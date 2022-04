Glavni izazov s kojim se kompanije danas susreću jest kako biti fleksibilne i adaptivne na bilo koju krizu

Sonja Popović iskusna je menadžerica i liderica, a nakon upravljanja SAP-om u Hrvatskoj sada je čelu msg global solutions Hrvatska i ujedno direktorica prodaje za cijelu jugoistočnu Europu. Iako msg grupa posluje već više od tri desetljeća, tek je godinu dana prisutna u Hrvatskoj, a upravo Sonja Popović zaslužna je za njezin ulazak na domaće tržište i razvoj.

Čelnica ste hrvatske tvrtke, sastavnice msg global solutionsa. Budući da je za nas to nova tvrtka, predstavite nam je.

Tvrtka msg global solutions dio je msg grupe, neovisne, međunarodne grupe kompanije s blizu 10.000 zaposlenih diljem svijeta. Grupa kompanija nudi holistički spektar usluga kreativnog, strateškog konzaltinga i inteligentnih, održivih IT rješenja. msg global solutions u Hrvatskoj djeluje nešto više od godinu dana i zapošljava mlade, motivirane eksperte u području konzaltinga i razvoja inovativnih rješenja te iskusne stručnjake koji donose poslovno iskustvo i znanje poslovnih procesa. Vjerujemo da SAP nudi najbolji softver koji pomaže kompanijama transformirati podatke u korisne informacije koje će poboljšati produktivnost i performanse poduzeća. S više od 30 godina iskustva i partnerstva u radu sa SAP-om i njegovim klijentima razvijamo softverske aplikacije, pružamo usluge implementacije i definiramo strategije za povećanje efikasnosti i bolje poslovne rezultate. msg global solutions je ne samo SAP implementacijski partner već i co-development partner SAP-ovih rješenja. Naš slogan je "Passion. People. Performance.".

Bili ste zapravo i prva zaposlenica. Vjerujem da to znači da ste zapravo podigli tvrtku od početka. Kako je to u praksi izgledalo?

Da, ja sam bila prva zaposlenica msg-a u Hrvatskoj i bilo mi je zadovoljstvo graditi kompaniju od početka. Pri tome sam imala veliko povjerenje globalnog Odbora koji je u potpunosti prihvatio moje viđenje strategije msg-a u Hrvatskoj, ali i strategije za regiju jugoistočne Europe. Naime, osim što sam direktorica msg-a u Hrvatskoj, i direktorica sam prodaje za jugoistočnu Europu. Da biste pokrenuli biznis, važno je imati jasnu strategiju, viziju onoga što želite postići, ali i način na koji želite to ostvariti. Pri tome je vrlo važna strast i energija. Ako sve to imate, jasno i transparentno isto komunicirate, onda vas prepoznaju potencijalni zaposlenici, žele vam se pridružiti i stvarati lijepu perspektivnu priču za sebe, klijente i samu kompaniju.

Bilo je zanimljivo zajedno s prvim zaposlenicima tražiti poslovni prostor, odlučivati o dizajnu, namještaju i sl., i graditi tim od početka. Mogu reći da postoje i prednosti kretanja "od nule" jer se onda stvara poseban odnos zaposlenika prema timu koji se kreira, svima je važan uspjeh i svi su iznimno angažirani u svakom aspektu rasta kompanije.

Poslujete, dakle, godinu dana, imate 18 zaposlenih, koja vam je zapravo ciljana skupina klijenata, odnosno u kojim se segmentima pozicionirate?

Fokus našeg poslovanja u Hrvatskoj usmjeren je na nekoliko područja. Tu je prije svega implementacija SAP-ovih rješenja za specifičnu industriju, industriju hrane (food business). Zatim, implementacija rješenja u području customer experiencea za segment malih i srednjih klijenata. Posebno smo ponosni na područje analize profitabilnosti i performansi kompanija te u zadnje vrijeme vrlo aktualno područje održivosti (sustainability).

Industrija hrane je, svakako, industrija u kojoj ima mjesta za moderne tehnologije, što njima zapravo nudite, gdje se vaša rješenja uklapaju?

Okruženje u kojem živimo pokazalo je u zadnje vrijeme koliko je za svaku zemlju važna industrija hrane. Ulaganja u efikasnu i održivu proizvodnju hrane postaju imperativ. Pri tome utjecaji određenih poremećaja u okruženju proizvodnje, distributera i maloprodaje snažno utječu na finalni proizvod i njegovu cijenu koju, u konačnici, svi mi potrošači plaćamo.

