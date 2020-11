Glavno je pitanje – kako nadmašiti fintechove u budućnosti

Cosmin Vladimirescu direktor je kompanije Mastercard u Hrvatskoj i Rumunjskoj. Kartičarska industrija posebice je u posljednje vrijeme na udaru disruptivnih fintech tvrtki, “veliki” moraju mijenjati svoj pristup i ponuditi tržištu nove mogućnosti. Upravo o tome, ali i o utjecaju krize i posljedicama za mala i srednja poduzeća te navikama potrošača i istraživanju MasterIndex razgovarali smo s C. Vladimirescuom.

Izazovi u financijskoj industriji posebice su naglašeni u ovo pandemijsko vrijeme, kako vi vidite promjene u navikama i ponašanju ljudi?

Financijska industrija oduvijek je dinamična i mijenja se, ali kada govorimo o nedavnim novostima u tehnologiji, regulativi i globalnim događajima, možemo reći da se trenutno suočavamo s tektonskim promjenama. Komentatori i analitičari navode kako se razvoj koji se mogao očekivati u idućih dvadesetak godina dogodio u svega nekoliko mjeseci. Pandemija nam je tako donijela i nešto dobro: ubrzanu digitalizaciju i digitalnu transformaciju – kako u privatnom tako i u javnom sektoru – od obrazovanja i zabave do prijevoza i e-comma.

Kao i svi drugi događaji koji imaju globalne učinke, COVID-19 je promijenio način na koji doživljavamo svijet, način na koji razmišljamo, ali i živimo. Primjerice, usvajanje digitalnog plaćanja bilo je u punom jeku i prije izbijanja pandemije, ali su globalna kretanja utjecala na snažniju prisutnost beskontaktnog i mobilnog plaćanja u svakodnevici. S vremenom će pandemija iščeznuti, ali će njen utjecaj na sve segmente industrije plaćanja ostati trajan. Kompanije u našoj industriji, ali i u svim segmentima tržišta moraju pokrenuti procese procjene svojih ciljeva kako bi u postpandemijskom okruženju što kvalitetnije odgovorile na zahtjeve potrošača, poslovnih partnera, ali i konkurenata.

Možete li navesti neke trendove, odnosno je li pandemija zaustavila potrošnju, raste li online potrošnja?

Pandemija je potrošačima dala priliku da razmisle o svojoj potrošnji, ali i načinu na koji potrošnja utječe na druge, društvo u cjelini i na okoliš. Naš današnji život izgleda sasvim drukčije nego do prije nekoliko mjeseci, uključujući i način na koji trošimo, a briga o zdravlju te sigurnosti postaju sve bitniji faktori. Istraživanje MasterIndex koje smo proveli u listopadu pokazalo nam je kako je nešto više od četvrtine svih ispitanika zabrinuto zbog mogućnosti zaraze prilikom plaćanja gotovinom.

Tu vidimo da potrošačke navike odražavaju naše povjerenje u gospodarstvo, ali i našu nesigurnost. Navike se danas znatno mijenjaju što dovodi do pojave različitih trendova: smanjenja potrošnje; većeg volumena košarice, ali smanjene učestalosti kupnje; rasta i razvoja e-comma; većeg značaja promotivnih akcija; češćeg korištenja online plaćanja; rasta beskontaktnog plaćanja; podrške lokalnim trgovinama, proizvodima i uslugama malih i srednjih poduzetnika; fokusa potrošača na odgovorne i ekološki osviještene brendove te one koji ulažu u zajednicu.

Vjerujem kako će promjene u ponašanju potrošača biti velike, ali prilagodbe stavova, vrijednosti i uvjerenja ipak suptilnije. Uza sve spomenuto, ne zaboravimo kako transformacija off i online trgovine, zajedno sa stalnim unapređenjem sustava i rješenja za plaćanje ovdje igra vrlo važnu ulogu.

Kako se ponašaju individualci, a kako SME segment?

U mnogim dijelovima svijeta je COVID-19 naštetio tvrtkama svih vrsta, ali posebice onima s manjim operativnim maržama, poput mikro, malih i srednjih poduzeća. Bilježimo smanjenje osobne potrošnje što rezultira gubitkom potražnje i padom prihoda. Strah od zaraze, ali i povećana gospodarska nesigurnost zbog otpuštanja i nemogućnosti isplaćivanja plaća dodatno utječu na smanjenje potrošnje. Neki sektori, poput turizma i prometa, posebice su pogođeni pandemijom što dovodi do smanjenja opsega poslovanja. Studije pokazuju da SME-i mogu preživjeti mnogo kraće „razdoblje šoka“ od većih poduzeća. Možemo reći kako su mala poduzeća ranjivija na propisane epidemiološke mjere o pridržavanju fizičke udaljenosti od drugih tvrtki.

