Hrvatske tvrtke na najvećem sajmu računalnih igara

Na sajmu Gamescom 2018, najvećem svjetskom sajmu digitalne zabave, koji se od 21. do 25. kolovoza održava u Kölnu predstavlja se i devet hrvatskih informatičkih tvrtki.

– Cijeli domaći sektor proizvodnje računalnih igara bilježi visoku godišnju stopu rasta. Budući da je riječ o tvrtkama koje gotovo sto posto svojih prihoda ostvaruju na svjetskom tržištu, promocija na internacionalnim sajmovima i inozemnim tržištima od izuzetne je važnosti, rekao je Alexander Friedman iz Sektora za industriju HGK.

U organizaciji HGK i Klastera hrvatskih proizvođača računalnih igara (CGDA) na sajmu nastupa devet hrvatskih informatičkih tvrtki koje se bave razvojem računalnih igara, koje su ujedno i članice Grupacije za razvoj računalnih igara Udruženja za IT HGK: Nanobit d. o. o., Digitalna avantura d. o. o., Intercorona d. o. o., Iron ward j. d. o. o., Exordium Games d. o. o., Pandora studio d. o. o., Abest d. o. o., Games Revolted d. o. o. i Lion game Lion d. o. o.

– Nastupi na sajmovima poput Gamescoma nam služe da se nađemo s postojećim i potencijalno novim partnerima za posao. Odradimo preko 20 sastanaka u tri dana, pričamo s Appleom, Googleom, ali i brojnim drugim partnerima. Gamescom je ove godine stvarno uzbudljiv, s obzirom na naš ovogodišnji uspjeh s igrom My Story nikada više sastanaka nismo dogovorili. Drago nam je i što sudjelujemo na štandu HGK i CGDA, gdje možemo predstaviti ne samo Nanobit nego i cijelu hrvatsku gaming scenu – rekao je Tomislav Gojević iz Nanobita, dodajući da se trenutno fokusiraju na daljnji razvoj najuspješnijih igara poput My Story, Hollywood Story i My City te rade na par novih projekata koji bi trebali ugledati svjetlo dana sljedeće godine.

– Očekujemo da sljedeća godina bude još uspješnija od ove, uz porast prihoda od 100% – napomenuo je Gojević.

Razvoj računalnih igara počinje se mjeriti s tradicionalnim predstavnicima IT industrije po pitanju rasta otkako se tvrtka Nanobit uvrstila na deveto mjesto ljestvice hrvatskih IT izvoznika za 2013. godinu. Prema istraživanju o hrvatskim kreativnim i kulturnim industrijama Ekonomskog instituta, u industriji game developmenta trenutno je zaposleno oko 250 osoba u više od 20 tvrtki. Hrvatskoj industriji računalnih igara ovo je peti nastup na Gamescomu, sajmu koji okuplja elitu developera softvera za igre. Sajam se prostire na 201.000 četvornih metara s oko 1.000 izlagača iz više od 50 država, što je porast od 9 posto u odnosu na 2017. godinu. Partner sajma ove godine je Španjolska.