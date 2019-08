Huawei časti korisnike popustom do 50 posto za zamjenu oštećenog zaslona

Huawei je predstavio uslugu Huawei Cares kojom od 16. kolovoza do 14. rujna 2019. časti sve svoje korisnike popustom do 50 posto za zamjenu oštećenog zaslona telefona. Usluga uključuje jednokratnu zamjenu oštećenog zaslona uslijed pada, udarca, ogrebotina ili pritiska tijekom normalne upotrebe, a Huawei će, ako je to potrebno, korisnicima zamijeniti i bateriju na određenim uređajima.

Iz Huaweija poručuju kako korisnici ne moraju brinuti o sigurnosti svojih privatnih podataka, jer će se cjelokupni popravak uređaja u ovlaštenim servisima provesti uz najvišu kvalitetu s osobitom brigom za sigurnost podataka korisnika.

Korisnici svoj uređaj mogu i zaključati pomoću načina rada Huawei Repair kako bi bili sigurni da nitko neće imati pristup njihovim podacima.

Osim toga, svim Huawei korisnicima na raspolaganju su, svakog zadnjeg četvrtka, petka i subote u mjesecu, “Huawei dani servisa” prilikom kojeg korisnici mogu u određenim servisnim centrima ostvariti 20% popusta na sve izvanjamstvene popravke te uslugu postavljanja zaštitnog filma potpuno besplatno.