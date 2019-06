HTC Vive Pro: I dalje najugodnije VR iskustvo

Kada god isprobam neki uređaj virtualne stvarnosti, uvijek se iznenadim kako se brzo um prilagodi i uroni u sve uvjerljiviji digitalni okoliš. Nedavno je i u Hrvatsku stigao HTC Vive Pro – nova verzija već nekoliko godina najboljeg VR uređaja na tržištu pa je to bila odlična prigoda da isprobam koliko je HTC poboljšao svoj proizvod.

Ovdje se ne radi o generacijskoj promjeni, nego o podizanju kvalitete prethodnog modela. To bih najjednostavnije usporedio s promjenama i jačanju kvalitete kamere na mobitelima – vjerojatno vam je kamera novog mobitela bila super prije dvije godine, ali danas se sigurno više ne biste vraćali tom modelu, nego želite novu najbolju kameru. Ista je stvar i s HTC Vive Pro – kada isprobate novi model i uočite kako je vizualno puno moćniji, s boljom i detaljnijom grafikom nerado ćete se vratiti na stariji model.

Vive Pro dolazi s dual-OLED ekranima s još oštrijom rezolucijom slike od 2880 x 1600 piksela, što je ukupno povećanje rezolucije za 78% u odnosu na originalni Vive. Ima integrirane slušalice s 3D prostornim zvukom i aktivnim podešavanjem buke pa pridonosi i zvučnom uranjanju.

Druge stvari ovise dosta, dakako, i o sadržaju koji konzumirate. Recimo, na oceanskoj aplikaciji The blue nisam primijetio nešto osjetno bolji doživljaj ronjenja ili susreta s kitom nego što mi je ostao u sjećanju na starijem uređaju.

No iskorak i napredak itekako je vidljiv na novoj igri koju sam isprobao – Tennis VR-u. Kao veliki zaljubljenik u tenis i rekreativac tijekom godina isprobao sam puno teniskih igara i igrica, od onih na mobitelu i tabletu do one na Nintendo Wiiju. Čak sam prije desetak godina i osvojio konzolu na umaškom ATP turniru pa znam i tajne brzog servisa i dobrog returna. No razlika od igranja tenisa na Nintendo Wii konzoli i na HTC Vive Pro headsetu je nebo i zemlja. Mnoge teniske igre nastojale su pružiti vjerniju simulaciju stvarnih poteza u tenisu, udaraca i pokreta, ali HTC-ov VR tenis jedini je kojem je to sada i vrlo uvjerljivo uspjelo!

Usred teniskog terena

Prvo, treba nešto reći i o vizualnoj lokaciji i detaljima grafike. Dok u Wiiju teniski teren nije prioritet, nego je više karikatura, ovdje se osjećate kao da se doista nalazite usred teniskog stadiona. Vidite publiku na tribinama uvjerljivih dimenzija i puno praznih sjedala (jer ste tek u prvom kolu), vidite linijske suce, perspektivu terena iz različitih kutova kako se krećete. Ukratko, grafika je vrlo ugodna i detaljna te pomaže uživljavanju u ulogu tenisača. Drugo – odlično je izvedena i mehanika igre – sportske igre vole što vjernije prenijeti efekt vrste udarca na lopticu. Ovdje je pravovremeni udarac ili tajming izuzetno bitan, baš kao što je to i na stvarnom teniskom terenu. Čak i ako ste dobro pozicionirani na terenu, odnosno “ako ste na lopti”, ne znači da ćete uspješno izvršiti udarac – ako ne zamahnete u pravom trenutku. Kada uspijete pogoditi lopticu, a ipak ste malo zakasnili na udarac, prebacit ćete mrežu, ali bi loptica lako mogla ipak završiti u autu, kao što je često i u stvarnom tenisu. Dakle, trebate prvo trenirati. Dakako, ima i nedostataka, koji ovdje prvenstveno dolaze iz samog VR okruženja.

U tenisu je jedna od ključnih stvari – kretanje, a na tom polju ste u VR svijetu ipak ograničeniji jer imate tek nekoliko metara prostora za sve poteze. Tu u pomoć dolaze nove jače bazne stanice koje na novom Vive Pro mogu proširiti polje igranja na impresivnih 10x10 metara (dakle može sudjelovati i više igrača istovremeno). No, budimo realni – to su rijetke situacije pa će i standardna 4x4 metra mnogima biti dovoljno zahtjevno za osloboditi u svom stanu ili poslovnom prostoru.

Igru sam isprobavao u kutu predvorja zgrade HUB385 na Trešnjevci u Zagrebu i barem sam jednom kontrolerom udario u zid pokušavajući pogoditi forhend.

Također, HTC-ov asistent morao mi je više puta uskakati u pomoć i pomicati me unazad kako ne bih nešto udario. Najbliže nezgodi stigao sam u jednom trenutku kojeg, naravno, nisam bio ni svjestan – dok sam pokušavao svladati kako servirati (i u pravom tenisu jedna od težih stvari za naučiti), samo za nekoliko centimetara promašio sam žarulju “reketom”/kontrolerom!

‘Razbijanje’ uz glazbu

Još jedna VR igra u kojoj sam uživao jest igra Beat Sabre po uzoru na slavno oružje iz Star Warsa. Cilj je svjetlosnom sabljom rezati nadolazeće jureće blokove (plave i crvene) u raznim oblicima. Dodatna draž je što možete izabrati i glazbenu podlogu pa uz neki rock ritam razbijati blokove. Ovo je, dakle, nešto kao Star Wars VR varijanta legendarnog Guitar Heroa. Kada malo uđete u štos, možete paralelno čagati i rezati mete. Vrlo zabavno!

Uz zabavne igre isprobao sam aplikaciju za edukaciju o anatomiji Organon 3D VR. Ipak je nakon tog silnog mahanja i vježbanja dobro otići i na – sistematski pregled, barem virtualni. U ovoj aplikaciji u virtualnom laboratoriju imate ‘repliku’ kostura i cijelog ljudskog tijela pa možete osvježiti ili produbiti znanje. Možete izbliza pregledati dijelove kostura, živčanog sustava, unutarnje organe... Kliknete na određeni dio tijela i kontrolerom izvlačite taj manji dio na širi prikaz koji pritom možete sagledati sa svake strane. Također, istovremeno vam se otvara i dodatni tekstualni panel s kratkim informacijama o tom dijelu tijela.

To je korak prema budućim suradnjama između liječnika, gdje bi se uz snažne 5G veze daljinski mogli educirati liječnici uz navođenja vrhunskih kirurga i drugih stručnjaka...

S iskustvene strane vrlo sam zadovoljan modelom Vive Pro. Čini se da HTC ostaje na vrhu VR tržišta, novi uređaj manje je naporno nositi, slušalice i zvuk puno su bolje izvedeni, a grafika puno bolja. Plus, na novoj verziji nisam morao skidati naočale. No, kao i svaki put, mora se istaknuti da se radi o vrlo skupim uređajima. HTC Vive se sada u Hrvatskoj može nabaviti za 4999 kn, a Vive Pro stoji čak 11.499 kuna! A treba vam i velik prostor za kretanje, kao i prateće snažno računalo. Dakle, odluka nije jednostavna, no ako ne gledate na cijenu, a tražite vrhunsko VR iskustvo, svakako trebate razmisliti i o HTC-ovu Viveu.