Honor Magic4 Pro: Velik i blještav pokušaj kojemu treba još malo dorade

Brend mobitela Honor bio je praktično nestao u Europi, ali potkraj prošle godine vratio se na tržište, pa tako i u Hrvatsku, kao samostalna kompanija. Nakon modela Honor 50 iz srednje kategorije, ovog ljeta stigao je puno moćniji i zanimljiviji model – Honor Magic4 Pro, koji smo imali priliku isprobati. Ovo je prvi Honorov premium uređaj u Hrvatskoj, a i prvi konkretniji pokušaj Honora da stvori posve vlastiti flagship nakon potpunog razlaza s Huaweijem.

Ovdje je važno istaknuti da svi Honorovi mobiteli, za razliku od Huaweija, imaju Googleove servise i Google Play predinstalirano i da koriste Android operativni sustav (uz Honorovo Magic korisničko sučelje).

Dizajnom možda malo podsjeća na Huaweijevu poslovnu liniju Mate (veliki okrugli sklop kamera na pozadini), ali ovdje su i hardver i pogotovo softver drukčiji pa se ipak ne može govoriti o nekom dvojniku Matea.

Čim Honor Magic 4 Pro uzmete u ruke, imate dojam da se doista radi o premium uređaju. Mobitel ima vrlo dotjeran dizajn, izglancano kućište zakrivljeno na sve četiri strane. Hardverski je sklopljen poput top Android kategorije, nakrcan specifikacijama s premium Android čipsetom (Snapdragon 8 Gen 1) te odličnim i atraktivnim zaslonom. Tu su i jako dobre kamere te brzo punjenje baterije.

Nešto slabije ocjene idu za softver i korisničko iskustvo, a strši i visoka cijena od čak 8299 kuna. To je top-cijena koja sugerira konkuriranje najboljim Android mobitelima, za što ovaj model ima potencijal, ali ipak ne doseže kompletnu razinu, recimo, top Samsungovih modela. Također, sudeći prema podatku kako je planirano da ovaj model dobije samo dva Androida updatea, može se pretpostaviti da se jamči samo 2 godine softverske podrške.

Magic4 Pro je golem mobitel (dimenzije 163,6x74,7x9,1 mm), velikog OLED zaslona od 6,81 inča pa nije za svačije ruke, ali mora se reći da djeluje impozantno i prvoklasno. Ne smeta mi puno čak ni taj veliki kružni sklop kamere na pozadini kućišta. Rijetko da ćete naći veću izbočinu za kamere na nekom drugom mobitelu. Pozadina je vrlo sjajna. Zapravo, toliko je izglancana i bez teksture da ostavlja dosta otisaka prstiju, a i lako vam može iskliznuti pa je preporučljivo što prije uzeti zaštitnu masku. Iako, tu je kvalitetno zaštitno staklo, kao i otpornost na vodu i zaštita od prašine (certifikat IP68).

Foto: Danijel Lijović

OLED zaslon jedan je od aduta ovog modela. Vrlo je oštar s odličnim prikazom boja, ima 120 Hz stopu osvježavanja slike, koja je promjenjiva. Ovdje se nećete morati brinuti za vidljivost na suncu. Prilično su dobri i stereo zvučnici – i glasni i jasni.

Golema površina za kamere jasno poručuju da je ovaj mobitel fokusiran na kvalitetne fotografije. I većinom isporučuje u tom naumu. Glavni senzor ima 50 megapiksela i propušta dosta svjetla (f/1.8), a tu je i laserski autofokus. Ultraširokokutni objektiv također ima 50 megapiksela (f/2.2). Telefoto kamera (f/3.5) ima 3.5x optičko uvećanje slike.

Fotografije snimljene po danu većinom su jako dobre, bilo da snimate glavnim senzorom bilo širokokutne kadrove. Fotografije su oštre s dovoljno detalja, boje su žive, ali vjerne, a okidanje ide brzo. U nekim situacijama ipak mi se činilo da mi malo nedostaje svjetla. U noćnim uvjetima fotografije su također dosta dobre na glavnoj kameri, dok su slabije na ultraširokokutnom i dakako na telefoto objektivu. Pomaže da kadrovi koje pritom snimate imaju nešto umjetnog svjetla. Noćni režim snimanja može kadar još malo rasvijetliti.

Telefoto kamera je sasvim iskoristiva. Da, možete snimiti i Mjesec (ako ste strpljivi i mirnih ruku), ali ipak se u zumiranju ne može mjeriti sa Samsungovom Ultrom.

Selfie kamera je odlična! Detalji se ne raspadaju ni kada poslije zumirate fotografiju. Po noći je to, dakako, nešto slabije, ali i dalje prihvatljivo. Snimanje videa je korektno, ali bez kvalitativnih iskoraka. Povremeno vam video može trzati.

Baterija je dosta dobra, kapaciteta ja 4600 mAh. Očekivao sam možda malo dulje trajanje, ali većinom će vas bezbrižno provesti kroz cijeli dan. Također, baterija se puni jako brzo. Uz mobitel stiže snažan 100W punjač! Iako iz Honora tvrde da se već u 30 minuta napuni baterija od 0 do 100 posto, meni je to ostvareno u 35 minuta. Za 10 minuta baterija mi se napunila do 35 posto, za 20 minuta do 63 posto, a za 30 minuta do 90 posto.

Kao najkraći zaključak mogu opisati da ovaj mobitel želi postati zamjena za najbolje Huaweijeve mobitele koji su ostali bez Googlea, ali Honoru će trebati još ulaganja i peglanja da bi dosegnuo tu razinu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

PLUS:

Odličan zaslon

Odličan hardver

Jako dobre kamere

Odlična selfie kamera

Brzo punjenje

MINUS:

Visoka cijena

Slabije softversko iskustvo

Slabiji video

Samo 2 godine osigurane Android podrške