Cijene roaminga u UK i međunarodnih poziva ostaju zasad iste

Izlaskom Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije, zahvaljujući prijelaznom sporazumu, korisnici usluga elektroničkih komunikacija ne moraju strahovati zbog nepredviđenih troškova u roamingu.

Naime, za vrijeme boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu korisnici će do daljnjega moći koristiti usluge po jednakim pravilima i ništa se trenutačno ne mijenja, pa tako neće biti ni promjena prilikom pozivanja UK iz Hrvatske. I dalje ostaju na snazi isti uvjeti i cijene korištenja roaminga u Ujedinjenom Kraljevstvu prema pravilu „U roamingu kao kod kuće" (eng. Roam Like At Home), kao i cijene međunarodnih poziva prema Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ova pravila će za Ujedinjeno Kraljevstvo biti na snazi najmanje do 31. prosinca 2020. kada završava dogovoreno prijelazno razdoblje. HAKOM će pravovremeno obavijestiti javnost nakon završetka prijelaznog razdoblja o eventualnim izmjenama, a operatori svoje korisnike.

Podsjećamo kako u EU vrijede propisi koji ograničavaju cijene roaminga za EU korisnike kada borave u drugim državama članicama, kao i za međunarodne pozive iz jedne države članice u drugu. Izlaskom Ujedinjenog Kraljevstva iz EU-a, o ovim pravilima će se pokušati postići dogovor do kraja prijelaznog razdoblja, priopćeno je iz HAKOM-a.