Stoga smo mi fokusirani na implementaciju najboljih poslovnih procesa, s naglaskom na supply chain područje (nabava, proizvodnja, prodaja) u svim onim specifičnim granama industrije hrane koji zahtijevaju visoku automatizaciju, digitalizaciju i standarde. Primjer toga su uzgoj, prerada i proizvodnja mesa i mesnih prerađevina, ribe i ribljih prerađevina, mlijeka i mliječnih prerađevina, agribusiness i sl. Kako bi podržali naše korisnike, msg je za SAP razvio posebne verzije S/4 HANA rješenja, u koje su ugrađene specifičnosti industrije proizvodnje hrane, a s ciljem povećanja efikasnosti, posebno proizvodnih procesa, optimizacije troškova i povećanje prihoda. Mi u Hrvatskoj imamo veliki fokus na ovo područje, naši konzultanti rade na nekim velikim projektima u Europi, uskoro krećemo s projektima i u našoj regiji. Naša uprava je prepoznala znanje i iskustvo msg konzultanta u Hrvatskoj te smo postali glavni centar za prehrambenu industriju za Europu, koja se ubrzano širi i raste.

Tu su i alati za bolje upravljanje iskustvom kupca, od marketinga do svega ostalog, koliko računate na taj biznis?

Dinamika poslovanja u današnjim uvjetima uz očekivanja kupaca i potrošača nove generacije o besprijekornom iskustvu traži od kompanija koje žele biti konkurentne izuzetnu okretnost, prilagodljivost i posvećenost svojim kupcima. Danas se jako puno priča o lojalnosti kupaca. Ali smatram da i sama kompanija treba pokazati svoju lojalnost kupcima. Postavlja se pitanje kako. Tehnologija ima izniman utjecaj na današnji svijet u kojem se promjene odvijaju jako brzo, a očekivanja kupaca rastu. Stoga kompanije koje žele biti uspješne sada, danas, ali i u budućnosti, trebaju prigrliti ove promjene i ugraditi ih u svoje poslovanje, a pri tome je svakako ključna prilagodba svakom pojedinačnom kupcu na personalizirani način.

Prisutnost kompanija na digitalnim kanalima postala je standard. Manje više sve kompanije imaju online prodaju, svoje internetske trgovine. U razgovorima s klijentima vrlo često susrećemo se s njihovim pričama o tome kako nisu zadovoljni prihodima ostvarenim od prodaje putem interneta. I to je razumljivo. Jer danas prodaja putem internetske trgovine predstavlja "opću higijenu" kompanije, kao što je nekada bio ERP. Ali ako kompanija želi rast u tom segmentu prodaje, treba dodatne alate koji će joj omogućiti prikupljanje i pristup ključnim informacijama o kupcima, omogućavajući analizu i oblikovanje te personaliziran pristup kupcima. I tu se vraćamo na onu lojalnost koju sam prethodno spominjala. Kupci će biti lojalni kompaniji i kupovati kontinuirano i više ako im pokažemo da smo i mi lojalni njima. A da bismo to postigli, potrebni su nam i kvalitetni CRM sustavi i dobra rješenja za digitalni marketing.

I to je ono čime se mi bavimo, transformacijama prodaje kroz sve kanale, i standardne i digitalne. Bavimo se implementacijama BIG Commerce rješenja za web shopove, SAP Emarsys rješenjem za digitalni marketing i SAP Sales&Service Cloud rješenjem za CRM.

Ovaj segment našeg poslovanja iznimno nam je važan jer smatramo da se već događa trend, koji će biti sve značajniji u budućnosti, a to je da je glavna diferencijacija biti ne u proizvodima koje proizvode i prodaju, već u iskustvu koje pružaju svojim kupcima.

msg u Hrvatskoj u jedinstvenoj je situaciji jer smo prepoznali da je ovaj trend važan u segmentu tržišta srednje velikih tvrtki. Ovu našu inicijativu prihvatila je uprava i dala nam je povjerenje da izgradimo najbolje prakse u ovom segmentu koje će grupa onda primjenjivati globalno.

Treći smjer, odnosno segment rješenja koji nudite jest alat, za laički rečeno, provjeru profitabilnosti tvrtke? Radi se, pojednostavljeno, o svojevrsnom alatu za dijagnostiku tvrtke, zar ne?

Tako je, radi se o rješenju SAP Profitability and Performance Management (SAP PaPM) koje omogućuje kompanijama da imaju bolji uvid u svoje poslovanje, da u realnom vremenu reagiraju na određena odstupanja u poslovnom okruženju te da istovremeno mogu simulirati neke nove poslovne modele ili procese te njihov utjecaj na poslovne rezultate.

