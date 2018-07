Dok on gomila novac, radnici mu štrajkaju jer ne stižu na toalet

Par su se puta na čelu ljestvice najbogatijih ljudi izmjenjivali Bill Gates i Jeff Bezos, no konačno potonji uzeo apsolutni primat u osobnom bogatstvu postavivši usput i novi standard. Osnivač i vlasnik Amazona prva je osoba modernog vremena koja je probila granicu od 150 milijardi dolara osobnog bogatstva. Prema Bloomberg Billionaires Indexu to je za 55 milijardi dolara više od drugoplasiranog Billa Gatesa.

Riječ je o apsolutnoj dominaciji u količini “zelembaća” jer i kada se preračuna Gatesovo bogatstvo, na svojem vrhuncu 1999. godine nakratko je premašilo 100 milijardi dolara, a to bi bilo 149 milijardi u današnjim dolarima. Dakle, “sašio” ga je Bezos za više od milijarde dolara. Tako je Jeff Bezos najbogatija osoba svijeta barem od 1982. godine otkad se prati vrijednost imovine najbogatijih svjetskih ljudi, što čini poznati američki poslovni časopis Forbes.

Apsolutna dominacija

Vlasnik Amazona i svemirske kompanije Blue Origin prešao je magični prag uoči Amazonove prodajne akcije Prime Day. Dionica se Amazona popela na 1.825,73 dolara što je Bezosa dovelo do 150,8 milijardi dolara bogatstva.

Nije bezvrijedan podatak ni da je riječ o gotovo nevjerojatnom tempu, Bezosovo je bogatstvo samo u ovoj godini naraslo za 56 posto. To je, dakle, ukupno 52 milijarde što je više nego najbogatijeg Azijata Mukesha Ambanija. Uskoro bi, dobro je sve proučio također ugledni časopis Fortune, Bezos mogao preteći i najbogatiju svjetsku dinastiju Walton, vlasnike trgovačkog lanca Walmart koja u ovom trenutku ima ukupno bogatstvo od 151,5 milijardi.

Foto: Regina Wagner/DPA/PIXSELL Oženjen je od 1993. S MacKenzie Bezos ima četvero djece

I sada ide ona stara priča koja se gotovo svakoga dana pogoršava. Barem za nas obične smrtnike koji radimo za prosječne plaće. Američke Savezne rezerve objavile su kako je jedan posto najbogatijih Amerikanaca 2016. godine bilo u posjedu 38,6 posto američkog bogatstva, dok je na donjih 90 posto otpadalo 22,8 posto. Izvještaj Oxfam Internationala objavio je da na svjetskom nivou jedan posto populacije posjeduje ni manje ni više nego 80 posto svjetskog bogatstva.

Kada se pogleda kakvo bogatstvo imaju samo Bezos i Gates zajedno, takve se brojke čine itekako mogućima. Osnivač Microsofta ima 95,5 milijardi, a iza njega je poznati investitor i burzovni mešetar Warren Buffet koji ima 83 milijarde, otprilike toliko ima i Mark Zuckerberg. E sad, spomenuli smo kako je u nekom trenutku Gates doista imao 149 milijardi. Sasvim je sigurno da bi on i danas ostao Jeffu Bezosu nedodirljiv da nije većinu svojega bogatstva razdijelio, ponajviše u fundaciju Bill & Melinda Gates. Ukupno je tehnološki mogul donirao gotovo 700 milijuna Microsoftovih dionica te još 2,9 milijardi u novcu i drugoj imovini od 1996. godine, kako se tvrdi u jednoj analizi. Ovako ga je Jeff Bezos pretekao u ožujku ove godine i nije se prestao penjati.

A na listi se milijardera našao još 1998. godine s 1,6 milijardi dolara, samo godinu dana nakon što se Amazon pojavio na burzi. Pogledajte ovaj podatak - da bi zaradio svojih prvih 30 milijardi dolara trebalo mu je 49 godina života, a da mu bogatstvo skoči sa 120 na 150 milijardi tek šest mjeseci! Eto poruke - prvih 30 milijardi je najteže! Ako pretpostavimo da će Bezos poživjeti do stote, da bi se oslobodio sveg bogatstva koje ima do smrti, morao bi dnevno trošiti devet milijuna dolara.

