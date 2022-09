HONOR predstavio novi pametni telefon HONOR 70, najavili novu strategiju za Europu

Kineska kompanija Honor predstavila je na IFA sajmu svoje nove uređaje, vlastito korisničko sučenje, kao i svoju strategiju daljnjeg razvoja u Europi. U Berlinu su tako na europsko tržište lansirani novi pametni telefon HONOR 70, laptop MagicBook 14 i tablet HONOR Pad 8, prvi Honorov tablet dostupan izvan Kine. Sva tri proizvoda trebala bi stići na odabrana europska tržišta u narednim tjednima.

Predstavljen je i MagicOS 7.0, nadolazeći operativni sustav koji se temelji na Androidu.

"Od našeg osnutka, HONOR je uvijek težio dati veliki doprinos industriji kako bi omogućio bolju budućnost za sve. Da bismo postigli taj cilj, ostali smo laserski usredotočeni na našu predanost inovacijama. MagicOS 7.0 vrlo kompatibilan s drugim operativnim sustavom. To je pametni OS nudi personalizirane usluge prema korisnikovim scenarijima. Naši sustavi dizajnirani su kao otvoreni kod kako bismo lakše surađivali s našim partnerima u industriji. Video s vašeg laptopa možete prebaciti na vaš tablet jednostavno koristeći povlačenje datoteke (drag & drop). Možete spojiti Honorove uređaje s uređajima koji nisu Honor i obratno", rekao je George Zhao, izvršni direktor HONOR Device Co, Ltd., "Uvođenjem MagicOS 7.0, Fitness and Health rješenja, radujemo se pružanju uvjerljivih opcija europskim i međunarodnim potrošačima koji traže najmodernija korisnička iskustva na tržištu."

Foto: Danijel Lijović

Po prvi put, Honor će svoje preklopne pametne telefone predstaviti međunarodnim tržištima, najavili su iz kompanije tijekom svog izlaganja na IFA-i. Tako se i Honor priključio brendovima koji rade s uređajima s preklopnim ekranima.

Foto: Danijel Lijović

Na softverskom planu Honor nastoji pojednostaviti dijeljenje datoteka između različitih uređaja što je zaisgurno muka koja brine mnoge korisnike pametnih telefona koji vole puno fotkati i snimati, a onda nije uvijek lako dijelite sve te sadržaje kroz različite uređaje, sustave i platforme. Tako Honor usavršava vlastito korisničko sučelje koje se temelji na Androidu i otvorenom kodu. Uz nove promjene korisničkog sučelja, MagicOS 7.0 trebao bi omogućiti korisnicima upravljanje Honorovim prijenosnim računalom, pametnim telefonom i tabletom pomoću jedne tipkovnice i miša. Ovom značajkom korisnici mogu nesmetano povlačiti datoteke preko raznih uređaja, kao i upisati tekst u pametni telefon ili tablet pomoću tipkovnice prijenosnog računala. MagicOS 7.0 bit će službeno objavljen u četvrtom tromjesečju 2022.

Foto: Danijel Lijović

Iz Honora ističu da je njihov novi mobitel HONOR 70 dizajniran za ljubitelje kreiranja video sadržaja na društvenim mrežama tzv vlogginga. Ovaj uređaj elegantnog ekrana debitira sa Solo Cut načinom rada, koji korisnicima omogućuje istovremeno snimanje dva videozapisa, pri čemu jedan sadrži jednu temu, a drugi hvata cijelu grupu. Tako omogućuje korisniku da aktivno izvještava ili komentira uređaj koji snima, što često koriste youtuberi i korisnici Tik Toka, Reelsa..

HONOR 70 ima zanimljiv sklop stražnjih kamera u dva isturena kruga, dvostruka glavna kamera se sastoji od glavne kamere senzora od 54 MP s velikim 1/1,49-inčnim IMX800 senzorom i ultraširokokutnom i makro kamerom od 50 MP.

Foto: Danijel Lijović

"HONOR 70 teži samo 178 grama i ima debljinu kućišta od samo 7,9 mm. Zaslon ima premium segmente. Kamera nudi super iskustvo. Imamo dvostruki sustav kamera, s jednom trostrukom kamerom pozadi i jednom selfie kamerom. Glavni foto senzor je IMX800, ali znamo da hardver sam po sebi nije dovoljan. Želimo da korisnici osim fotografiranja brzo i jednostavno koriste i video. Uveli smo način snimanja "Solo cut mode" - snimanje s više kamera istovremeno kao slika u slici. Možete bez pauziranja promijeniti koja je osoba u fokusu kadra. Tehnologiju iza ovog zovemo re-identification tehnologija. Prati pokrete čovjeka u realnom vremenu s nevjerojatnom točnošću", poručio je Tony Ran, HONOR-ov predsjednik za Europu.

Foto: Danijel Lijović

Novi pametni telefon pokreće Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G i podržava GPU Turbo X i OS Turbo X, što bi mu trebalo donijeti dobre performanse i responzivno iskustvo i kod teških zadataka poput uređivanja video snimki.

HONOR 70 prvi je pametni telefon serije HONOR N koji pokreće najnoviji HONOR Magic UI 6.1 baziran na Androidu 12 i dostupan je u nizu modernih opcija boja, uključujući Midnight Black, Crystal Silver i Emerald Green.

HONOR 70 bit će dostupan u Hrvatskoj od 2.9., a preporučena maloprodajna cijena za model HONOR 70 8GB 128GB je 4099kn, a verzija 8GB 256GB 4499kn.

Foto: Danijel Lijović

Predstavljen je i laptop HONOR MagicBook 14 koji obećava bolje trajanje baterije i do 20,8% bolju učinkovitost snage u usporedbi s prethodnikom. Prijenosno računalo pokreće2 Intel® Core™ i5-12500H procesor 12. generacije. S baterijom od 75 W HONOR MagicBook 14 pruža do 17 sati trajanja baterije u stanju pripravnosti i podržava brzo punjenje kako bi se osiguralo do 3,5 sata neprekidnog rada pri pokretanju softvera za produktivnost nakon samo 15 minuta punjenja, tvrde iz Honora.

Foto: Danijel Lijović

Tablet HONOR Pad 8 je Honor namijenio studentima i mladih profesionalaca. Novi tablet kombinira 12-inčni 2K HONOR FullView zaslon s omjerom zaslona i tijela od 87% i podržava rezoluciju od 2000x1200 piksela i milijardu boja s osam ugrađenih zvučnika za pružanje imerzivnih multimedijskih iskustava u pokretu. Sa sustavom HONOR Magic UI 6.1 i Google Play servisima, HONOR Pad 8 ima bateriju velikog kapaciteta 7250 mAh.