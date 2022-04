Brže do rezulata u Centru za umjetnu inteligenciju uz mentore iz BIRD-a

Vinko Kasana, gradonačelnik Lipika, i Dražen Oreščanin, predsjednik uprave Poslovne inteligencije i suosnivač BIRD Incubatora, potpisali su ugovor o suradnji. Ovom suradnjom će startupi koje su pokrenuli polaznici 6-mjesečne edukacije u Centru za umjetnu inteligenciju Lipika imati mogućnost iskoristiti resurse BIRD Incubatora za još brži razvoj svog inovativnog poslovnog projekta, izvijestili su iz Poslovne inteligencije.

Potpisivanjem ugovora između Centra umjetne inteligencije Lipik i BIRD Incubatora, javne ustanove i privatne tvrtke, od kojih obje djeluju u području umjetne inteligencije, startup ekosustav dobio je dodatnu podršku. Ovo je suradnja na obostranu korist za obje organizacije, a najviše koristi svakako će imati mladi inovativni startup timovi od kojih se očekuje da postanu nosioci novog tehnološkog razvoja u Hrvatskoj, smatraju potpisnici ugovora.

Prilikom potpisivanja ugovora, Dejan Iličić, ravnatelj Centra umjetne inteligencije Lipik, održao je prezentaciju i predstavio osnivanje Škole startupa na području umjetne inteligencije. Unutar Obrazovnog centra do sada je pokrenuto šestomjesečno osposobljavanje za programere za primjenu umjetne inteligencije te je studentima osigurano besplatno školovanje, sredstva za život 6 mjeseci u visini minimalne hrvatske plaće, 5 vrhunskih profesora i 5 asistenata te odlična oprema i uvjeti rada. Do sada je školovano 46 programera, a nakon završetka osposobljavanja, svima koji su uspješno usvojili znanja nude se poticaji za otvaranje vlastitog startupa. U Poduzetničkom inkubatoru koji djeluje u sklopu Centra umjetne inteligencije do sada je osnovano 15 tvrtki s 44 zaposlene osobe. Razvoj projekta Centra umjetne inteligencije ide dalje pa se tako u Lipiku pokreće novi projekt školovanja za pokretanje startupa na području umjetne inteligencije u maksimalnom trajanju od dvije godine. U sklopu projekta školovanja za pokretanje startupa otvara se Startup inkubator i akcelerator umjetne inteligencije, laboratorij umjetne inteligencije i ustanova za obrazovanje odraslih.

BIRD Incubator s druge strane ima izuzetno vrijednu mrežu partnera i organizacija, kako u Hrvatskoj, tako i globalno. Unutar te mreže su, između ostalih, investitori, korporacije, međunarodne tehnološke institucije, europskih te svjetski inkubatori i akceleratori. Centar umjetne inteligencije Lipik i njihov inkubator koji će uskoro otvoriti, suradnjom dobivaju pristup toj mreži. Najvažniji resurs su svakako vrhunski mentori koji u sklopu BIRD Incubatora pomažu startupima da dobiju savjet i iskustvo koje mladi poduzetnici nemaju, a od ogromne su važnosti za njihov rast i razvoj te u konačnici uspjeh.

– Veliko mi je zadovoljstvo započeti ovu suradnju. Lipik je u mnogočemu bio prvi, a i ovom suradnjom pokazuje da želi ostati prvi među malim gradovima kad govorimo o otvaranju prilike za razvoj naprednih tehnologija. Hvala BIRD Incubatoru na ovoj prilici i i vjerujem da će polaznici naše škole i startupi iskoristiti mogućnosti koje im se otvaraju ovom suradnjom. Lipik je stradao u ratu, ali ovime se pokazuje da su najveća vrijednost Lipika ljudi – izjavio je Vinko Kasana, gradonačelnik Lipika, prilikom potpisivanja ugovora o suradnji.

Dražen Oreščanin, predsjednik uprave Poslovne inteligencije i suosnivač BIRD Incubatora, istaknuo je koliko je sretan zbog te suradnje jer tako još snažnije potičemo razvoj startup ekosustava što bi nam svima u Hrvatskoj trebao biti cilj ako želimo stvarati vlastitu budućnost.

– Kada prepoznamo projekt koji je ostvario slične rezultate kao i BIRD Incubator uvijek gledamo kako da se povežemo. Posebno kad se radi o području umjetne inteligencije. Hvalevrijedno je što je AI centar Lipik projekt lokalne samouprave i financiran je javnim novcem te je postavio benchmark koji bi trebali pratiti svi projekti koji se pokreće na državnoj i lokalnoj razini. U njima smo prepoznali partnera koji zajedno s nama može raditi na razvoju startup eko-sustava i s kojima imamo priliku pokrenuti nove razvojne projekte”, ističe Oreščanin.

BIRD Incubator i Centar umjetne inteligencije Lipik će dijeliti resurse i stečeno iskustvo u pokretanju inkubatora, a timovi koji se razvijaju u Lipiku vrlo lako mogu postati timovi koji će imati priliku prolaziti kroz program BIRD Incubatora. Edukativni program za inženjere na području Umjetne inteligencije koje je pokrenuo centar, već u prvoj godini doveo je do toga da su polaznici na kraju programa pokrenuli svoje startupe. Ti startupi će s BIRD-ovim resursima moći brže rasti i razvijati biznis koji u konačnici može postati novi hrvatski jednorog. To je ono što je cilj i misija BIRD-a, stvaranje ekosustava podrške koji će ubrzati razvoj novih inovativnih kompanija spremnih u kratkom razdoblju biti nove perjanice hrvatske tehnološke scene kao što su sad Infobip i Rimac.