Hrvatski brend NOA raste 50% godišnje i postaje posebna tvrtka

Drugi put zaredom smartfon NOA proglašen je “best buy” mobitelom. Radi se pametnom telefonu NOA Element N10, a lani je ta titula pripala modelu H10le, prema izboru svjetske organizacije EISA. NOA mobiteli proizvod su Hangara 18, koprivničke tvrtke koju vodi Mario Kralj, ujedno vlasnik i suosnivač poduzeća.

Koliko vam vrijedi ta titula?

Vrijedi mnogo jer potvrđuje da se NOA razvija u pravom smjeru. Niša u kojoj smo se razvili jest “affordable premium” ili u slobodnom prijevodu dostupni vrhunski telefoni. Spadaju u srednji cjenovni razred s dodanom vrijednosti novih tehnologija iz visokih cjenovnih razreda “A” brendova.

Kažete da vam cilj nije biti prvi, već najbolji drugi. Ili najbolji u procjeni toga što korisnicima treba pa onda to i sklopiti.

Da, vjerujem da dobro pratimo trendove, pri tom unatoč malim količinama koje naručujemo, ali zahvaljujući dobrim odnosima s kineskim proizvođačima komponenti, to uspijevamo i dobiti te ponuditi tržištu. Malo ljudi zna da smo nakon iPhonea bili drugi brend koji je prezentirao uređaj s dvije kamere i Amoled ekranom koji je tada bio samo privilegij puno skupljih uređaja. Nakon novog trenda u veličini ekrana 18:9 koje je postavio Samsung S8 bili smo drugi s našim uređajem N8. Sada smo s N10 opet pomaknuli granice u dizajnu, kameri koja može ostvariti 96 megapiksela. A uskoro ćemo imati i “all view screen” za koji je konstrukcija već gotova.

Jedna od vaših prednosti koja se iznimno vrednuje jest servisna podrška.

Tako je, to je prvo što smo razvili i što nam je ujedno bilo najteže, ali je i naša velika prednost. Servisna podrška i “premium care” mogućnost gdje naš kupac, a malo njih to zna, ima budžet izvan garancijskih popravaka u vrijednosti maloprodajne cijene koju je izdvojio za NOA-u svakako su naša dodana vrijednost.

Odražava li se to na prihode i profit ili koliko ste narasli od osnivanja?

U sedam godina svake godine narasli smo i više od 50 posto. Imamo 15 raznih modela mobitela i tableta pod brendom NOA. Ukupno smo do sada prodali oko 700.000 uređaja, a osim njih prodali smo i 10.000 pametnih televizora koji su nam uz još niz gadgeta jedan od proizvoda koji također radimo u suradnji s kineskim proizvođačima komponenti. Prisutni smo u osam zemalja EU i Rusiji, a do kraja godine planiramo broj povećati na ukupno 12 tržišta.

Nedavno ste sklopili stratešku suradnju s kineskom grupom Coosea. Što Hangar 18 time dobiva?

Dobivamo strateškog partnera u razvoju novih tehnologija, koji sluša smjer kojim naš brend ide. Zamislite da znate smjer tehnologije, cijenu i koncept tržišta koje targetirate i sad imate mogućnost da unaprijed takav proizvod i napravite. Baš takav koji ciljani kupac treba, u pravo vrijeme i na pravom mjestu u odnosu na konkurenciju.

No, osim što je Coosea vama referencija, dogodilo se i to da je vama nogometna reprezentacija također osigurala referenciju prepoznatljivosti u Kini.

Istina, godinama se trudimo svijetu objasniti tko je Hrvatska. Pozivali smo se na Nikolu Teslu, Penkalu, kravatu, Marka Pola. No ovo što je učinio nogomet neopisivo je. Reprezentacija je napravila najveću moguću promociju naše zemlje, ljudi i naših proizvoda. Do te mjere da sam dobio prigodu da govorim na otvaranju Istraživačkog centra Coosea i dobijem nevjerojatan pljesak na sam spomen države iz koje dolazim.

U tijeku je odvajanje NOA-e u zasebnu tvrtku, ali i Megastorea.

Tako je, NOA ima sad svoj put i izdvaja se iz tvrtke Hangar 18, ali ostaje hrvatski brend. Megastore je trenutačno najveći multibrand IT lanac u Hrvatskoj sa 16 trgovina i gaming arenama u njihovu sklopu. Osnovni biznis je maloprodaja IT i gaming opreme, računa i laptopa, smartfon uređaja i opreme.

Planirate li širenje i investicije?

Imamo nekoliko smjerova širenja. Glavni su maloprodaja i NOA. Trenutačno smo u procesu izrade investicijskih studija i počecima traženja strateških partnera i investitora. Zainteresiranih ima i na nama je koji ćemo smjer i partnere odabrati.