Facebook je out, YouTube, Instagram i Snapchat popularniji među mladima

Tinejdžeri napuštaju najbrojniju svjetsku društvenu mrežu, i to masovno. Sada je ih je tek 51 posto u dobi od 13 do 17 godina aktivno na toj mreži, dok ih je 2015. bilo 71 posto. Pokazalo je to ovotjedno istraživanje Pew Research Centera. Istina, radi se o američkim tinejdžerima, no trendovi se iz SAD-a gotovo uvijek preliju i na ostatak svijeta, barem u ovom segmentu. Da ima sve manje tinejdžera na Facebooku, nije nova vijest, no ovoga puta analitičari nemaju milosti te govore o dramatičnom nestanku tinejdžera, masovnom egzodusu, zabrinjavajućim podacima za Facebook... i slično.

Svojedobno se govorilo tek o tome da novi, tek stasali tinejdžeri izbjegavaju Facebook, odnosno uopće se ne prijavljuju, no ovoga puta dio njih doslovno je otišao s ove platforme. Zamjenjuju ih drugima, no nijedna druga nema pravi primat u njihovu svijetu. Najviše ih je na YouTubeu – 85 posto, potom Instagramu 72 posto te Snapchatu 69 posto, Twitter nikada nije ni bio omiljena platforma među tinejdžerima pa je ostao na petom mjestu na ljestvici s tek 32 posto mlađih od 18 godina koji se njime služe.

Roditelji su ga ‘ubili’

Zbog čega Facebook koji je unatoč svim problemima i previranjima i dalje najjača društvena mreža nije popularan među tinejdžerima? Svojedobno je glavni argument koji se koristio bio da su roditelji ‘krivci’ što tinejdžeri ne žele biti na toj mreži, odnosno ne žele biti negdje gdje su i roditelji. Posljednja studija nije iznjedrila konkretan razlog, posebice ne za one koji ga napuštaju, što je poprilično nezgodno za Facebook jer mu ponestaje alata za privlačenje, ali i zadržavanje mladih korisnika. Iako korištenje jedne društvene mreže ne isključuje i korištenje svih ostalih, na pitanje koja im je najdraža društvena mreža tinejdžeri su odgovorili: 35 posto Snapchat, 32 posto YouTube i 15 posto Instagram, dok je tek 10 posto njih izdvojilo Facebook kao najdražu društvenu mrežu.

Korištenje Facebooka povezano je, tvrdi se u istraživanju, i s prihodima kućanstava pa oni nižih primanja češće koriste upravo Facebook. Padu popularnosti Facebooka dodatno je kumovala činjenica da je prije bilo manje onih koji su posjedovali mobitel u dobi od 13 do 17 godina (73 posto), jer sadašnji tinejdžeri gotovo svi imaju mobitele (95%), a i Instagram i Snapchat zapravo su prije svega mobilne platforme.

Ponašanje tinejdžera na društvenim mrežama iznimno je bitno i za marketingaše, bilo da prate njihove navike i ponašanja kako odrastaju, bilo da znaju gdje i kako plasirati oglase. Samim tim Facebooku, odnosno Marku Zuckerbergu i njegovu timu, egzodus tinejdžera nije baš mala stvar.

Problem oglašivača

Istina, Facebook je vlasnik i Instagrama koji je među mladima popularan, no dugoročno gledano, kada se o oglasima i novcu radi, veći problem od zaštite privatnosti upravo je odlazak tinejdžera, smatraju analitičari. Drugi pak tvrde kako svaka tehnologija i trend dođe neminovno do točke zasićenja, pa tako i Facebook ne bi trebao biti posebno zabrinut. Ostvarili su niz svojih ciljeva i povezali ogroman broj ljudi i vjerojatno se pozicionirali kao mreža koja spaja ljude u smislu izgubljenih i davno odseljenih prijatelja.

Uloga Instagrama je posve drukčija, kao i Snapchata, uglavnom služe za zabavu i praćenje poznatih ljudi ili pak za tajnu komunikaciju. Svakako su i diferencirajući dobni faktor. U svakom slučaju poslovni modeli nijedne platforme ne bi trebali biti ugroženi, bar ne još neko vrijeme. Posebno se ne bi trebali brinuti investitori u Facebook, iako tinejdžeri ne dolaze i ne favoriziraju ovu društvenu mrežu, ona i dalje ima nenadmašne 2,2 milijarde mjesečnih korisnika diljem svijeta.

