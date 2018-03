Virgin Atlantic pozvao i Hrvate na svemirska putovanja: Pripremit ćemo vas u 3 dana!

U finišu dramatične kampanje američkih predsjedničkih izbora na društvenim medijima se u drugom dijelu 2016. godine više raspravljalo o lažnim informacijama (fake news), nego o vijestima etabliranih medijskih kuća. Istovremeno upravo su društvene mreže, pogotovo Facebook bili kritizirani da su zapravo pomogli Donaldu Trumpu da iznenađujuće pobijedi i postane američki predsjednik.

- Taj trenutak trijumfa lažnih vijesti bio je povod Marku Zuckerbergu da mijenja algoritme Facebooka. Facebook je prestao biti to divno okruženje gdje većinom pratite što ima u životu vaših prijatelja - analizirao je Vanja Prahić, šef društvenih mreža i uključenosti čitatelja 24sata, komentirajuću trendove društvenih mreža koji jako utječu i na medijsku industriju.

A to je bila jedna od tema velike edukacijske i tehnološke konferencije Digital Takeover. U organizaciji 24sata u Zagreb su stigli renomirani svjetski stručnjaci digitalne scene i prezentirali nove trendove u digitalnoj komunikaciji i transformaciji.

Daniel Newman iz analitičke kompanije Futurum objašnjavao je kako ne trebaju svi startupi stremiti da budu novi poslovni "jednorog" poput Ubera ili Snapchata, nego "zmajevi", koji će se moći prilagođavati situaciji na tržištu, a istovremeno biti kreativni i inovativni i imati fokus na kvalitetu iskustva koju pružaju potencijalnim korisnicima.

Posebno je zanimanje vladalo za predavanje Stephena Attenborougha, komercijalnog direktora Virgin Galactica, pionira u svemirskim putovanjima za građane.

- I mi smo startup, ali vrlo star. Već 14 godina radimo Virgin Galactic. Sjećam se da sam bio jako skeptičan kada mi je prvi put Richard Branson došao s idejom za privatna svemirska putovanja. Zamislite pa u cijeloj ljudskoj povijesti samo je 559 ljudi bilo u svemiru. I to većinom Amerikanci i Rusi. Vidim da biste vi svi u dvorani htjeli otputovati u svemir kada bi to bilo posve sigurno i novac vam ne bi bio problem, ali gotovo nitko od vas ne vjeruje da će jednog dana doista i postati astronaut. To je ono što mi želimo promijeniti, otvoriti svemir prema građanima - inspirativno je Attenborough prenosio priču o Virginu Galacticu, koja je začudo uspjela uvjeriti stotine ljudi da uplate 200.000 dolara kako bi bili prvi u letu za privatni svemirski let.

- Nadam se da će se jednog skorog dana i netko od vas pridružiti našem projekut. Pripremit ćemo vas za putovanje u svemir u 3 dana. Pomaže ako vježbate ili se malo bavite jogom, ali pripremit ćemo vas i bez toga! - pozvao je Attenborough.

Na Digital Takeover konferenciji gostovala je i ministrica Blaženka Divjak te sudjelovala na panelu "Žene lideri u digitalnoj transformaciji" te promovirala svoju obrazovnu politiku i najavila eksperimentalnu primjenu kurikularne reforme:

- Moramo imati koherentnu politiku jer ako to nije slučaj takve projekte ne možemo ni zvati politikom. Obrazovna politika je vrlo važna i u ovih 8 mjeseci koliko sam ministrica pokrenuli smo dosta stvari. Od jeseni kreće obavezna informatika u petim i šestim razredima. Želimo učenike naučiti razmišljati u algoritmima. No, također, nije sve samo na državi, potrbno je i ulaganje industrije u istraživanje i razvoj, pozvala je ministrica Divjak, a Maja Čulig iz Addiko grupe istaknula je važnu ulogu obrazovanja:

Maja Čulig: Svi bi sada htjeli biti developeri, ali...

- Obrazovanje je ključni faktor za pokretanje gospodarstva i poduzetničkog načina razmišljanja. Često imamo slučajeve da ne postoje kadrovi za digitalna zanimanja, pogotovo u marketingu gdje ima kvalitetnog kvadra, ali jako nedostaje stručnjaka za digitalne trendove.

Jedan veliki utjecaj na to sigurno imaju i resursi. Nadam se da ce se to promijeniti. Svi bi sada htjeli biti developeri ili baviti se robotikom, ali nama će trebati apsolutno sva zanimanja u digitalu.

A kako je digitalna transformacija utjecala i na medije komentirala je Tonkica Zlački iz 24sata:

- Fake news je sigurno posljedica digitalne transformacije. U medijima stalno imamo digitalnu prilagodbu. Na internetu danas imamo i alternativne i kontra činjenice. Glavne platforme poput Facebooka i Googlea imaju svoje algoritme koji se bore protiv Fake newsa. Tu je ključan ljudski faktor i educiranje. Mi kao mediji možemo jedino odgovoriti kvalitetnim sadržajem, pravilnim citiranjem. i sadržajem koji je značajan i koristan našim korisnicima.