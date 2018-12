Gadgeti koji su obilježili 2018. godinu: 8K televizori, dron koji stane u džep...

Godina na izmaku pružila nam je niz tehnoloških dostignuća. Velike kompanije u razvoj i istraživanje ulažu više novca nego ikad prije u povijesti, a sve to dovodi do brojnih inovacija i još brojnijih gadgeta od kojih neki postaju sve češći suputnici u našoj svakodnevici. Ove godine doživjeli smo uzlet umjetne inteligencije u mobitelima i drugim uređajima, ali i u znanosti, obrazovanju, poslovanju... O tome svjedoči i Večernjakov projekt “Pogled u budućnost – 2068.” Snažniji čipovi ubrzavaju procese i utiru put sve bližem uvođenju 5G mreže. Vidjeli smo i rastući trend uređaja povezanog doma, no i zabrinjavajuće izvještaje kako su takvi uređaji prelako izloženi hakerskim upadima. U našem godišnjem pregledu donosimo neke od gadgeta koji su obilježili 2018. A već za nekoliko tjedana veliki sajam CES u Las Vegasu prikazat će i trendove koji će pokušati osvojiti novu godinu.

1. Samsung 8K televizor Q900

Što reći za Samsungovo čudo od 8K televizora Q900. To vam je nešto kao slučaj TV serije Igra prijestolja u odnosu na istoimene knjige Georga R. R. Martina. Najbogatija i najpiratiziranija TV serija svih vremena toliko je rasla da je prestigla originalni sadržaj i stvarala nove epizode brže nego što je Martin uspijevao (još je uvijek spor u tom pogledu) pisati knjige koje služe kao predložak za seriju! E, upravo tako vam je s 8K televizorima. Jednostavno, svijet nema baš puno sadržaja u toj rezoluciji ... Ali, kao što ni HBO nije (previše) čekao s hit-serijom, tako ni Samsung nije čekao s razvojem 8K televizora. Rezultat je doista impresivna i moćna serija televizora Q900. No, tehnologija budućnosti i košta puno – oko 40.000 kuna!

Foto: Samsung

2. Mate 20 Pro

Tržište pametnih telefona je iznimno kompetitivno i teško je izabrati samo jedan i to najbolji model. Poznati brendovi stalno izbacuju nove modele pa nije lako samo jednom modelu biti najboljim u svim područjima. No najviše je pozornosti u 2018. godini ipak ugrabio Huawei sa svoja dva vrlo hvaljena flagshipa – proljetnim P20 Pro, koji je donio prvi sklop kamera s tri objektiva, a potom jesenskim moćnim hitom Mate 20 Pro. Iznimno jaka baterija, suludo brzo punjenje, pa čak i mogućnost da napaja i druge mobitele donijeli su tom modelu zaslužene lovorike. Uz to je kamera opet ispala odlična, a više se ne može ništa prigovoriti ni kineskom dizajnu.

Foto: VL

3. Apple Watch 4

Nekako u pozadini borbe za tržište smartfona odvija se utakmica najboljih pametnih nosivih gadgeta. Iako kineska konkurencija i ovdje počinje napadati ustaljene brendove, Apple je i dalje najugledniji proizvođač. No zbog visokih cijena obično se najviše prodaju lanjski modeli. Fitbit, Garmin ili Samsung imaju svoje niše, no sinonim za pametni sat još je Apple. Ove jeseni s novim i redizajniranim modelom Apple Watch 4 ostvaren je i novi iskorak u uslugama zdravstvenih mjerenja na takvim uređajima – taj model sada može raditi i EKG.

Foto: Reuters/PIXSELL

4. DJI Mavic Air dron koji stane u džep

Kineski DJI već je godinama najveći proizvođač dronova na svijetu. No nije riječ samo o količini, DJI radi vrlo kvalitetne dronove, a bitno je da je njihovim modelima vrlo jednostavno upravljati. DJI potpisuje i vjerojatno najpoznatiju svjetsku liniju dronova Phantom. Svake godine širi svoj portfelj proizvoda i prateće opreme. Sada DJI ima i Mavic Air dron koji vam može stati i u džep. Lakši je od pola kilograma (430 grama) i manji od 20 cm po najvećoj duljini, a opet je moćan i može snimati vrlo kvalitetne fotografije i 4K video.

