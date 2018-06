Centar za razvoj i kreiranje inovacija

Algebra LAB nedavno je i službeno predstavljen. A osnivači tvrde da je to jedinstveni inovacijski centar i prvi u ovom dijelu Europe. Po čemu je jedinstven, što ga razlikuje od ostalih R&D centara, objasnila nam je dr. sc. Maja Brkljačić, voditeljica razvoja poslovanja, koja tvrdi:

“U Algebra Labu objedinili smo centar istraživanja i razvoja za sve zainteresirane organizacije, poslovni inkubator te obrazovnu jedinicu koja nudi vrlo česte, kratke edukacije iz tehnoloških područja koja tek dolaze. Sve se tri sastavnice prirodno naslanjaju jedna na drugu i daju kompletnu uslugu našim korisnicima.”

Kako zapravo funkcionira Algebra LAB, tko može biti korisnik Algebra LAB-a i kako uopće počinje proces?

U LAB možete doći kao pripadnik privatnog sektora s upitom kako u svom sustavu potaknuti razvoj novih i drugačijih pristupa poslovanju u cilju otvaranja novih izvora prihoda i mi vam možemo pomoći: možemo za vas postaviti i pokrenuti vaš interni proces inovacija, možemo vas spojiti s mladim inovativnim poduzetnicima koji rade u našem LAB-u i čija će vam poslovna rješenja biti zanimljiva za investiciju, možemo vam predložiti potpuno novo poslovno rješenje koje se zasniva na visokim tehnologijama, a možemo vas uključiti i u naše kratke edukativne formate, koji će vam otvoriti neke nove horizonte u području ispreplitanja tehnologije i poslovanja. U LAB možete doći i kao mladi poduzetnik koji treba podršku za realizaciju svoje poslovne ideje: naša mreža poslovnih mentora, kao i naši stručnjaci iz područja digitalnih tehnologija svojom će ekspertizom, savjetima i preporukama pomoći unaprijediti vaš poslovni rast i razvoj.

Dakle, otvoreni ste za suradnju s privatnim i javnim sektorom, ali i pojedincima.

Tako je, važno je da imaju dobru ideju za razvoj poslovanja bez obzira na svoju veličinu. S obzirom na to da digitalno područje, pa tako i naši stručnjaci, nisu vezani samo za jedno područje, Algebra LAB je adresa za sve koji žele istražiti potencijal snage za poslovnu inovaciju koja počiva na novim tehnologijama. Trenutačno radimo s bankama, izdavačima, uslužnim tvrtkama u javnom sektoru, marketinškim kompanijama, tehnološkim tvrtkama, turističkim zajednicama, telekomima i mnogim drugima. U segmentu poduzetnika početnika silno su nam zanimljivi svi koji imaju tehnološku komponentu i donose novu vrijednost u poslovanju upravo tehnološkom inovacijom. Proces počinje vrlo jednostavno – tvrtke i organizacije mogu nam se javiti bilo kada, a za pojedince raspisujemo pozive na sudjelovanje u inkubacijskim procesima ili bootcampovima.

Jesu li tvrtke i organizacije svjesne prednosti koje nudite? Koliko uopće koncept dijeljenja znanja funkcionira ili taj oblik tek testirate?

Tvrtke su apsolutno svjesne prednosti koje nudimo, o čemu govori i činjenica da imamo niz godišnjih ugovora o suradnji s organizacijama i da se aktivno radi na novima. Uzmite samo jedan primjer – većina tvrtki danas u svom poslovanju prikuplja velike količine podataka, jer im podaci trebaju za izvršenje osnovnih poslovnih aktivnosti. Istovremeno, tvrtke su potpuno nesvjesne vrijednosti tih podataka i koje bi im se dodatne poslovne mogućnosti otvorile kad bi te podatke znale kvalitetno iskoristiti. Tu na scenu stupaju naši podatkovni znanstvenici. Oni će kratkim pregledom tipova podataka koje organizacija posjeduje vrlo brzo moći dati preporuke kako podatke dodatno oplemeniti i njihovom sasvim novom upotrebom stvoriti dodatnu vrijednost – dodatni izvor prihoda.

Foto: Algebra

Nedavno ste održali svečano predstavljanje Algebra LAB-a, no u biti radite već neko vrijeme, koji su projekti prošli kroz vaš laboratorij?

Dosad imamo već više od deset projekata u visokoj fazi završenosti. Izdvojili bismo ovdje tri. Prvi je primjer korištenja prikupljenih podataka i interneta stvari u turizmu, u svrhu povećanja prihoda i izgradnje korisničkog iskustva. Rješenje uključuje funkcionalan prototip sustava koji analizira ponašanje skupina turista na destinaciji, baziran na podacima telekomunikacijskih operatora koji nam kažu gdje se turist kreće po cijeloj Hrvatskoj, podacima fiskalizacije koji govore koliko i gdje koji gosti troše, kuda se kreću ovisno o vremenskim prilikama itd. Sustav je sasvim usklađen sa svim odredbama o zaštiti osobnih podataka, a njegovom primjenom na lokalnoj razini može se unaprijed kreirati ponude za pojedine skupine kupaca, pratiti njihove iskustvo u ovisnosti o desecima parametara i na kraju povećati ukupne prihode. Drugi je primjer informacijski sustav za masovno vrednovanje nekretnina.

