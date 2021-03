Čile stvara 5G mrežu: Kina ili SAD? Svejedno, dok se drže pravila

Sjedinjene Američke Države i Kina nadmeću se za prevlast, svako malo stižu vijesti o sukobima oko kibernetičke sigurnosti. Uvođenje 5G mobilne tehnologije prate kontroverze. I kako da se u tome snađe jedna južnoamerička zemlja!? U Čileu, koji gaji dobre odnose i sa SAD-om i s Kinom, odlučili su da će te obje partnerske zemlje imati jednake uvjete. Čile, ekonomski i socijalno jedna od najstabilnijih i najprosperitetnijih zemalja u Južnoj Americi, s oko 17,6 milijuna stanovnika, dobio je ambiciozni plan uvođenja mreže 5G mobilne tehnologije u većem dijelu zemlje u roku od dvije godine, uz jak nadzor u ovo vrijeme uzavrelih globalnih tenzija zbog kibernetičke sigurnosti.

Huawei za tehnologiju

Čile i SAD i Kinu smatra glavnim trgovinskim partnerima, pa će, kako javlja Reuters, otvoriti vrata svakoj tvrtki koja se drži strogih pravila zaštite podataka.

– Sve dok se poštuju propisi, nećemo se miješati u to tko će uvoditi 5G mrežu – rekla je podtajnica za telekomunikacije Pamela Gidi. Diljem svijeta posljednjih se godinu dana pojačano uvode komercijalne 5G mreže i raste broj pretplatnika. Južna Amerika zaostaje u broju pretplata, no mreža se nezaustavljivo širi, od Čilea do Brazila, Dominikanske Republike i Perua. Stručnjaci ističu prednosti 5G mreže u području interneta stvari (IoT), umjetne inteligencije i strojnog učenja, što onda dovodi i do uvođenja tzv. pametnih vozila u promet, razvoja pametnih gradova, boljeg obrazovanja i zdravstva. Takva očekivanja imaju i u Čileu. Podtajnica Gidi nada se da će uspjeti privući i Amazon Web Services. Ta je kompanija nagovijestila da bi mogla podići podatkovni centar u Čileu ili Argentini.

– Smatramo da uvođenje 5G mreže može pomoći u odluci Amazonu i drugim tvrtkama koje u budućnosti odluče poslovati u Čileu – dodala je. U glavnom gradu Santiagu postavljene su kamere za kontrolu prometa koji koriste eksperimentalnu 5G mrežu. Na natječaju za uspostavljanje 5G mreže u veljači, koji je raspisala čileanska vlada, pobijedila je tvrtka WOM koju je pokrenula investicijska tvrtka Novator Partners sa sjedištem u Londonu. Čileanski analitičari, kako javlja Reuters, nagađaju da će WOM angažirati Huawei, lidera u tom sektoru, da im osigura potrebnu tehnologiju. Podtajnica Gidi ističe da WOM ima slobodu u odabiru načina na koji će osigurati najbolju tehnologiju, dakako u okviru ugovora.

– Tvrtkama dajemo slobodu da samostalno donose svoje komercijalne odluke pod uvjetom da se poštuju tehnički standardi kibernetičke sigurnosti – poručila je.

Pad cijena telefona

Prihvaćanje 5G tehnologije ide bolje nego što smo se nadali, hvale se kompanije i zadovoljno trljaju ruke. Prošle je godine baza mobilnih 5G korisnika dosegla 220 milijuna pretplatnika, rekao je Huaweijev izvršni direktor i predsjednik Carrier Business Group Ryan Ding na forumu u Shanghaiu, i dodao da će se brojke u ovoj godini utrostručiti jer se 5G industrija razvija brže od očekivanja. Rastu broja pretplatnika pogoduje i pad cijena 5G pametnih telefona. Digitalizacija industrije je ogromno novo tržište. Hrvatski Telekom je prije tjedan dana objavio da 34 hrvatska grada i 1,5 milijuna stanovnika mogu koristiti prednosti 5G mreže

koja omogućuje brži i bolji pristup internetu, brži odaziv mreže i znatno bolju povezanost velikog broja uređaja, što je, napominju, preduvjet za razvoj pametnih industrija, modernih gradova i društva budućnosti. Hrvatski Telekom je u ožujku prvi, pohvalili su se u toj tvrtki, započeo i s uključivanjem komercijalnih korisnika u testiranja na 3,5 GHz frekvencijskom pojasu.