5. Garmin Forerunner running watch 935

Garmin je već dulje vrijeme ugledno ime u svijetu pametnih satova. Smatra se jednim od najboljih sportskih pametnih satova na tržištu, a jedan od najboljih modela koji ta kompanija nudi jest Garmin Forerunner 935. Ovaj je pametni sat specijaliziran za praćenje gotovo svih vrsta aktivnosti i sportova pa se ne morate ograničavati samo na praćenje koraka koje napravite u danu. Forerunner 935 krcat je gomilom mjerača, a može se pohvaliti i jednom od izdržljivijih baterija na tom tržištu. No zato je i nešto skuplji od dobrog dijela konkurencije – može ga se nabaviti za oko 3300 kuna.

6. Tablet Apple iPad pro i iPad 9,7''

Tabletima posljednjih godina ipak malo opada popularnost što se može pratiti i kroz pad prodaje. No pametni telefoni ih ipak nisu uspjeli posve maknuti sa scene. A kralj tableta i dalje je Apple sa svojim iPadom. Šesta generacija ovog najpopularnijeg tableta iPad Pro doživjela je promjenu dizajna i novu generaciju Appleova A12x bioničkog čipseta. Zaslon je i dalje vrlo impresivan, no zbog visoke cijene (oko 10.000 kuna) u prvi plan često iskoči odlični malo manji 9,7-inčni model za koji mnogi smatraju da donosi najbolji omjer cijene (oko 3600 kn) i kvalitete.

7. Fortnite

Ovdje nije riječ o gadgetu, nego o igri, no Fortnite je postao toliko popularan da zaslužuje spominjanje. Igra je izdana lani, ali se ove godine toliko nastavila širiti da je svakoga tjedna igraju milijuni fanova. Do lipnja 2018. Epic Games skupio je 125 milijuna igrača Fortnitea i prihode od više stotina milijuna dolara svakog mjeseca! Verzija igre Battle Royale postala je internetski kulturni fenomen. Za 2019. najavljuje se i Svjetsko esport prvenstvo. No pojavljuje se i zabrinutost zbog utjecaja te igre na djecu (prikazi nasilja i izostajanje s nastave).

8. Red Dead Redemption 2

Još jedna igra koja brzo postaje globalna atrakcija. RDR2 je masovna kaubojska avantura smještena u predivne pejsaže Divljeg zapada na samom kraju 19. stoljeća. Igra je ispunjena osobnim pričama igrača koji se uživljavaju u svoje likove u bandi Van der Lindea, a sadrži klasične radnje Divljeg zapada: pucnjave, pljačke, dvoboje, lov... Najveći filmski hitovi mogu se sakriti pred zaradom ove igre – samo u prva dva tjedna od lansiranja krajem listopada igra je prodana u 17 milijuna primjeraka i uprihodila 725 milijuna dolara! A osvojila je i niz nagrada.

9. Nova generacija pegle za kosu Dyson Airwrap

Nove generacije gadgeta čvrsto su ušle u naše domove. Ali ne samo uređaji za upravljanje kućom, nadziranje ili guštanje u kućnom kinu nego i kozmetički aparati nove generacije. Pametne električne četkice za zube sve su prisutnije, a sve su popularniji uređaji za uklanjanje dlačica poput Philipsove Lumee. Puno pozornosti dobila je i nova vrsta pegle za kosu Dyson Airwrap (ime tvrtke možda vam je poznatije po usisivačima i sušilima za ruke, ali odnedavno nudi novu vrstu fena i pegle za kosu). Ova pegla ne koristi vrućinu za stvaranje kovrčavog efekta nego mlazni efekt malenog motora koji se okreće iznimno brzo.

10. Orqa naočale za upravljanje dronovima idu na CES

Naočale za upravljanje dronovima koje su osmislili u osječkom startupu Orqa bit će predstavljene i na najvećem svjetskom sajmu potrošačke elektronike CES-u u Las Vegasu početkom sljedeće godine. Put i izlagački štand na CES-u bili su glavna nagrada na natjecanju Idea Knockout u organizaciji Buga. Orqa FPV One su first-person-view (FPV) videonaočale za upravljanje utrkama dronova i drugim profesionalnim (industrijskim i civilnim) primjenama dronova. FPV je sljedeći veliki korak VR/AR evolucije koji Orqa tim naziva remote reality, a svoju će primjenu pronaći u telemedicini, autonomnim vozilima, državnoj sigurnosti, vojnim operacijama i sličnom.

