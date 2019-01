HT dobio ceritifikat za najbolju mobilnu mrežu u Hrvatskoj

Hrvatski telekom osvojio je certifikat P3 – Best in Test za najbolju mobilnu mrežu u Hrvatskoj, istaknuo je to Boris Drilo, član Uprave HT-a i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije, na jučerašnjem predstavljanju rezultata mjerenja. Certifikat P3 uzima se kao svojevrsni standard mjerenja kvalitete mreže i zadovoljstva korisnika telekom operatora diljem svijeta.

Ovo je druga godina za redom da je HT dobio certifikat kvalitete 948 bodova, od mogućih 1000, što je 24 boda više negoli za prošlog mjerenja, kazao je Drilo.

Pri tom HT je ušao među deset najboljih mobilnih mreža na svijetu, a unutar DT-a, druga smo najbolja mreža. Odmah iza Nizozemske – rekao je Drilo ukazujuću na razlike u konfiguraciji terena dviju država, čime, kako je HT-ov uspjeh veći.

Treba znati i da je promet putem mobilnih mreža u ovoj godini uvećan 40 posto, a uslijed povećanja prometa mreže usporavaju. Uprkos tomu, a zbog modernizacije mreže HT je uspio postići kvalitetu mrežu, pohvalio se Drilo.

Naime, lani je HT odlučio ući u sveobuhatni projekt modernizacije mreže i zamijeniti svih 2000 baznih stanica novom opremom koja je u najvećoj mogućoj mjeri već kompatibilna i sa petom generacijom mreža odnosno 5G-om. Proces modernizacije je tijekom 2018. je završen na području Istre, Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a trenutačno se odvija na najjužnijem dijelu Hrvatske u dubrovačko-neretvanskoj županiji te je Dubrovnik prvi grad na dalmatinskoj obali koji će dobiti najnaprednije mogućnosti 4G tehnologije.

- Modernizacija znači da 4G mreže dižemo prema gigabitnim brzinama, te je naša ideja da već kroz 4G velikim dijelom implementiramo niz funkcionalnosti koji će biti i dijelom pete generacije – pojasnio je Drilo.

HT ostaje posvećen investiranju znanju kvalitete kako mobilne tako i fiksne mreže – istaknuo je B. Drilo. Vrijednost investicija u poboljšanje mobilne mreže u prošloj i ovoj godini premašit će milijardu kuna.

Dok je u posljednje četiri godine HT ukupno investirao više od 7 milijardi kuna što je ekvivalent četiri pelješka mosta, naglasio Drilo.

Do. 2025 godine udio digitalne ekonomije u ukupnom gospodarstvu trebao bi biti tri puta veći negoli danas, da bi se to sve dogodilo trebamo razviti digitalnu infrastrukturu i digitalne usluge, poučava Drilo te nastavlja - dio te priče su svakako mobilne mreže ili 5G koje bi trebale biti pokretač rasta.

Bez mobilnih mreža nema digitalizacije društva, ekonomije ni invoativnosti i produktivnosti i razvoja digitalne ekonomije u ovom omjeru u kojem to potrebno za svako gospodarstvo pa tako i Hrvatsko, zaključuje Drilo.

U Zagrebu u parku Trnjanska Savica travnata površina priprema se za uređenje

[video: 29047 / ]