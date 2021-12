Honor najavio svoj prvi mobitel s preklopnim ekranom

Kineski brend mobitela Honor danas je najavio svoj prvi pametni telefon s preklopnim ekranom - Magic V.

Iz Honora su na Twitteru podijelili samo kratku informaciju i jednu fotografiju pa nije poznato ništa od detalja o ovom uređaju niti kada će biti lansiran. No, sada je sigurno da će se i ovaj brend uključiti na usko tržište "foldable" mobitela u koje su posljednjih godina najviše ulagali Samsung i Huawei.

Unfold all the potential. This is HONOR’s first foldable flagship phone, the #HONORMagicV. pic.twitter.com/kijORIGxg1