11. Hladnjak Samsung Family Hub 2.0

Ovo nije hladnjak, ovo je piknik nove generacije koji će vam potencijalno postati središnji dio kuhinje. Samsung potpisuje jednu od najpoznatijih linija pametnih hladnjaka. Za razliku od prve generacije Family Hub hladnjaka koja je stajala vrtoglavih 5000 dolara, Samsung je za 2.0 smanjio cijenu na oko 3000 dolara (u rasprodajama i na 2300). Izvana se ističe 21-inčni zaslon koji pokazuje i sadržaj u hladnjaku, lista recepte, podsjeća na vrijeme kuhanja, prikazuje galerije obiteljskih fotografija, postaje dodatni ekran za Samsungov smart TV, pušta glazbu...

12. Philips Norelco

Vjerojatno ste čitali one vijesti da sva istraživanja govore kako su muškarci s bradom redovito birani kao poželjniji. Te studije očigledno jako dobro prate i tech kompanije koje se fokusiraju na kozmetičke gadgete. Na tržištu je gomila zanimljivih trimera i pametnih brijača da je ponekad teško izabrati model. Možemo vam suziti izbor skretanjem pozornosti na Philipsovu ponudu, a jedan od ‘vrućih’ modela je i Nurelco 7000/7100. Moderni brijači su multipraktični pa je Nurelco na jednom kraju brijač, a na drugom trimer. Ne oštećuje kožu i ne stvara iritaciju, a može ga se koristiti i pod tušem.

13. Mundus

Na Bugovu natjecanju Idea Knockout oduševio je i startup Mundus iz Zagreba. Njihova istoimena trivia igra koristi nove tehnologije poput mobilne telefonije, strojnog učenja i umjetne inteligencije zadržavajući istovremeno elemente klasičnih društvenih igara. Riječ je o društvenoj igri za koju je potreban mobitel, odnosno aplikacija. Igra je namijenjena svim uzrastima i u budućnosti će, osim pitanja koja dolaze mobitelom i očitavanje kockica, biti moguće igrati je putem bluetootha. Mundus ne putuje u Las Vegas na sajam CES kao Orqa tim, ali nudi originalnu zabavu i osvježenje u kućnoj ponudi društvenih igara.

14. SCUM

Ova otkačena igra smještena je u blisku budućnost. Glavni likovi su zatvorenici koji pokušavaju preživjeti na otoku inspiriranom hrvatskim krajolicima. Proteklog je ljeta u samo nekoliko tjedana postala najuspješnija hrvatska videoigra u povijesti. Puštena je u prodaju 29. kolovoza na Steamu i u prva 24 sata kupilo ju je 250.000 igrača, u šest dana preskočila je 600.000 igrača, a u tri tjedna i milijun...

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

15. Magic Leap

Magic Leap, startup koji je bio obavijen tajnovitošću, konačno je ovog ljeta izbacio na tržište svoj prvi uređaj za proširenu ili miješanu stvarnost. Čekalo se samo – sedam godina! Radi se o laganom nosivom računalu koje obogaćuje vaše iskustvo u stvarnom svijetu digitalnim sadržajem, i to u svim područjima, od trgovine i zabave do komunikacije i produktivnosti. No HTC-ov Vive VR i dalje nosi titulu najboljih VR naočala.

16. PlayStation CL

PlayStation je najpoznatija i najveća igraća konzola u povijesti. Sve je krenulo 1994. godine s izdanjem originalne Sonyjeve konzole PlayStation, to je bila prva konzola koja je prodana u više od 100 milijuna primjeraka. Nedavno je Sony odlučio lansirati remake te konzole – PlayStation Classic zajedno s 21 retro igrom koje su se mogle igrati na originalnoj verziji. Dok čekamo da Sony konačno objavi datum izlaska sljedeće generacije (PlayStation 5), aktualna četvorka može se pohvaliti s više od 80 milijuna prodanih primjeraka.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

17. Nitendo Switch

Nintendova hibridna igraća konzola Switch ove je godine postala Nintendova najbrže prodavana konzola. Iako joj neki pametni telefoni pokušavaju konkurirati, ovo je i dalje najpopularnija i najbolja portabilna igraća konzola. Najprodavanije su igre Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda, Super Smash Bros i Pokemon. Konzola je posebno popularna u matičnom Japanu, a sve je popularnija i u Europi.