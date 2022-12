Bez prave koordinacije svejedno je tko će se baviti tehničkom provedbom digitalizacije

Javna rasprava o strategiji digitalizacije, dokumentu koji bi tijekom sljedećih deset godina trebao osigurati hod Hrvatske prema konkurentnoj zemlji kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih mogućnosti, je za nama. U njezinoj izradi sudjelovalo je 40-ak ključnih dionika digitalizacije, koji su za početak ponudili i detaljnu analizu zatečenog stanja. No ni ta analiza niti bilo što od rečenog tijekom izrade strategije ili u sklopu javnog savjetovanja nije privuklo toliko pozornosti kao jedna jedina primjedba premijerove savjetnice Ivane Vukov. Savjetnica je sugerirala da se umjesto državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva u dokumentu navede “čelnik tijela odgovornog za digitalizaciju”.

Pritom je objasnila kako je izgledno da će se za poslove digitalizacije u budućnosti osnovati ministarstvo, a to je u dijelu javnosti iščitano kao najava skorašnjeg ukidanja Središnjeg državnog ureda i osnivanje novog ministarstva. Na čelu bi mu, naravno, bila Ivana Vukov. Kakve se misli i planovi roje u glavi Andreja Plenkovića, ne možemo znati, no teško da bi mu doista palo na pamet da u drugoj polovici mandata odjednom počne mijenjati Zakon o Vladi i osnivati novo ministarstvo. Takvo što radi se samo u prijekoj potrebi, a Plenković uz to baš i nije sklon naglim potezima. Dapače, promjene je pokušavao izbjeći čak i kad je USKOK radio izvide protiv njegovih ministara pa su šanse da će sada mijenjati tim praktički ravne nuli. Takvim potezom u ovoj fazi mandata premijer bi priznao da je u samom startu napravio krivu procjenu i da zbog toga trpi ostvarenje jednog od strateških ciljeva. Uz loš dojam koji bi ostavio, pitanje je i bi li taj potez u stvarnosti išta promijenio. To hoće li digitalizaciju voditi ministarstvo ili Središnji ured malo je važno jer i jedna i druga razina sama po sebi jamči isključivo tehničku provedbu posla. A da bi ona funkcionirala, ključna je politička volja jer je jasno da digitalizacija zahtijeva usklađen rad svih resora – zapne li jedan kotačić, šteka cijeli mehanizam. Što nam, primjerice, vrijedi uvođenje e-tokena za službenike ili centraliziranog sustava za prostorno planiranje ako nema objedinjenih i međusobno usporedivih registara iz kojih će se crpiti podaci? Nužna je, dakle, koordinacija svih ministarstava, a upravo je koordinacija slaba točka i ove i prethodne Plenkovićeve Vlade. Donošenjem i provedbom važnih akata nekada su dirigirali potpredsjednici Vlade, što im je donosilo dodatnu političku težinu, ali i odgovornost. Takvih koordinacija sada nema i praktički je nemoguće dobiti suvisao odgovor gdje je zapeo ovaj ili onaj važni zakon i zašto se ne pušta dalje u proceduru. Pritom izjave Plenkovićevih savjetnika postaju važnije od ministarskih, što ostavlja dojam da premijer nema puno povjerenja u ljude koji su na njegov prijedlog dobili potvrdu saborske većine da naprave ono što im je u opisu posla. U takvim okolnostima pitanje digitalizira li Hrvatsku Središnji ured ili ministarstvo na čelu s Bernardom Gršićem, Ivanom Vukov ili Perom Perićem gubi svaki smisao.