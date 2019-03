Facebook je out, živio Facebook!

Šok i nevjerica obuzela je tisuće vjernih fejsbukovaca i instagramera u srijedu popodne kada su shvatili da nikako ne mogu ući u svoju omiljenu društvenu mrežu. Satima su potpuno bili onemogućeni pisati statuse, čitati i gledati tuđe priče, komentirati, lajkati, hejtati, svađati se, diskutirati. Pali su i Facebook i Instagram. I da, pomalo se šalimo, jer većina je pad doživjela kao priliku da se našali, prebacili su se na Twitter i na njemu komunicirali, ali bilo je i onih ozbiljno zabrinutih i ljutitih.

Teškoće s logiranjem, objavama postova i fotografija već su se događale, no pad svih platforma i aplikacija iz Facebookove obitelji ili Instagrama, Messengera, WhatsAppa i Oculus VR-a ukupno 14 sati, povijesna je i dosad najveća havarija tih internetskih platformi. A Facebook ima 2,3 milijarde korisnika diljem svijeta, a u Hrvatskoj na Facebooku profil ima 1,9 milijuna ljudi, a na Instagramu 1,1 milijun.

Istina, većina korisnika uopće nije primijetila da se ikakav problem događa u online svijetu. No, oni koji su prigrlili zanimanje budućnosti poput “influencerstva” i gotovo svi marketinški stručnjaci bili su poprilično pod stresom. Za početak provjerili su je li stvar u vezama i internetu, a kada su otkrili da internet radi odahnuli su i preselili se na mreže koje funkcioniraju poput Twittera. Dok su oni koji komuniciraju pisanim chatovima imali više izbora: Viber, obični SMS, Wire... Telegram je pad WhatsAppa i Messengera iskoristio da se pohvali kako je dobio tri milijuna novih korisnika.

Oštećeni oglašivači

Što se dogodilo Facebook obitelji u srijedu navečer, zasad se ne zna. Iz sjedišta Facebooka jedino je objavljeno da se ne radi o hakerskom napadu. Prvotno se sumnjalo da je riječ o DDoS napadu, no u tvrtki su kazali da to nije prouzročilo pad, no nisu ni objasnili na što sumnjaju. Ipak, kao odgovorna tvrtka, najavljuju da će razmotriti mogućnost naknade svima koji su mogli biti oštećeni zbog nefunkcioniranja platforme. Jer, šalu na stranu, oni koji nisu mogli objaviti selfie i što trenutačno jedu, preživjeli su, ali Facebook je bitan dio poslovanja mnogih. Facebook i Instagram nezaobilazne su platforme i alati za promociju mnogim tvrtkama i izdavačima i još neko vrijeme igrat će tu ulogu s obzirom na ogroman broj korisnika. Ipak, njihov pad, pa i na “samo” 14 sati, bio je poučan.

Kako kaže Ilija Brajković, marketinški stručnjak i vlasnik komunikacijske agencije Kontra, mnogi su sada osvijestili što im znače društvene mreže te kako brzo njihov posao i izvor zarade može nestati. Influenceri i oglašivači karijeru ne bi smjeli graditi isključivo na jednoj ili dvije društvene mreže, posebice ne uvezanim kod jednog vlasnika. I bez pada to nije mudar korak jer promjena algoritma mijenja im poslovni model, stoga bi trebali imati svakako neko svoje web mjesto.

Dodatne optužbe

– Zanimljivo mi je kolika je buka nastala zbog nemogućnosti pristupa društvenim mrežama. Jer, neki su uistinu bili ljutiti kao da se događa ne znam kakva katastrofa. Tome bi se moglo i fenomenološki pristupiti – smatra Brajković te dodaje: – Ne radi se ni o kakvoj drami velikih razmjera, nekim je brendovima pad poremetio planove, no nije to bilo toliko dramatično. Možda je Amazon pretrpio veću štetu, no uglavnom svi su se presložili na vrijeme.

U srijedu nije funkcionirala ni mogućnost plaćanja oglasa, a upravo tim kanalom Facebook skupi dnevno 189 milijuna dolara prihoda, usto je dionica Facebooka pala 2,3 posto zbog kolapsa platformi. Povremeni tehnički problemi su nešto na što treba računati, no ono što Facebook i Mark Zucekrberg moraju riješiti je sasvim druge prirode, a radi se o zaštiti podataka. Povijesni tehnički pad platformi jest vijest, no ono što možda i više brine jesu jučerašnje dodatne optužbe na račun Facebooka da je, nakon lanjskog skandala s curenjem podataka Cambridge Analitke, sada na stolu davanje podataka partnerskim tvrtkama.

SAD je, točnije newyorški istražitelji, kako piše New York Times, pokrenuo istragu zbog osobnih podataka koje je ta društvena mreža navodno dijelila s drugim tehnološkim grupama, i to sa dva proizvođača pametnih telefona i ostalih elektroničkih uređaja. Inače, Facebook, unatoč velikom broju korisnika, gubi mlade koji se okreću Snapchatu i Instagramu, a ako se nastave afere s curenjem podataka garnirane padovima sustava, budućnost mu nije najsvjetlija. Iako je takav scenarij samo dugoročna procjena.