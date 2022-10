Gejmerski festival Reboot vraća se na Zagrebački velesajam, za sve posjetitelje ulaz besplatan

Iako još donedavno nitko nije znao hoće li se u Zagrebu održati poznati gejming festival Reboot sada je sigurno: Reboot se vraća! Nakon nekoliko godina online izdanja gejming fanovi moći će ponovno uživati u velikom jesenskom događaju u Zagrebu. Na Zagrebački velesajam vraća se poznati festival 12. i 13. studenoga, samo sada u nešto manjem izdanju pod imenom Reboot Games Weekend powered by A1.

"Unatoč svim izazovima izborili smo se za to da napravimo vrlo značajan gaming event uživo. Iako fizički znatno kompaktniji i vremenski kraćeg trajanja, Reboot Games Weekend powered by A1 neće razočarati. Pripremili smo atraktivna iznenađenja i gaming sadržaje s naglaskom na dosege tehnologije, pregled najvećih predbožićnih gaming blockbustera te uvid u sve snažniju i veću hrvatsku i regionalnu industriju videoigara. Ovaj poseban gejming vikend dokaz je da se live gejming događanja konačno počinju vraćati na velika vrata pa tako u 2023. godini očekujemo i comeback jednog od najvećih gejming sajmova Reboot InfoGamera powered by A1, u svojoj prepoznatljivoj, šarenoj i glasnoj megalomanskoj formi. Dakle, već planiramo i event za sljedeću godinu. Neću reći da smo potpuno sigurni, ali zaista vjerujem da će sljedeće godine biti to moguće raditi i to ne na skroman način,“ najavio je organizator te suosnivač i direktor tvrtke Reboot, Damir Đurović, koji je otkrio i da će ovoga puta za sve posjetitelje Reboot Games Weekend - biti besplatan.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 26.10.2022., Zagreb - A1 Hrvatska na konferenciji za medije najavila je povratak najveceg regionalnog gaming okupljanja na Zagrebackom velesajmu u studenom, kada ce se uzivo odrzati "Reboot Games Weekend powered by A1" zajedno s finalima 10. jubilarne sezone najvece regionalne esport lige "A1 Adria League". Tim povodom ce predstaviti i prve NFT-jeve na hrvatskom telekom trzistu, posvecenih tom gejmerskom dogadjaju.Iva Ancic, Damir Djurovic, Igor Duic. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Istog vikenda u tijeku će u susjednim paviljonima biti i završni dani Interlibera pa će posjetitelje zasigurno dočekati i gužva na Zagrebačkom velesajmu.

Posjetitelje Reboot Game Weekenda dočekat će više iznenađenja, gostovanja poznatih Youtubera, kao i prilika da osvoje prigodne kolekcionarske Reboot NFT-jeve (za prvih 1000 posjetitelja festivala).

„Strašno nas veseli da ćemo se vidjeti uživo, da smo ponovno nazad na Velesajmu. Ove jeseni slavimo veliki, deseti jubilej A1 Adria League sa širokom regionalnom gejming zajednicom koju okupljamo. Uzbuđeni smo jako vidjeti pobjednike u svim našim igrama. Nagradni fond je čak 100.000 kuna, to je znak koliko ulažemo. Devet je sezona za nama koje su obilježili najpoznatiji naslovi čak devet videoigara, ali i iznos od ukupno uloženih 1.200.000 kuna koje smo osigurali kroz nagradne fondove,“ izjavila je Iva Ančić, rukovoditeljica brenda i marketinških komunikacija A1 Hrvatska.