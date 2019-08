Električne romobile treba izjednačiti s e-biciklima

Muškarac u Francuskoj poginuo je vozeći električni romobil po autocesti nakon što je na njega naletio motocikl. To je jedna od posljednjih vijesti o poginulim vozačima e-romobila koje stižu gotovo redovito otkako je to prijevozno sredstvo zavladalo po pločnicima i cestama gradova u Europi i SAD-u. A mnogi su ti gradovi i države e-romobile dočekale nespremno pa tako i Hrvatska. Pri tome “pošast” tih e-skutera, kako ih nazivaju u drugim zemljama, kod nas još nije uzela tolikog maha kao primjerice u Francuskoj, Belgiji ili Njemačkoj. U Parizu ili Bruxellesu se e-romobil može iznajmiti gotovo na svakom koraku pa se procjenjuje da ih u glavnom francuskom gradu ima više od 20.000. Pri tome korisnici ih ostavljaju bilo gdje na pločniku.

U zakonu ne postoje

U Hrvatskoj i Zagrebu još nije moguće tako “rentati” e-romobile, ali i mi se suočavamo kao i druge zemlje s problemom nereguliranosti njihove upotrebe. U hrvatskom Zakonu o sigurnosti u cestovnom prometu e-romobili ne postoje, a tako je uglavnom u zakonima i drugih zemalja. Stoga e-romobili koji jure i do 30 km/h, voze po pločnicima, biciklističkim stazama, cestama pa čak i autocestama. A tu se onda sukobljavaju s pješacima, biciklistima i vozačima motornih vozila te često dolazi do stradavanja.

Stoga su u nekim državama i gradovima nakon što im se “dogodio” e-romobil, krenuli u njegovu regulaciju. U Parizu su tako zabranili vožnju njime po pločnicima i točno su odredili gdje se oni mogu ostaviti nakon vožnje. I u Bruxellesu su isto to odredili, a i u tom gradu također idu prema zabrani njihova korištenja u pješačkim zonama. U Brugesu su pak zabranili iznajmljivanje e-romobila, dok je u Britaniji vožnja njima zabranjena i po pločniku i po cesti. Dopušteno ih je voziti samo po privatnoj površini. U Hrvatskoj se pak vozači e-romobila tretiraju kao pješaci, dakle moraju voziti po pločniku.

Njemačka je pak jedna od prvih zemalja koja je jasno zakonski regulirala vožnju e-romobila, i to tako što ih je izjednačila s električnim biciklima. A to znači da ne smiju voziti brzinom većom od 20 km/h i da moraju voziti biciklističkom stazom ili trakom, a ako njih nema, onda moraju na kolnik. Nijemci su zabranili da mlađi od 14 godina voze e-romobil. To prijevozno sredstvo pri tome mora imati kočnicu, svjetlo i zvonce. U hrvatskom zakonu e-bicikl pak može imati maksimalnu brzinu od 25 km/h.

Profesor sa zagrebačkog Fakulteta prometnih znanosti Marko Ševrović smatra da je njemačko rješenje za e-romobile dobro. On pri tome ističe da je jako bitno da se njihova brzina ograniči na najviše do 25 km/h i da se propiše obvezno nošenje kacige. Prema njegovu mišljenju, mogla bi se dopustiti vožnja e-romobilom i u pješačkoj zoni, ali uz ograničenje brzine na prosječnu brzinu hoda pješaka.

– E-romobili imaju pozitivan efekt na promet jer miču ljude iz automobila. Podržavam taj novi način mobilnosti, no treba ga zakonom regulirati – kaže Ševrović. Napominje da je pitanje dana kad će netko i kod nas poginuti vozeći se na romobilu. Iako je Hrvatska nedavno donijela izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama, njima se ipak nije regulirala i vožnja e-romobilom. Ševrović kaže da su FPZ i on osobno upozoravali MUP za potrebu izmjena zakona i u tom smjeru, ali da nisu bilo dovoljno ozbiljno shvaćeni.

Ograničenje za mlađe od 14

Stoga predlaže da se izvanzakonskim aktom izjednači e-romobil s e-biciklom. Pri tome je, napominje, jako bitno da se ograniči korištenje e-romobila mlađima od 14 godina, odnosno da oni ne smiju voziti po cesti. Naime, za vožnju po kolniku potrebno je poznavati sva prometna pravila. A jedan od većih problema e-romobila je davanje znaka rukom za skretanje, kao što je to obveza kod biciklista, jer se gubi stabilnost kad se ruka makne s upravljača. •