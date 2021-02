Ekskluzivna aplikacija od koje je Musk napravio svjetski fenomen

Društvene mreže donijele su svijetu takve promjene da ih mnogi preziru, drugi ih veličaju, treći ih i zloupotrebljavaju, a sigurno je samo jedno. Koliko god prezirali Facebook i Marka Zuckerberga, tu platformu velika većina i dalje koristi, a uporno se javljaju nove koje nerijetko doživljavaju i strelovit uspjeh s neskrivenom ambicijom da uzmu barem malo kolača koji je pripao Facebooku uz njegovu najvredniju akviziciju Instagram. Nakon TikToka koji je također vrlo brzo postigao planetarni uspjeh, toliki da je zapeo za oko i Donaldu Trumpu koji je s tom platformom bio krenuo u žestoki obračun, sada se pojavio Clubhouse.

Komunikacija glasom

I ta je aplikacija odjednom – posvuda. Odnosno, možda ne još u tolikoj mjeri kod nas, ali sasvim sigurno val popularnosti te nove društvene mreže zapljusnut će i nas, jer naprosto je uvijek tako. Riječ je ponovo o originalnoj ideji koja je u svojoj srži zapravo jednostavna. Ovdje korisnici komuniciraju glasom pa tako Clubhouse podsjeća na igre radiostanicama iz doba kada je ovaj autor bio mlad, te dijelom na Zoom, Skype ili MS Teams. Funkcionira na poziv, dakle slično kao i Facebook, a umjesto da gledate što je netko napisao, kakvu je fotografiju podijelio ili koji je link postavio, vi – slušate. To mogu biti razgovori između zanimljivih sugovornika ako netko od njih želi da i vi čujete raspravu o nekoj važnoj temi. Tu se uspoređuje s podcastom samo što se ovdje radi o konverzaciji uživo koja je i ekskluzivna, odnosno namijenjena odabranima, pozvanima.

Dakle, Clubhouse je križanac društvene mreže i korporativnih aplikacija za konferencije i sastanke. E sad, ovu aplikaciju ne možete tek skinuti s internetskog dućana, napraviti profil i pogledati što ima ako ste korisnik Androida ili Windowsa. Ne. Netko vas mora pozvati, baš kao u kakav ekskluzivni klub. Dakle riječ je o svojevrsnom virtualnom elitizmu, a možete biti član te elite sa svojim prijateljima. Kada vas netko pozove, sve drugo funkcionira kao i kod drugih aplikacija, birate područja svojih interesa na temelju kojih će vam aplikacija davati preporuke za vrata virtualnih soba ili klubova na koja možete zakucati. Kada se to dogodi, isto je kao i kakav konferencijski poziv. No ovdje nemaju svi jednaka prava. Neki mogu samo slušati one koji pričaju. Aplikaciju mogu skinuti korisnici Applea, no opet nema pristupanja bez pozivnice. Znači, možete očekivati da ćete uskoro dobiti poruku s pozivnicom od nekog svojeg prijatelja kroz koju ćete moći otvoriti profil. Na početku novi član može poslati samo dvije takve pozivnice, dakle ekskluzivnost je doista zajamčena. No to bi se uskoro moglo i promijeniti, barem po onome što pišu autori te aplikacije Paul Davison i Rohan Seth.

Neki članstvo prodaju

U svojem zadnjem unosu na blogu kažu da je sve još zapravo u beta fazi pa je pristup zbog toga i ograničen. Kada se razvojna faza završi, aplikacija će se otvoriti za korisnike svih platformi, baš poput drugih društvenih mreža.

Gotovo u pravilu spominjemo jednu osobu u tekstovima koji se bave nekim globalnim tehnološkim razvojem ili dostignućem. Ili financijama, kad smo već kod toga. A to je, dakako, Elon Musk. Riječ je o Donaldu Trumpu tehnološkog svijeta, nekome tko može jednim tweetom podići vrijednost dionica do nebesa ili učiniti neku aplikaciju globalno popularnom. Poput Clubhousea. Ova aplikacija nije još napunila ni godinu dana, u ožujku je imala 1500 korisnika, a vrijedila je 100 milijuna dolara. I onda se prije nekog vremena o njoj oglasio Elon Musk. I do tog trenutka kontinuirano je rastao broj njezinih korisnika, no sada je eksplodirao i približio se brojci od dva milijuna. Eksplozija popularnosti nastupila je kada je Musk na svojem Clubhouseu ugostio direktora Robinhooda Vlada Teneva. Podsjetimo, upravo je s platforme Robinhood nastupio udar na velike hedge fondove napuhavanjem cijena dionica tvrtke GameStop. Posjećenost je bila tolika da se prijenos razgovora morao preusmjeriti na YouTube. Sada je Clubhouse jednorog, probio je vrijednost od milijarde dolara, a potražnja za članstvom tolika je da se članstvom sada – trguje. Očekivano, aplikacija je već zabranjena u Kini jer su korisnici, među kojima je dosta visokopozicioniranih pojedinaca, razgovarali o stvarima koje ne pašu vlastima. Poput demokracije.