Ovo rješenje uključuje povijesnu snimku kupnje i prodaje nekretnina, usporedbu vrijednosti transakcija sa sličnim nekretninama, ulazne podatke iz zbirke kupoprodajnih vrijednosti te baza elaborata, vizualizaciju i eksplorativnu analizu vrijednosti nekretnina (za makroekonomske, sektorske i druge analize), procjenu vrijednosti nekretnina primjenom različitih prediktivnih modela te interoperabilnost s poreznom upravom. I treći je primjer Big Data rješenje u funkciji praćenja tržišta rada i obrazovanja. Razvijeni sustav omogućava duboke uvide u ponudu i potražnju vještina na tržištu rada te raskorak između njih s glavnim ciljem podrške odlučivanju u politikama zapošljavanja i obrazovnog sustava. Kao dio sustava uspješno se prikazane i projekcije vještina koje će u budućnosti biti tražene na pojedinim geografskim područjima. Upravo korištenjem regionalnih podataka omogućen je uvid u sve specifičnosti europskog tržišta rada što je bilo i implementirano tijekom EU Big Data natjecanja.

Što je s javnim sektorom, u kojem opsegu i u kojim segmentima smatrate da bi javnom sektoru trebao biti zanimljiv Algebra LAB?

Javni sektor ima jako velik problem: koristeći tehnologiju u svakodnevnom životu, ljudi su navikli da do informacija i efikasnih rješenja moraju doći vrlo brzo. Takva svoja očekivanja onda prenose i na javni sektor, od kojega očekuju podizanje razine usluge i komunikacije na istu razinu. Javni sektor tako dospijeva pod pritisak da mora stalno usavršavati i nadograđivati svoje usluge, koje istovremeno moraju uz učinkovitost imati i vrlo jaku stabilnost. Tako je, na primjer, nastao i projekt e-Građanin.

Mi se u Algebra LAB-u vidimo kao idealan partner za javni sektor jer im možemo dati vrlo jaku nadsektorsku tehnološku ekspertizu, i to opet u pravcu primijenjenih tehnoloških znanja. To znači da možemo i biti savjetnik pri formuliranju strategija u područjima koja se za svoju realizaciju oslanjaju na digitalnu tehnologiju (a to su danas praktički sva), možemo pružiti stručnu tehnološku podršku u njihovoj realizaciji, a možemo i za djelatnike u javnom sektoru pripremiti razne vrste edukacija: za one koji planiraju razvoj o tome koje im sve neslućene mogućnosti visoka digitalna tehnologije može otvoriti, kao i za one koji će raditi u implementaciji o konkretnim tehnološkim rješenjima i alatima.

Foto: Algebra

Povezali ste se sa ZIP-om, što je temelj vaše suradnje i što od nje očekujete?

ZIP je najstariji i najpoznatiji poduzetnički inkubator u Hrvatskoj, koji je nakon šest godina vrlo aktivnog, pionirskog djelovanja došao do točke u kojoj svoj rad mora nadograditi i prenijeti na sljedeću razinu. Istovremeno, Algebra je odlučila intenzivnije pokrenuti program inkubacije poslovnih rješenja za startupe, jer nam se to uklapalo u razvojnu viziju cijele grupe. Tako je nastao prostor za sinergiju, koju smo u konačnici realizirali integracijom ZIP-a u Algebrin ekosustav.

ZIP ima zaista važan utjecaj na hrvatsku startup povijest, koju ćemo nastaviti razvijati u sklopu LAB-a. Već ove jeseni pokrećemo sljedeću, jedanaestu startup generaciju u inkubacijskom programu, a temeljem upravo završenog Idea Bootcampa održanog u LAB-u očekujemo velik broj kvalitetnih prijava zainteresiranih mladih poduzetnika. Svi polaznici našeg inkubacijskog programa dobit će i stručnu poslovnu podršku mentora, s kojima će razvijati svoje poslovne planove, te tehnološku podršku stručnjaka s Visokog učilišta Algebra. Veselimo se jednako studentima, koji dolaze na studij sa snovima o svojim projektima, kao i četrdesetogodišnjacima koji možda rade u stabilnim poduzećima, ali koji se žele osamostaliti u poduzetničke vode. Sve one koji uspješno završe program predstavit ćemo našim investitorima, financijskim institucijama, ali i drugim poduzećima koja žele investirati u nove poslovne ideje.

Koliko je Algebra uložila u projekt te koliko je ljudi zaposleno u Algebra LAB-u?

Ovogodišnja Algebrina investicija iznosit će tri milijuna kuna, osiguranih vlastitim sredstvima. Razvoj Algebra LAB-a povjeren je skupini od osam ljudi, a dodatno u odjelu istraživanja i razvoja imamo još desetak ljudi, koji rade na Visokom učilištu Algebra i uključuju se u naše istraživačke projekte, ovisno o svojoj ekspertizi. Algebra LAB ima cijeli niz stvari koje može ponuditi gospodarstvu, što trenutačno ne može nitko drugi u Hrvatskoj – u sustavu trenutačno radi 400 stručnjaka raznih profila, na koje su u svakom trenutku možemo osloniti i povući ih na projekte, a tu je i 140 stalnih zaposlenika Algebre koji pružaju potpunu servisnu podršku našim aktivnostima. Kada se govori o istraživanju, razvoju, zapošljavanju i primjeni znanja, najvažniji resurs koji treba svima su mladi, motivirani i obrazovani ljudi, a samo u zagrebačkom kampusu, gdje je smješten Algebra LAB, godišnje ih na razna obrazovanja dođe više od 6000. Sve ovo je iznimno važno kako bismo se mi mogli fokusirati na ono što nam je najvažnije: razvoj inovativnih poslovnih rješenja temeljenih na tehnološkom transferu i primijenjenim znanjima iz područja digitalnih tehnologija.