Što to pripremaju dečki iz BSS tima; ExRey aplikacija za video prepoznavanje u filmovima i serijama

Mario Drevenšek, Krešimir Puljić i Miroslav Zarić, članovi su startup tima Beyond Seen Screen BSS, kojem je koronakriza kao i svima ostalima umnogome promijenila i odgodila planove. Baš su pripremali predstavljanje svoje aplikacije kada je počelo otkazivanje događanja, a potom i niz ostalih mjera, što im je presložilo životne prioritete. Ipak, rad na aplikaciji nije stao.

– Da, radimo i planiramo. Trebali bismo kad sve ovo završi, predstaviti novi dizajn i funkcionalnost aplikacije, odnosno iz beta faze lansirati pravu korisničku aplikaciju spremnu za uporabu. Premijerno smo na Digital Takeoveru trebali pokazati kako neki segmenti izgledaju, ljudi su trebali to isprobati. No, nažalost, zbog koronavirusa i odgode Digital Takeovera, to nismo mogli pokazati. Sada smo se usmjerili na to da ono što je trenutačno dostupno usavršimo te da napravimo poveći skok. Naš plan ide dalje što znači da će za tri mjeseca svi to moći vidjeti – kazuje nam Krešo Puljić,

A ono na čemu rade jest aplikacija za videoprepoznavanje koju je najlakše opisati, kažu nam, kao svojevrsnu kombinaciju Googlea i Shazama, ali za filmove i serije.

Prije svega namijenjena je filmofilima i onima koji za zabavu gledaju filmove i serije te bi željeli i kupovati razne stvari iz odgledanih filmova i serija ili onih koji su s njima povezane. U odnosu na neke slične konkurentske proizvode u pojedinim zemljama, oni se razlikuju po tome što, kako vele, ne koriste audio niti na bilo koji način deformiraju sliku. Rade s čistom slikom kao predloškom za svoj algoritam.

Aplikaciju razvijaju oko dvije godine, što obuhvaća razdoblje od same ideje, prvih testnih algoritama pa sve do sada kada je aplikacija u završnim fazama za prelazak iz testne aplikacije u potpuno funkcionalnu platformu.

A o svojim počecima i okupljanju kažu: – Sva smo trojica radili na vodećim pozicijama u bivšoj kompaniji koja se bavila proizvodnjom softvera za broadcast kompanije i TV kuće. Tijekom godina rada, a Mario je radio najdulje, u toj se sferi vidjelo da nedostaje interakcija s videosadržajem te kako sam ja radio nešto na polju tehnologije proširene stvarnosti, palo nam je na pamet to kombinirati. U razgovoru s Krešom rodila se ideja o sustavu za prepoznavanje videa i konekciji prema dodatnom sadržaju – kaže nam Miroslav. Monetizacija će na početku biti kroz partnerske programe s onima koji prodaju predmete vezane za ono što korisnik skenira i istražuje kroz naš app. Drugi oblik je monetizacija tehnologije za videoprepoznavanje, otkrivaju u BSS-u.

Ovaj tročlani tim i aplikacija ExRey prepoznata je i u investitorskoj zajednici. U njih su uložili ABC Accelerator iz Slovenije te Grad Zagreba kroz program Pokreni nešto svoje.

Posljednja investicija odnosi se na venture fond Fil Rouge Capital, u kojem su trenutačno zapravo u njihovu akceleratorskom programu koji ima razrađen sustav mentoriranja i pomoći startupima. Kada je riječ o novcu, on će biti utrošen u daljnji razvoj aplikacije. Mentorstvo je iznimno bitna stavka, kojom je olakšan pristup mogućim partnerima iz svijeta filma i TV serija – kazuju BSS-ovci, a ono što im se svidjelo je i to što je pristupačan odnos prema njima, profesionalan, ali ne i hladan. Mi radimo ono što najbolje znamo, a Fil Rouge Capital nas u stopu prati i pomaže, ističu članovi tima. •