Iskustva koja smo stekli diljem svijeta implementirajući ovo rješenje kod kompanija iz različitih industrija želimo primijeniti i u našoj regiji i podržati naše, lokalne kompanije da budu uspješnije i otpornije na različite izazove koji će se očito događati i u budućnosti.

Zanimljivost ovog rješenja jest da ga je razvio msg, odnosno naša kompanija Nextontis, a SAP je prepoznao ovo rješenje i kupio ga od msg-a. Mi i dalje radimo na razvoju SAP PaPM-a, ugrađujemo različite tzv. sample contents, odnosno predefinirane sadržaje specifične za pojedince industrije. Takav pristup omogućuje našim klijentima da ostvare brzu i efikasnu implementaciju i u kratkom roku počnu koristiti benefite rješenja.

Tu su i rješenja za održivost kompanije, koja će uskoro biti obveza pri izvještavanju svih tvrtki, pa i onih u Hrvatskoj? Kako im vi možete pomoć?

Društveni i ekološki angažman više nije samo opcija u poslovanju, postao je imperativ. Pitanja oko okoliša, društvene i ekonomske održivosti dotiču svakoga u svijetu – svaku regiju, svaki dio života, svaki posao, svaku industriju. Kompanije su počele kombinirati gospodarski učinak, zaštitu okoliša i društvenu odgovornost kako bi svoje poslovanje učinile održivijim. Pri tome je najvažniji izazov s kojim se susreću dostupnost i kvaliteta podataka relevantnih za procjenu održivosti.

Naša ključna poluga je omogućiti klijentima stvoriti pozitivan ekonomski, društveni i ekološki utjecaj kroz naša rješenja i uz pomoć naših iskusnih stručnjaka.

Pomažemo državama, organizacijama privatnog i javnog sektora kontrolirati rizik, postići usklađenost s propisima (kao što je ESG izvještavanje), učinkovito koristiti resurse, mjeriti i smanjiti emisije CO 2 te inovirati nove poslovne modele kako bismo napredovali u digitalnoj i iskustvenoj ekonomiji. Naša rješenja pomažu smanjiti ovisnosti i rizike u lancima opskrbe, pokrenuti niskougljično, kružno gospodarstvo bez otpada, eliminirati nejednakost i obrazovati ljude koji nikada nisu imali priliku ući u učionicu.

To činimo uz implementaciju rješenja SAP Profitability and Performance Management for Sustainability koje tvrtkama omogućuje upravljanje i izvještavanje o aktivnostima povezanim s društvenim i ekološkim utjecajem njihova poslovanja, usklađujući procese, ljude i proizvode organizacije s njihovim utvrđenim ciljevima i regulatornim zahtjevima. To dovodi do uštede i potencijalno većeg prihoda zbog zelenih proizvoda/usluga. Stoga su održivost i profitabilnost neraskidivo povezane.

Važno je pri tome reći da je rješenje dizajnirano za integraciju s više SAP i ne-SAP sustava u heterogenom okruženju. Može se implementirati bez promjene postojećih procesa.

Iako smo usredotočeni na inovacije koje pomažu kupcima da postanu održiviji, i sami smo predani davati primjer. Tema održivosti uvijek je imala središnju ulogu u msg-u tijekom 40-godišnje povijesti tvrtke. Održivost je jedna od sedam vrijednosti msg-a, što odražava kako se odnosimo prema našim ljudima i okolišu. Osim toga, održivost i društveno odgovorno ponašanje čvrsto su usidreni u našu korporativnu strategiju.

Svoja rješenja temeljite na SAP-u, no ipak kažete da neka rješenja mogu funkcionirati i u sinergiji s ostalim rješenjima, odnosno da možete postići kompatibilnost?

Tako je. Dobar primjer toga je prethodno spomenuto rješenje SAP Profitability and Performance Management koje se može implementirati i kod korisnika koji nemaju nijedan drugi SAP-ov proizvod. Po svojoj se tehnologiji uklapa u bilo koji system landscape koji korisnik ima.

Drugi primjer je CX portfolio proizvoda kojima se bavimo. Ta rješenja su također potpuno neovisna o okruženju u koja se uklapaju i ne zahtijevaju drugo SAP rješenje kao preduvjet.

Radi se o rješenjima kojima je temelj prikupljanje i integracija podataka iz ostalih rješenja koja kompanija koristi te u sinergiji daju dodatne informacije koje će unaprijediti performanse i uspješnost kompanije u svim aspektima odnosa s dobavljačima, kupcima/potrošačima, internim stakeholderima i u konačnici zajednici u kojoj kompanija djeluje.

