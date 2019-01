'Dosta je bilo. Facebook, Google i drugi IT giganti plaćat će poreze u Europi'

U 2018. još ćemo jednom zabilježiti porast prihoda od poreza, ali godine su obilja iza nas, izjavio je njemački vicekancelar, ministar financija i socijaldemokrat Olaf Scholz za nedjeljni Bild. Odjeknuo je dio o kraju godina obilja no vjerojatno je važniji dio u toj rečenici bio onaj vezan za porezne prihode.

Ovaj je njemački političar naveo Amazon, Facebook i Starbucks kao one koje bi trebalo više oporezovati kako bi se povećali porezni prihodi. Niz europskih lidera već je naglasio da se mora stati na kraj poreznoj evaziji, i to posebno velikih međunarodnih tehnoloških giganata (iako lanac kafića Starbucks kojeg Scholz navodi to nije).

Irska se protivi

– Mi moramo zaustaviti praksu po kojoj ovi koncerni prihode ostvarene u Njemačkoj oporezuju u zemljama s nižim porezima ili s nultom poreznom stopom – rekao je Scholz. Isto je tako francuski ministar financija Bruno Le Maire već isticao da “postoji potreba za europskim suverenitetom u odnosu na digitalne divove koji su danas toliko jaki kao suverene zemlje”. Upravo Njemačka i Francuska predstavljaju osovinu koja se zalaže za veće oporezivanje tih tvrtki. Europska je komisija izračunala da tehnološke kompanije plaćaju u prosjeku čak 14 postotnih poena manje poreza u odnosu na “tradicionalne” tvrtke (9,5 prema 23,2 posto), i to tako da sele profite tamo gdje se najmanje oporezuju. To je na europskom kontinentu stvorilo animozitet prema njima, a najčešće ih se opisuje kraticom GAFA (Google, Amazon, Facebook i Apple).

Tako su europski političari, među kojima je upravo Francuz Le Maire najaktivniji, predložili porez od tri posto kojim žele oporezovati zaradu koju digitalni divovi ostvaruju na internetskom oglašavanju. Početkom prosinca Irska i Švedska su ponovno odbile taj prijedlog, a irska je ekonomija vrlo osjetljiva na potrese u poslovanju ovih tvrtki jer u njoj plaćaju vrlo malene poreze. Za uvođenje ovakvog poreza potrebno je jedinstveno stajalište svih zemalja.

– I dalje imam snažne principijelne zamjerke u odnosu na ovu politiku – rekao je irski ministar financija Paschal Donohoe početkom prosinca. Kako se europski lideri nisu mogli dogovoriti, a francuski se predsjednik Emmanuel Macron silno želi otresti imidža političara koji pogoduje bogatima, Francuska je od 1. siječnja uvela porez digitalnim divovima od kojeg će, vjeruje, prikupiti 500 milijuna eura kako bi pokrpala neke proračunske rupe koje su se otvorile zbog Macronove promjene ekonomske politike.

Kreće domino efekt

Austrijski kancelar Sebastian Kurz već je najavio da će 2020. uvesti sličnu vrstu poreza, a te planove imaju i Velika Britanija, Španjolska te Italija. Europski lideri tako pokazuju da žele izbjeći mogućnost tvrtki koje su u tomu sposobne, i kojima tehnologija omogućuje lakše preseljenje profita, da plaćaju manje poreza.

Scholz je u spomenutom intervjuu također dodao da se ubuduće više ne mogu očekivati neočekivano visoki porezni prihodi. Proračunske rupe Europljani žele pošto-poto pokrpati, pa makar se i ne uspjeli dogovoriti na razini Unije.