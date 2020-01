CES predstavio: leteći taksi, sat koji prati umirovljenike, robot za WC papir...

Kao i svake godine, Consumer Electronics Show u Las Vegasu donosi najveće trendove u potrošačkoj elektronici. Najveći svjetski sajam tehnologije i ove je godine ukazao u kojem će smjeru ići ta industrija, odnosno što će se krajnjem korisniku nuditi u sljedećih nekoliko godina. Najsvježija je vijest predstavljanje projekta koji zajedno rade Uber i Hyundai, a to je električni leteći taksi. Dvije se velike tvrtke tako pridružuju Daimleru, kineskom Geelyju te Toyoti u utrci za primat u budućem čistom zračnom taksiranju.

Doseg od 100 kilometara

Ova je vijest zanimljiva i nama jer, kao što znamo, Hyundaijeva su uzdanica u razvoju električnog pogona naši Rimac Automobili. Zanimljivo je kako je i u tom projektu u cijelosti angažiran izvršni potpredsjednik Hyundaija Euisun Chung, gospodin koji je i potpisao ugovor s Rimcem. Iz svetonedeljske tvrtke dobili smo odgovor kako oni “rade na mnogim projektima sa Hyundaiem i s drugima, ali ne mogu objaviti detalje koji nisu javni u ovom trenutku”. Gospodin Chung očekuje da će se ova inovativna vrsta prijevoza komercijalizirati 2028. godine. S Hyundaijem i Uberom u projektu su Boeingovom podružnicom Aurora Flight Science uz druge kompanije. Hyundai će proizvoditi vozilo čiji je model i pokazan na CES-u, riječ je o samoletećem automobilu koji nosi četiri putnika te ima očekivani doseg od 100 kilometara.

Interaktivne televizije

Automobilske kompanije opet imaju snažnu prisutnost na CES-u. Toyota je objavila kako će na površini od 70 hektara u podnožju planine Fuji sagraditi “povezani grad” koji će se napajati strujom dobivenom iz vodikovih gorivnih članaka, a u njemu će se testirati samovozeći automobili i druge tehnologije. Predviđeno je da tamo živi dvije tisuće ljudi, većinom znanstvenika, a gradit će se ekološkim materijalima, domovi će biti robotizirani, zdravlje stanovnika kontrolirati senzorima.

Za automobilsku industriju, koja se ubrzano mijenja, zainteresiran je i Amazon, koji nudi ugradnju svojeg digitalnog pomoćnika Alexe i online televizijskog sustava Fire TV u automobile. Iako je, što je ipak logično, CES prepun novih gadgeta povezivih 5G tehnologijom, inovativnih televizora i sličnog, Sony je pokazao i svoj projekt električnog vozila. No, LG je pokazao svoje smart televizore kojima je dodana mogućnost prepoznavanja sadržaja koji prikazuje, a onda čak i mogućnost kupnje artikla s ekrana. Odnosno, čak nečega što nosi glumac ili glumica koje gledate u tom trenutku. Kineski Skyworth predstavio je televizor opremljen kamerom kojom će on postati interaktivnim. Najmanji sigurnosni sustav na svijetu Mimic Go, cijenit će umirovljenici. U kućanstvima bi mogao koristiti Moenov detektor curenja vode. A sigurni smo da ima i onih koje će oduševiti Charminov uređaj koji onemogućuje da vam nestane papira u toaletu.