S jedne strane ste tvrtka s tradicijom, a s druge, kada govorimo o hrvatskom dijelu, mlada ste kompanija, kako gledate na razvoj?

Da, dio smo globalne kompanije koja uspješno posluje dugi niz godina i kontinuirano ostvaruje rast pružajući svoje usluge zaista renomiranim klijentima diljem svijeta. Pri tome je rad na takvim projektima ujedno i mogućnost rasta za naše zaposlenike, koji upoznaju najbolje svjetske prakse, najbolje poslovne procese i konturirano unapređuju svoje znanje i iskustvo.

Naš lokalni tim također radi i na projektima na globalnom nivou. Ali ono što je meni važno je da takvu ekspertizu i iskustvo možemo ponuditi lokalnim kompanijama. Dakle, upravo je globalno iskustvo tima iz Hrvatske glavni benefit kojim možemo doprinijeti lokalnim kompanijama da postignu bolju operativnu efikasnost i poboljšaju sposobnosti donošenja odluka. Spremni smo im pomoći u odabiru opcije koja najbolje odgovara njihovim potrebama, strategiji i budžetu, uz sinergiju naših lokalnih eksperata i kolega iz drugih zemalja.

U sljedeće tri godine planirate zaposliti 100 ljudi, koje su vam kompetencije najvažnije za buduće zaposlenike i čime ih mislite privući?

Svaki uspješan projekt iza sebe krije posvećenost i analizu problema, koja je rezultirala implementacijom odgovarajućeg SAP rješenja. Implementacije trebaju biti efikasne i oslanjati se na metodologiju koja će osigurati apsolutnu transparentnost i sveobuhvatan prijenos znanja. Jako nam je važno da klijenti razumiju svaki korak u procesu tako da im nakon implementacije osiguramo potreban stupanj neovisnosti. Sljedeća važna komponenta uspješnosti projekata je i tim koji je uključen s naše strane. Potrebni su nam odgovarajuća znanja i vještine, i to ne samo iz IT područja već i iz poslovnih područja koja su obuhvaćena implementacijom. Stoga se naš tim sastoji od IT stručnjaka, SAP funkcionalnih i tehničkih konzultanata, ali i od poslovnih konzultanata koji imaju iskustvo rada na određenom poslovnim području. Zato zapošljavamo, ne samo IT stručnjake, već i ljude koji nam dolaze sa strane business-a. Sinergijom znanja i vještina iz ta dva područja osiguravamo dobro razumijevanje poslovnih zahtjeva klijenata, savjetovanje o najboljem načinu korištenja poslovnih procesa koje pokriva IT rješenje i u konačnici obostrano zadovoljstvo implementiranim IT rješenjem.

Kada govorimo o tehnološkoj transformaciji kompanija, kako gledate na te procese, jesu li tvrtke, posebno male i srednje koje su vam u fokusu, sada, nakon krize, ipak prigrlile digitalizaciju i koje su to bolne točke koje još valja svladati?

Nije upitno da su utjecaj pandemije COVID-19 i ratnih zbivanja u Ukrajini veliki na sve kompanije u svijetu, i male i velike. Dogodile su se promjene u radnom okruženju, navikama kupaca i potrošača, poteškoće u opskrbnim lancima, problemi s cijenama i dostupnosti energenata, što je sve dovelo do ubrzanih primjena novih tehnoloških rješenja i inovacija. Pokazuje se da kompanije diljem svijeta smatraju da će se ovi trendovi nastaviti i nakon smirivanja ove situacije. Iako je biznis uvijek bio neizvjestan, radili su se poslovni planovi i vodilo se računa da ih se realizira. Ali bilo koji osjećaj kontrole koji smo možda imali duboko je uzdrman zadnjih godina te kompanije aktivno traže načine da se osiguraju od rizika.

Stoga smatramo da je glavni izazov s kojim se kompanije danas susreću kako biti fleksibilne i adaptivne na bilo koju krizu. Mi u msg-u možemo to potvrditi upravo zbog velike potražnje naših klijenata diljem svijeta za implementacijom SAP Profitability nad Performance Management rješenja.

Osim toga, možemo primijetiti i povećanu potražnju za rješenjima koja pomažu kompanijama komunicirati i prodavati svoje proizvode kroz digitalne kanale: digitalni marketing i web shopovi su trend koji se znatno ubrzao ne samo kod trgovaca na malo već i sami proizvođači žele imati direktan kontakt s potrošačima svojih proizvoda. I tu smo posebno fokusirani na male i srednje tvrtke, a ovaj put dobru priču iz Hrvatske širimo na globalni biznis te je msg global solutions Hrvatska glavni hub za msg-ov CX business u SMB segmentu klijenata.•