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj ukazuje kako postoji snažan rizik da inače likvidna poduzeća, posebice mala, bankrotiraju zbog trenutačnih mjera na snazi. Prema rezultatima MasterIndexa, 55% ispitanika poduzetnika koji upravljaju vlastitim poduzećima u strahu je da će morati zatvoriti svoju tvrtku. S druge strane, digitalizacija malih poduzeća jača produktivnost i pristup financijama i tržištu. Ne mogu dovoljno snažno naglasiti važnost pristupa digitalnim tehnologijama i infrastrukturi.

Ubrzavanje razvoja digitalnih plaćanja za mala i srednja poduzeća dovodi do jačanja platnog ekosustava, ali i povećanja financijske uključivosti potrošača, osiguravajući im tako dostupnost elektroničkog plaćanja što je vrlo važno u ovo vrijeme fizičkog distanciranja. Potrošači se sve više prilagođavaju elektroničkom plaćanju, a podaci pokazuju da je 71 posto Europljana izjavilo da će preferirati elektronička plaćanja – debitne i kreditne kartice te mobilne aplikacije u odnosu na gotovinu – čak i kad pandemija završi.

Da zaključimo, koronakriza je dovela do masovnog pomaka ka digitalnim tržištima, financijama, plaćanjima. Ako se s procesom postupa odgovorno, digitalizacija financija, podjednako za pojedince i tvrtke, može utjecati na smanjenje njihovih troškova, omogućiti im lakši pristupa novim tržištima, ali i dovesti do novih mogućnosti, olakšavajući oporavak u postepidemijskom svijetu.

Fintech, odnosno niz startupa i malih tvrtki donose neke nove modele upravo u kartičarski biznis i financijsku industriju, kako se nosite s tim izazovima, što činite da ostanete u vrhu?

Financijska, a posebice bankarska industrija prolazi kroz radikalne promjene potaknute pojavom fintecha, promjenom poslovnih modela, osnaživanjem regulative, ali i sve većih pritisaka oko usklađenosti tehnoloških procesa. Pojava fintecha i nebankarskih startupa mijenja odnos snaga, prisiljavajući financijske institucije da preispitaju svoje modele poslovanja.

Cilj Mastercarda nije samo omogućiti bankama pružanje sigurnijih i prikladnijih sustava, tj. usluga plaćanja kroz njihove aplikacije, već i uspostaviti ekosustav plaćanja koji svim dionicima, posebice novima, donosi jednake uvjete i sigurnost.

U tom kontekstu, Mastercard radi na stvaranju sigurnog ekosustava koji donosi nova iskustva prilikom plaćanja. Konkretno, Mastercard omogućava novim igračima povezivanje sa svojom mrežom koristeći API, čime se omogućava digitalizacija kartica (u aplikacijama za plaćanje) i prilagodba proizvoda tom novom okruženju.

Koje biste vaše inovativne proizvode istaknuli u svijetlu rastućeg fintech trenda?

Tradicionalne financijske institucije reagirale su na razne načine na promjene u industriji kao što su nova zakonska regulativa i rastuća konkurencija u fintech segmentu. Istraživanje koje je za Mastercard proveo Harvard Business Review Analytics Services među 300 rukovoditelja tradicionalnih financijskih institucija pokazalo je da fintechovi više nisu novi, već mainstream trend. Rezultati govore da 59% ispitanika smatra kako su fintechovi već utjecali na promjenu tržišnih udjela; 65% je izjavilo da njihove tradicionalne financijske institucije već koriste fintech rješenja kao platformu za rast, a 77% njih planira to učiniti u iduće dvije godine. Ali glavno je pitanje – kako nadmašiti fintechove u budućnosti.

