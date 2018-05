Combis konferencija: IT transformacija preduvjet uspjeha digitalizacije kompanija

Program 12. Combis konferencije kroz različita predavanja obrađuje najrelevantnije teme u ICT-u. Predavanja su podijeljena u više područja koja tematiziraju IT transformaciju u procesu digitalne transformacije kompanija, Combisov Managed Services and Security model te napredna aplikativna rješenja i usluge.

IT transformacija u službi digitalne transformacije

U procesu digitalne transformacije IT mora biti brži, agilniji, jeftiniji i pružiti pravovremenu podršku poslovanju. Iz tog razloga, stručnjaci Combisa na interaktivnom nizu predavanja adresirali su brojne aktualne teme u ovom području - od softverski definirane infrastrukture, preko automatizacije, dilema oko Clouda, aplikacija i kontejnerskih platformi, pa sve do podjednako važne - sigurnosti.

"Doba digitalne transformacije sve više udaljava IT od fokusa na infrastrukturu i sve ga više približava zahtjevima poslovanja tvrtke. To je za IT ujedno i prilika jer inovativnim tehnološkim rješenjima može u potpunosti promijeniti model poslovanja tvrtke, što na tržištu može biti itekakva prednost", istaknuo je Siniša Staničić, direktor Sektora poslovnih infrastrukturnih rješenja i integracije u Combisu.

Na predavanju 'Od kolaboracije do digitalne transformacije', Maja-Marija Nahod, pomoćnica ministra pri Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja i Vladimir Galić, voditelj službe za informatičke poslove pri Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja te Hrvoje Dunkić, direktor Sektora inovacija i razvoja strateških područja u Combisu, pokazali su primjer digitalne transformacije internih procesa kolaboracije korištenjem Microsoft Office 365 platforme. "Upravo je područje kolaboracije i produktivnosti zaposlenika jedno od značajnijih područja IT-a koje dotiče i mijenja sveprisutni trend digitalne transformacije. Primjer o kojem su predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja govorili na predavanju najbolje pokazuje na koji se način dostupna tehnologija može iskoristiti ako postoji svijest organizacije da se njenim korištenjem omogućuje veća produktivnost zaposlenika. Jasna vizija ključnih ljudi u tvrtkama osigurava da se neophodne promjene dogode", rekao je Dunkić.

Managed Services and Security - Combisov model partnerstva

Dio sadržaja konferencije bio je posvećen Combisovom Managed Services and Security modelu koji je namijenjen inovativnim i naprednim kompanijama. Tako su sudionici konferencije na više predavanja o upravljivim servisima imali priliku poslušati kako su Combisovi stručnjaci svoj know-how iz svih segmenata djelovanja ugradili u jedinstveni model, a kako bi bili još brži, efikasniji i cjenovno prihvatljiviji.

Foto: Promo Juraj Markotić, tehnički direktor Combisa

"Combisov portfelj upravljivih servisa omogućava da svakom korisniku ponudimo skup servisa koji će u konačnici podignuti efikasnost kompanije, ali i smanjiti cijenu operativnog poslovanja, a značajnu ulogu u ovom modelu ima i napredna sigurnosna dimenzija. Naš je cilj ne samo biti partner našim korisnicima koji je u potpunosti upoznat s njihovim poslovanjem i potrebama, nego i partner koji pruža točno ono što korisnici traže za svoj razvoj", istaknuo je Juraj Markotić, tehnički direktor Combisa.

Uz Hrvatski Telekom, partnera konferencije, Combis konferenciju su podržali platinum sponzor Cisco, zlatni sponzori Dell EMC i Intel, F5, Fortinet, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo, Netapp, Palo Alto Networks, Unify i Veeam Software, srebrni sponzor Lexmark i Microsoft Hrvatska te medijski pokrovitelji ICTbusiness.info, Lider, Mreža, Netokracija, Novi list, Privredni vjesnik, točkanai.hr, tportal.hr, Večernji list i Yammat FM.

