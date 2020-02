Google pokrenuo drugi krug financiranja za razvoja digitalnog društva u Hrvatskoj

Institut za razvoj i inovativnost mladih (IRIM) primio je drugu financijsku potporu tvrtke Google u iznosu od 400 tisuća američkih dolara za projekt Digitalni građanin 2.0 čiji je cilj daljnji razvoj digitalnih vještina u lokalnim zajednicama u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini i na Kosovu.

Projekt Digitalni građanin 2.0 nastavak je projekta Digitalni građanin koji je IRIM provodio tijekom školske godine 2018/2019. uz financijsku potporu tvrtke Google. U sklopu projekta Digitalni građanin, IRIM je u suradnji s lokalnim partnerima opremio više od 170 knjižnica u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu obrazovnom tehnologijom (micro:bit BOSON eksperimentalnim setovima za micro:bit i 3D pisačima). IRIM je tijekom projekta organizirao 83 radionice te obučio 368 knjižničara i pripremio ih za rad s građanima. Projekt je nadmašio očekivane rezultate organizacijom 1.512 besplatnih radionica u lokalnim knjižnicama i sudjelovanjem 13.105 građana. Planirani ciljevi su ostvareni – sudionici su se upoznali s novom dimenzijom knjižnice, koristili su vlastitu kreativnost te razvijali vlastite projekte.

Program Digitalni građanin 2.0 usmjeren je na transformaciju javnih knjižnica u digitalne centre za inovacije i razvoj digitalnih vještina i znanja djece i odraslih u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Uz to, zahvaljujući projektu Digitalni građanin 2.0, IRIM će pružiti kontinuiranu podršku knjižnicama kako bi nastavile s aktivnostima organiziranja edukativnih radionica za knjižničare, razvijanjem novih obrazovnih materijala, povećanjem broja knjižnica uključenih u projekt i pokretanjem kreativnih izazova s ciljem motiviranja korisnika da koriste tehnologiju, kao i proširenjem mogućnosti knjižnica doniranjem nove opreme, razvojem obrazovnih materijala, nastavnih planova i programa te uspostavljanjem digitalnih kolaborativnih prostora u pojedinim knjižnicama.

„Iznimno smo sretni i ponosni na ostvarene rezultate projekta Digitalni građanin i ujedno smo zahvalni tvrtki Google na podršci. Građani su bez obzira na svoju dob pokazali veliki interes za nove digitalne sadržaje koji se nude u njihovim knjižnicama, a koje su postale ključni centri za učenje i kulturu. Ljudi u manjim zajednicama teže dolaze do novih tehnologija i nastavljaju učiti. Omogućavanje veće dostupnosti tehnologije pozitivno će utjecati na njihovu kreativnost, ponašanje pri učenju, izboru karijere te će doprinijeti daljnjem razvoju digitalnih kompetencija“, izjavio je Nenad Bakić, osnivač IRIM-a.

„Google.org podržava programe koji koriste tehnologiju za rješavanje društvenih izazova. Razvijanje digitalnih vještina jedno je od najvažnijih područja djelovanja tvrtke Google, zbog čega smo ponosni što možemo nastaviti s pružanjem podrške IRIM-u i njihovim programima koji su usmjereni na uklanjanje barijera za učenje digitalnih vještina i koji učinkovito mogu ići u korak sa sve više digitalnijim svijetom“, izjavila je Liza Belozerova, voditeljica Google.org Economic Opportunity za regiju EMEA.

Google vjeruje kako tehnologija treba imati korisnu ulogu u svakodnevnom životu ljudi. Konstantno nas inspirira način na koji ljudi koriste tehnologiju u potrazi za znanjem, u istraživanju vlastitih strasti i svijeta oko njih, ili ukoliko svoju svakodnevicu žele učiniti jednostavnijom koristeći tehnologiju koja se nalazi svuda oko nas“, izjavio je Joško Mrndže, direktor tvrtke Google za Adriatic regiju.

Kako bi pomogao hrvatskim tvrtkama u maksimalnom iskorištavanju potencijala digitalnog svijeta, Google je 2016. godine pokrenuo online platformu za učenje Digital Skills u sklopu programa Grow with Google. U listopadu 2017. godine, Google je u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Algebrom pokrenuo nacionalnu turneju edukacija za male i srednje tvrtke (SME) dok je u 2018. u suradnji Hrvatskom udrugom poslodavaca ta inicijativa dodatno osnažena. U protekle dvije godine, Google je organizirao više od 150 besplatnih radionica diljem Hrvatske, a digitalne radionice održane su u više od 20 gradova. Od pokretanja programa 2016. do danas obučili smo više od 15.000 ljudi kroz program Grow with Google. Više detalja potražite na: https://digitalnagaraza.withgoogle.com/.