Ove godine pokrenuli smo potpuno novu kolaboracijski platformu usmjerenu isključivo na suradnju s fintechovima iz svih dijelova svijeta, a cjelokupna ideja temelji se na suradnji, ne samo s Mastercardom, već i našim globalnim digitalnim partnerima. Riječ je o Mastercard FinTech Expressu, svojevrsnom digitalnom inkubatoru, koji okuplja subjekte različitih profila – od onih koji u pakete usluga žele ugraditi mogućnost plaćanja karticama, preko tehnološki orijentiranih startupova koji rade na kreiranju novih nišnih rješenja, do već etabliranih kompanija koje nastoje kroz inovacije osnažiti svoje partnerstvo s drugim dionicima. Stvaranjem takvog okruženja možemo pojednostaviti i ubrzati proces kreiranja i predstavljanja novih platformi za plaćanje, skraćujući tako cjelokupan proces s nekoliko mjeseci na nekoliko dana. Na taj način želimo potaknuti nove suradnje, ali i tradicionalnim financijskim institucijama pružiti nove proizvode i usluge. Fintechovi su nadolazeća prilika za cjelokupan sektor.

Koliko vam je glavobolje zadala direktiva PSD2?

Ideja koja se nalazi iza novih regulatornih zahtjeva Europske unije jest učiniti elektronička plaćanja sigurnijima, osiguravanjem da onaj tko obavlja elektroničko plaćanje zaista i jest osoba kojom se predstavlja. Novi zahtjevi za sigurnosti – ili autentifikacija – postat će obvezni krajem ove godine, a to je projekt na kojem smo, zajedno s našim partnerima, radili posljednje tri godine. Ovdje moram naglasiti trud koji su naši partneri, izdavatelji i trgovci, ulagali kako bi osigurali da svi segmenti funkcioniraju. Uz njihovu podršku poduzeli smo sve potrebne mjere prije isteka roka kako bismo izbjegli loše iskustvo kupnje i osigurali spremnost cijelog ekosustava.

Kako bismo udovoljili zahtjevima naših partnera vezanim uz sigurnost i zaštitu, razvili smo niz rješenja koja osiguravaju višu razinu sigurnosti.

Jedan takav primjer je Mastercard Identity Check, unaprijeđena verzija SecureCodea, koja koristi najnovije standarde autentifikacije, poput jedinstvenog koda, tehnologije prepoznavanja lica i otiska prsta ili drugih biometrijskih podataka te donosi poboljšanu sigurnost online transakcija te zaštitu od neovlaštene uporabe kartica. To znači kako neovlaštena osoba ne može koristiti izgubljenu ili ukradenu karticu za online plaćanja.

Drugi primjer je Mastercard Digital Enablement Service (MDES), platforma koja se koristi kao osnova za razvoj različitih rješenja za sigurna digitalna plaćanja koje će omogućiti i izdavateljima i trgovcima graditi budućnost zaštićenih plaćanja tako što će tokenizirati i digitalizirati svaku transakciju. MDES osigurava korisnicima kartica mogućnost izbora i bezbrižnost sigurnog digitalnog plaćanja na svim platformama putem dodira ili klika.

Koji je zapravo najveći izazov u vašoj industriji i kako gledate na budućnost?

Da budem iskren, ne znam odakle bih počeo. Da ste mi ovo pitanje postavili prije godinu dana, sa sigurnošću bih vam rekao kako je riječ o izazovima koji se nalaze negdje između rasta konkurencije, sigurnosti podataka, zadržavanja korisnika i inovacija. No ova je godina toliko specifična i različita u odnosu na sve prethodne, a nametnula je i neke nove izazove. Ako uzmete u obzir da su se naši životi, poslovi i odnosi u potpunosti promijenili u nekoliko posljednjih mjeseci, da smo napravili kulturološki pomak s offline u online domenu te bili primorani promijeniti i prilagoditi poslovne modele novonastalim prilikama, onda cjelokupna slika izgleda još složenije. Ako promotrite utjecaj tehnologije na naše živote, posebice ove godine, vidjet ćete da smo postali tehnološko društvo koje razne sadržaje konzumira prvenstveno online. Online potrošači postaju sve obrazovaniji i informiraniji, traže jedinstvena digitalna iskustva, očekuju da svi sadržaji budu podjednako dostupni na svim uređajima u bilo koje vrijeme, na bilo kojem mjestu. I to je ono što očekuju i od financijskih institucija. To znači više podataka, daljnja regulatorna usklađivanja, kompleksnija sigurnosna rješenja. A riječ je o procesu koji se neprestano razvija i preklapa. Na kraju, ako bih morao birati, rekao bih da je najveći izazov premašiti očekivanja korisnika u vidu kvalitete pružene usluge. S druge strane, zlatni standard vrlo je jednostavan: pružiti tehnička rješenja, infrastrukturu i podršku za provođenje brzih transakcija, a korisnicima kartica omogućiti besprijekorno korisničko iskustvo i bezbrižnost da su njihovi osobni podaci i transakcije u potpunosti sigurni. •