Disney+ i Apple TV napravili strku  na već napučenom streaming tržištu

Disney Plus, novi streaming servis na tržištu TV sadržaja srušio se odmah nakon lansiranja. Satima nije bio dostupan zbog, kako su izvijestili velike navale korisnika. A brojevi kažu da je u prvom danu bilo registrirano čak 10 milijuna korisnika. Istina, reklame i popusti te besplatan period za korisnike dovabili su mnoge koji vjerojatno neće i postati pretplatnici, no ipak, stručnjaci tvrde, broj zainteresiranih je impresivan i svakako govori o tome da će Disney Plus postati bitan igrač na tržištu streaming servisa.

Treba i dodati da je Disney tek krenuo u svjetsku turneju puštanja usluge i da je trenutačno dostupan tek u nekim dijelovima svijeta (SAD, Kanada i Nizozemska), a sljedeće godine, primjerice tek kreće u osvajanje Azije. Valja naglasiti i da je nedavno veliki Apple lansirao svoj servis - Apple TV plus. A kada se dodaju Hulu, Amazon Prime i najmoćniji od njih – Netflix, nameće se zaključak da tržište nikada nije bilo bogatije i kompetitivnije. Netflix je nedavno prijavio da ima 158 milijuna pretplatnika diljem svijeta.

Veliki izbor za gledatelje

Netflix je također započeo s mnogo nižim brojem pretplatnika kad je bio samo američki, sa 7,38 milijuna u 2007. godini, godini kada je prvi put počeo pružati streaming.

Za gledatelje, širenje usluga znači veći izbor u emisijama i uslugama. Za tvrtke to znači da je u tijeku lov na talente i kvalitetnu produkciju sadržaja što zahtijeva i veći proračune.

Iako mnogi govore o streaming rat ili ratovima ili pak o bitkama protiv najmoćnijeg na tržištu – Netflixa, zapravo, teško je naći uporište u toj tezi jer svaki od servisa ima različitu ciljanu publiku i cjenovnu agendu. Svi servisi, naravno, traže vrijeme i pažnju gledatelja, no ono što nude i kako to cijene jest različito. Primjerice, Disney Plus svoj fokus je usmjerio na djecu, obitelj i nudi popularne Marvel filmove i “Star Wars” sadržaj.

Upravo je i ulagao u taj dio proizvodnje sadržaja te je glavni mamac bio originalna Star Wars serija – Mandalorian. Ali za razliku od Netflixa, Disney Plus niti ne nudi paketiranu zabavu za cjelokupnu uslugu. Na tržištu je s relativno niskim cijenama od 7 američkih dolara mjesečno u usporedbi s 13 dolara za Netflixov najpopularniji cjenovni paket, Disney Plus se, time, pozicionira kao moguća dodatna usluga uz Netflix a ne kao njegova zamjena i prava konkurencija.

Nema pobjednika

Slično tome, Apple TV Plus – koji je 1. studenog debitirao za 4,99 dolara mjesečno – ima skorman opus emisija i zvijezda, poput Oprah i Jennifer Aniston. U usporedbi s Netflixovom bibliotekom od 5000 naslova, Apple TV Plus trenutačno je iznimno minorno zakoračio na tržište. Njihov je cilj dodavanje vrijednosti i svojim Apple uređajima i jednako tako, za sada, ne pretendira zamijeniti neki veliki servis, posebice ne Netflix.

Ni Disney Plus niti Apple TV Plus nisu streaming servisi koji su se namjerili na Netflix i zauzimanje njegove pozicije na tržištu. Usto Netflix je uistinu globalan servis, jer svaki šesti od sedam novih Netflixovih pretplatnika živi izvan SAD-a i upravo je globalno tržište temelj Netflixova budućeg rasta, kao i jedinog pravog rivala HBO-a. Apple dobiva ako kupac servisa kupi i uređaj, Amazon pak, ako korisnik postane njihov vjerni kupac. Dakle, ako se uopće može govoriti o ratu streaminga radi se o vrlo kompleksnim odnosima na tržištu i teško da se može govoriti o jednom pobjedniku, odnosno o tome da će Netflix ili HBO izgubiti svoje pozicije u skorije vrijeme.