijek povoljniji od Samsunga i Applea (6499 kuna). Što smo novo dobili? P20 Pro po dizajnu je uvjerljivo dosad najljepši Huaweijev model, baterija mu je iznimno pouzdana, a kamera mu je još moćnija od hvaljenog Matea 10 Pro.

Kamera stvara novi trend

Upravo je kamera najveći fokus nove serije P20. Glamurozno najavljena prva svjetska konfiguracija s 3 objektiva uzbudljivo je rješenje. No najveći iskorak odvija se u pozadini – odnosno u inteligentnoj obradi fotografija. Kirin 970 čipset s neuronskom procesnom jedinicom omogućuje iskorištavanje strojnog učenja u svrhu boljeg pogađanja boja i oštrijih fotografija i sve to izvodi – trenutačno. Senzori su pripremljeni za cijeli niz situacija u različitim okolinama pa brzo automatski prilagođavaju boje.

No najveći iskorak ostvaren je u fotografiranju u uvjetima slabijeg osvjetljenja. Zaboravite fotke na kojima se noću ništa ne vidi, P20 Pro kao da ima blještavi čaroban štapić u rukavu. Koristeći posebnu opciju za snimanje po noći (ne crno-bijelo), dobivate mogućnost da snimate fotografije s većom ekspozicijom – odnosno tada se propušta više svjetla. Za to vam je prije trebao stativ jer, koliko god da ste mirni, ruke vam se uvijek tresu. No Huawei je to sada uspio riješiti na dovoljnoj razini da i takve fotografije možete snimiti iz ruke uz pomoć AI tehnologije stabilizacije! Pojačana je i selfie kamera, no njome sam ipak bio nešto manje zadovoljan. P20 Pro automatski će vam ponuditi dodatne efekte za snimanje portreta poput bluranja pozadine i uljepšavanja, no pritom fotografije znaju ispasti nekako mekše (manje oštre) i pomalo izvještačeno (te opcije možete deaktivirati). Varijanta bluranja pozadine većinom ispadne iznimno efektno iako mi se nekoliko puta dogodilo da mi u bluranju nestane dio ruba lica.

Dodavanje trećeg telefoto objektiva donosi trostruki optički zum. I u praksi to uopće ne ispada loše, no nije baš preporučljivo za zumiranje više od 5x jer će tada biti previše šuma na fotografijama. To sam imao prilike iskusiti fotografirajući suprotnu tribinu na meču Davisova kupa u Varaždinu. I zumirane fotke ispast će vam dovoljno dobro za Instagram i Facebook, ali ako ih pogledate pobliže na računalu, primijetit ćete da se uz veće zumiranje gubi dosta detalja, no to je i očekivano.

Jaka baterija i brzo punjenje

Za razliku od Matea 10 Pro, P20 Pro malo je uži i zato bolje leži u jednoj ruci, a 6,1-inčni OLED vrlo je efektan i na tragu iPhonea X iako još nema tako detaljnu razlučivost. No možda zahvaljujući i tome Huaweijevi flagship modeli još uvijek imaju veliku izdržljivost baterije (4000 mAh). Lako se ulazi u drugi dan korištenja i nema onog osjećaja panike da će se mobitel ugasiti pred kraj dana. Punjenje je također vrlo brzo, za punjenje od 0 do 100 posto trebalo mi je 98 minuta. S tim da je od toga barem pola sata trebalo za tih zadnjih 5-6 posto pa zapravo već nakon 30-45 minuta punjenja mirni ste za cijeli dan korištenja. Preporučujem da uz uređaj odmah kupite i zaštitnu masku iako ćete time pokriti vrlo efektno dizajniranu stražnju stranu mobitela. No to blještavilo bez zaštite ćete lako ogrepsti, što se meni dogodilo u samo nekoliko dana nošenja u džepu... Ovaj model nema problema u performansama, sve zadatke obavlja iznimno brzo uz snažan procesor i 6 GB radne memorije. Huawei tvrdi da se s vremenom ta brzina neće smanjiti, kako to inače zna biti s mobitelima, jer i tu uskače umjetna inteligencija.