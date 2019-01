Facebook opet šokira: njegova se aplikacija ugrađuje u nove pametne telefone i nemoguće ju je izbrisati

Facebook, svjetska društvena mreža s više od dvije milijarde dnevnih korisnika koja je i unatoč neprekidnim aferama oko curenja ili prodaje podataka nesporni vladar onlinea te najkorištenija online društvena platforma, opet je u žiži javnosti. Povjerenje u Facebook ipak jest poljuljano, stoga je već godinu dana na udaru kritika u svim segmentima, od zaštite privatnosti preko lažnih vijesti do poslovnih modela koje koristi.

Posljednji tjedan Facebook privlači pažnju jer je otkriveno da sklapa ugovore s proizvođačima mobitela da bi svoju aplikaciju ubacio u nove mobitele. Kupac tako dobije Facebookovu aplikaciju predinstaliranu na novom smartfonu. Ni to ne bi bio problem kada bi bilo moguće aplikaciju izbrisati s mobitela, no te mogućnosti nema i upravo je neizbrisivost Facebooka s mobitela uzburkala javnost. Tu su mahom uključeni gotovo svi smartfoni koji rade na Android operativnom sustavu, i to oni najveći, poput Samsunga, Sonyja, LG-ja, a čine to i operatori koji prodaju mobitele, poput T-Mobilea i Verizona, piše Bloomberg...

Iz Facebooka poručuju da aplikacija jest na mobitelima, ali samo kao mjesto i “rezervacija” za instalaciju, no da ne radi dok je korisnik ne skine iz online trgovine aplikacijama te da jednako tako ne prikuplja podatke ako je onemogućena. I sve to ne bi bilo toliko bitno da je Facebook na dobrom glasu, no društvena mreža i njezin osnivač Mark Zuckerberg nikako da “poprave” negativnu percepciju koju su zasluženo zaradili. Nije prošla ni godina dana od izbijanja skandala u kojem je dokazano da Facebook nije štitio podatke svojih korisnika, već ih prepustio Cambridge Analytici koja ih je potom preprodala i zloupotrijebila.

Bilo je riječ o oko 90 milijuna ljudi čijim su podacima manipulirali bez njihova odobrenja. Najnoviji podaci koje je u javni prostor plasirao Bloomberg zabrinuli su mnoge, posebice one koji su osvijestili da se lako domoći osobnih podataka iz online svijeta te ipak žele smanjiti svoju izloženost.

Jeff Chester, izvršni direktor Centra za digitalnu demokraciju, rekao im je: – Tek su nedavno ljudi osvijestili da su aplikacije zaista špijuni koje nose u džepovima. Tvrtke bi trebale javno objaviti s kim sklapaju dogovore, u ovom slučaju što je to što su dogovorile s Facebookom, dok bi Facebook trebao objaviti dokument u kojem kaže da ne prikuplja podatke kada je aplikacija onemogućena.

Facebook je prvi na udaru kao najveća tvrtka te kao netko tko u nedavnoj povijesti ima niz grijeha kada je riječ o slaboj zaštiti privatnosti. No, i ostali se trude biti odmah u mobitelima, poput Googlea, Amazona, Twittera...

