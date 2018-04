Call of Duty širi se na Dunkerque, Siciliju i Egipat

Ljubitelji poznate borbene igre Call of Duty nisu trebali predugo čekati na nove mape, nove misije i nova uzbuđenja: samo pet mjeseci nakon izlaska Call od Duty: WW2 te tri mjeseca nakon prvog DLC-a koji nas je između ostaloga poveo u redove legendarnog pokreta otpora, upravo objavljeni drugi DLC podsjeća nas na ranjivost, pa i upitne uspjehe često slavljenih junaka Drugog svjetskog rata. Prije svega tu mislimo na Dunkerque, jednu od najdramatičnijih epizoda tog povijesnog perioda koja je nedavno ovjekovječena i hollywoodskim spektaklom Christophera Nolana “Dunkirk”. Nova mapa smještena u taj sjevernofrancuski grad, s brisanim prostorima plaža kojima frcaju meci i kućicama idealnima za skrivanje koje su sjajna prilika za testiranje snajperskih vještina.

Borba među piramidama

Među novim mapama iznimno je atraktivan Egipat koji nas vodi u žestoki obračun među piramidama, a otvara i mogućnost da zavirimo u unutrašnjost drevnog egipatskog hrama, čiji uski hodnici predstavljaju sasvim novi borbeni izazov. Na koncu, tu je V2, nova mapa koja nas vodi na nacistički testni raketni poligon u ruralnoj Njemačkoj, s lansirnom rampom koja se nameće kao idealna pozicija za eliminiranje neprijatelja. Osim novih multiplayer mapa, kao novi war mode dolazi nam operacija Husky, u kojoj igrač može sudjelovati u savezničkom iskrcavanju na Siciliju, a potom i uživati u spektakularnim prizorima zračne bitke – pa tko im se ne bi radovao?

Povratak korijenima

Podsjetimo, ovo je prvi Call of Duty nakon gotovo deset godina koji se vratio u povijesno razdoblje Drugog svjetskog rata tražeći od igrača da se osloni na svoje primarne vještine bez pomoći naprednih tehničkih rješenja i sofisticirane vojne tehnike koja je likove zadnjih nekoliko inačica igre činila više nadljudima nego ljudima od krvi i mesa. A upravo su krv i meso (pa i natrulo, zombijevsko) nešto čega u novom DLC-u definitivno ne nedostaje. Takva je uostalom i čitava igra Call of Duty: WW2, u čijim prvim kadrovima iskrcavanja na Normandiju igrač biva propisno traumatiziran. Zato valja napomenuti kako se ne radi o sjajnom poklonu za osnovnoškolce, ali odrasli igrači ovdje itekako imaju u čemu uživati – dugo Call of Duty nije bio toliko zabavan, autentičan i nalik onim legendarnim prvim igrama zbog kojih smo ga kao klinci zavoljeli.