Normalno da je količina imovine koju je Bezos prikupio posljedica i obrnute životne filozofije “webshopovskog” mogula. On je daleko manje darežljiv i filantropski raspoložen od Billa Gatesa. Umjesto da se njegovim novcem liječe milijuni djece u Africi davao je po par desetaka milijuna dolara nekim znanstvenim institucijama, rijetko u humanitarne svrhe. Prošle je godine napravio i anketu na Twitteru o tome što njegovi pratitelji misle kamo treba donirati svoj novac. No poslije nje nije se dogodilo ništa. Ili barem nije još. Isto tako ne treba zaboraviti kako Bezosovo bogatstvo ne čini samo Amazon.

Posjeduje i IMDB i novine

Najbogatiji čovjek svijeta vlasnik je ili suvlasnik u ukupno 15 kompanija od kojih ste za mnoge sigurno čuli. Osim Amazona i Blue Origina, tu su još i Zappos, online trgovina odjeće i obuće, softverska kompanija Elemental Tech, bliskoistočni Amazon kako neki zovu Souq.com, a onda i jedna od najvećih novina na svijetu The Washington Post, pa lanac špeceraja Whole Foods, ali i najveća svjetska baza filmova i serija IMDb, robotička kompanija Kiva Systems, stranica za rangiranje internetskih stranica Alexa, stranica posvećena digitalnoj fotografiji DPReview, online trgovina tkaninama Fabric.com, pa stranica s najboljim ponudama Woot.com, stranica za preporuku knjiga Goodreads, stranica za streaming uživo Twitch te na kraju tvrtka za audioknjige Audible. Tu je i jedna priča iz Bezosovih početaka. Kada je otvorio Amazon 1994. godine, isplaćivao si je godišnju plaću od 60.000 dolara.

Od tada mu je plaća znatno narasla, 2015. godine primao je 1,68 milijuna godišnje od čega je 81.840 dolara bila stvarna plaća. Ostatak od 1,6 miljuna dolara trošio je na osobno osiguranje. Ništa čudno s obzirom na to kako mediji pišu o atmosferi u njegovim tvrtkama. Jeff Bezos sve se više bogati no to se nikako ne može reći za radnike njegovih kompanija koji su potplaćeni i stalno na rubu štrajka. Neki su već zaključili kako bi, s obzirom na kretanja u maloprodaji, Bezos mogao ostvariti tržišnu poziciju koja će ga ustoličiti kao najvećeg razbojnika američkog kapitalizma.

'Odvratno visoke norme' Amazonov Prime Day godišnja je prodajna akcija najvećeg svjetskog webshopa. No zbog uvjeta u kojima rade njegovi radnici, masovni su bili pozivi na bojkot Prime Dayja. U Španjolskoj su Amazonovi radnici stupili čak i u štrajk u ponedjeljak kada je Prime Day počeo. Senator Bernie Sanders napisao je na svojem Twitteru kako Bezosova preuređena kuća ima 25 toaleta, a njegovi radnici preskaču odlazak na toalet kako bi ostvarili odvratno visoke norme.

Koliko im je trebalo do prve milijarde? 1. Jay Walker - jedna godina Da, ni Bill Gates ni Jeff Bezos nisu do svoje prve milijarde stigli tako brzo kao što je to 1999. uspio američki investitor Jay Walker. Samo godinu dana kasnije Walker napušta Priceline, kompaniju koja mu je tu milijardu i donijela. 2. Mark Zuckerberg - 4 godine I filmovi su snimani na temu nastanka Facebooka, Mark Zuckerberg imao je ideju kako bolje razviti ideju braće blizanaca Winklevoss. Mogao je postati milijarderom i prije te 2008. jer je 2006. odbio ponudu Yahooa da za toliki novac proda Facebook. 3. Jeff Bezos - 4,5 godina Bezosu je zapravo uvijek išlo dobro, imao je odlično plaćen posao u jednoj investicijskoj tvrtki. No ideja o online trgovini, isprva za knjige, bila je uspješna. Od roditelja je posudio 300.000 dolara i 1998. zaradio svoju prvu milijardu. 4. Bill Gates - 12 godina Danas drugom najbogatijem čovjeku svijeta trebalo je 12 godina da dođe do svoje prve milijarde, a to se dogodilo 1988. kada je Microsoft otišao na burzu a operativni sustav Windows već je bio na 30 posto svjetskih računala. 5. John D. Rockefeller - 25 godina Zapravo je još u tijeku rasprava je li doista prvi veliki naftaš 1906. bio i prvi milijarder. Prema nekim mišljenjima ostao je koračić do milijarde, a prvi milijarder bio je zapravo Henry Ford. On je, navodno, na to pitanje odgovorio - Holy shit!

Ovo je 10 najskupljih gradova na svijetu - čak 4 iz jedne države: