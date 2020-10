Data & AI – Cognos Analytics

Piše: Ivan Šemeš, konzultant za poslovna rješenja

Cognos Analytics je IBM-ov odgovor na svakodnevno rastuće zahtjeve unutar područja poslovne inteligencije. Podržan naprednim AI mogućnostima, Cognos Analytics svojim korisnicima pruža bržu samostalnu pripremu i analizu svojih podataka, kao i izradu naprednih izvještaja i dashboarda.

Exploration

Od svih alata Cognos Analyticsa, Exploration koristi najviše AI funkcionalnosti te je time najpogodniji za dubinsku analizu podataka. Exploration je alat koji na temelju pripremljenog seta podataka daje napredne uvide u podatke koji nisu na prvi pogled primjetljivi. Alat koristi AI radi prepoznavanja veza među podacima i odabira najprikladnijeg načina vizualizacije. Korisnik samostalno može dorađivati ponuđeno. Ujedno se mogu koristiti statističke metode kao, npr., metoda segmentacije, stablo odlučivanja i druge. Radi se o statističkim metodama koje su preslikane iz specijalističkog alata SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) za kompleksne statističke analize podataka. Kako bi se mogle koristiti napredne funkcije i vizualizacije unutar Explorationa, potrebno je pripremiti podatke za analitičku obradu. Srećom, Cognos Analytics taj proces odrađuje sam za vizualizacije napredne analitike. To su vizualizacije kao Analiza pogonitelja, Stablo odlučivanja i Sunburst dijagram koji u različitim oblicima prikazuju utjecaj ostalih podataka na željeni podatak. Sve vizualizacije napredne analitike baziraju se na ciljanoj koloni za koju se radi analiza i ostale kolone koje se koriste za izradu analize. Za ciljanu kolonu miču se sva polja koja nemaju vrijednosti, ostale numeričke kolone su grupirane u grupe s jednakim brojem redova kako bi smanjio ovisnost analitičkog algoritma o njihovom brojčanom formatu dok se slične kolone s kategorijama spajaju kada ih se previše pojavi u modelu. Vizualizacije napredne analitike fokusiraju se na zadano ciljano polje u podacima te pretražuju sva ostala polja u podacima kako bi pronašli ono koje može najviše doprinijeti točnosti predviđanja ciljanih vrijednosti. To polje se dodaje u model. Pretraživanje se tada nastavlja za sljedeći podatak koji najviše doprinosi točnosti modela, sve dok se ne pronađu i dodaju svi podatci koji imaju utjecaj na ciljano polje.

Asistent

Za još jednostavniju izradu izvještaja, dashboarda i explorationa moguće je koristiti Asistenta, još jednu od AI funkcionalnosti unutar Cognos Analyticsa. Asistent podržava unos na temelju teksta u naturalnom jeziku, kako bi pomogao u stjecanju brzog uvida u podatke i pojednostavio analitiku. U nekoliko koraka moguće je pristupiti ključnim izvorima podataka, stvoriti vizualizacije i iskoristiti ih u Dashboardu i Explorationu. Asistent se sastoji od tri odjeljka: alatne trake, ispisa i polja za unos. Na alatnoj traci je moguće izvoditi akcije kao što je resetiranje povijesti. Ispis se prikazuje u pomičnom području koje uključuje sve prethodne odgovore. U polje za unos, koje je podrazumijevano kao postavljeno pitanje, može se unijeti tekstualni unos. Exploration i Asistent zajedno čine okosnicu AI-a u Cognos Analyticsu, te svojim naprednim mogućnostima i jednostavnošću korištenja omogućuju svim razinama korisnika brzu i sigurnu navigaciju željenim informacijama.