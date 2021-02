Broš, narukvica ili ogrlica koji prate vaše zdravlje

Bellabeatov Leaf Urban možete nositi kao narukvicu, ogrlicu ili broš kako biste pratili svoju aktivnost, razinu stresa, pažljivost i spavanje. Bellabeatov originalni Leaf Nature bio je prvi komad pametnog nakita koji sam ikad isprobao i od tada sam veliki obožavatelj tvrtke. Posljednje tri godine gotovo svaki dan nosim neku verziju Leafa, a Leaf Urban je moj omiljeni komad pametnog nakita – točka”, tako glasi recenzija pametnog nakita koji proizvodi hrvatski startup Bellabeat objavljena na Business Insideru, portalu koji se bavi tehnologijom.

Spoj tehnologije i nakita

Nakon testiranja pametnog nakita, stručnjaci Business Insidera odabrali su upravo Leaf Urban i proglasili ga najboljim. Testirajući pametni nakit koji se može naći na tržištu utvrdili su da je Bellabeatov Leaf Urban sveukupno najbolji pametni nakit, savršen spoj tehnologije i modernog dizajna. On dokazuje da pametni nakit ne mora nužno biti nezgrapan kako bi bio visokotehnološki koristan. Bellabeatov Leaf, kako mu ime kaže, u obliku je lista, a ima mogućnosti pravog fitness trackera. Može se nositi kao broš, ogrlica ili narukvica. Nema dodatni ekran koji zna ometati, a baterija mu traje do 6 mjeseci. Bežično se povezuje s mobilnom aplikacijom koja jednostavno preuzima podatke skupljene Leafom. Aplikacija ima i dodatni segment koji omogućava pristup audio i videosadržajima na temu ženskog zdravlja i ljepote ili je riječ o prikazu vježbi iz područja joge, pilatesa ili fitnessa.

Leaf Urban ima moderan i izdržljiv dizajn koji je vodootporan i ekološki prihvatljiv. Tijelo u obliku lista izrađeno je od recikliranog drvenog kompozita koji oponaša izgled kamena. Zatvoren je u metalnu kopču koju možete dobiti u ružičastom zlatu ili srebru. Metalni dio izgleda poput apstraktnih žila lista i lagano se otvara kako bi djelovao kao broš ili kopča. Na oba kraja metal se izvija u petlju, tako da Leaf Urban možete nositi kao privjesak na lančiću ili narukvici. Bellabeat paket uključuje ogrlicu i kožnu narukvicu u kutiji, zajedno s vašim Leaf Urbanom i malenim odvijačem koji služi za zamjenu baterije. Mala nosiva naprava automatski prati fizičku aktivnost, potrošene kalorije, prijeđenu udaljenost, trajanje i kvalitetu spavanja, vrijeme meditacije. Također u aplikaciji možete postaviti tihe alarme kako biste se mirnije probudili ujutro. Aplikacija čak nudi praćenje razdoblja plodnosti.

Koristeći algoritam, Bellabeat može predvidjeti vašu otpornost na stres i općenito vam savjetom pomoći da unaprijedite svoj život, ali i sastaviti jelovnik, i to za tjedan dana unaprijed. Bellabeatov cilj je poboljšati dobrobiti korisnika, u ovom slučaju žena, i to, kako navode recenzenti – sa stilom. Business Insider navodi prednosti Leafa: svestrani dizajn, ekološki prihvatljivi materijali, praćenje kondicije, a pri tom se ne mora puniti. Mane su mu, pak, to što nema mogućnost obavješćivanja te zamjena baterije uklanjanjem malih vijaka.

Osnovani u Zagrebu

Inače, Bellabeat su 2014. u Zagrebu osnovali Sandro Mur i Urška Sršen. Sjedište tvrtke je sada u SAD-u, dok urede imaju i u Londonu i Zagrebu, a proizvodnju u Kini. U nekoliko navrata dobili su strane investicije, posebice se ističe ona iz 2018., kada je u njih investirao AOL Ventures, i to 14,2 milijuna dolara (12,5 milijuna eura). Prema posljednjim informacijama, lanjskog prosinca Bellabeatu se pridružio i Jeppe Christiansen, svjetski poznat stručnjak, profesor na Sveučilištu u Kopenhagenu i direktor vodeće tvrtke Lego Grupe.