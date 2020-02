Od ovog mjeseca milijuni korisnika više neće moći koristiti WhatsApp

Jedna od najpopularniji aplikacija za dopisivanje WhatsApp planira do kraja ovog mjeseca uskratiti podršku za milijune Android i iOS korisnika, objavili su iz te tvrtke.

Naime, od ovog mjeseca WhatsApp prestaje podržavati starije verzije Androida i iOS-a. Svi uređaji sa Androidom 4.0.3 i iOS 9 i naravno novijim verzijama operacijskog sustava nemaju razloga za brigu, ali svi uređaji koji na sebi imaju verzije od navedenih neće više moći koristiti ovu aplikaciju, piše PC CHIP.

Većina tako ipak može biti mirna. No iako danas sve veći broj korisnika posjeduje uređaje koji na sebi imaju operacijske sustave koji su puno noviji od Androida Ice Cream Sandwich i iOS 9, prema predviđanjima koje je napravio Facebook (WhatsApp djeluje u okviru Facebooka), bez obzira na to što je sada 2020. godina i što su sada najaktualnije verzije Androida 10, odnosno iOS-a 13.1.2, predviđa se da bi više milijuna korisnika do kraja ovog mjeseca moglo izgubiti podršku za WhatsApp aplikaciju i njezine usluge.