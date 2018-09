Bez e-učenja danas ne ide

Geografska i vremenska neuvjetovanost sigurno su najveće prednosti e-learninga i, da, složili bismo se da nam u 2018. možda više ne treba prefiks “e”. Jer učenje poput osobne pismenosti podrazumijeva korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije i njezinih blagodati, stoga se “e” – čini suvišnim, smatra Milan Puvača, direktor Ofira, te nastavlja: – Korištenje materijala za “masovno” online učenje (MOOC), priprema internih digitalnih materijala i stvaranje vlastite baze sadržaja koji na temelju principa univerzalnosti mogu biti korišteni i u drugim institucijama više nije odlika samo obrazovnih ustanova. Tvrtke sve više ulažu u e-učenje da bi uštedjele resurse, a s druge strane osigurale vrhunsku edukaciju polaznicima, djelatnicima ili kolegama. Vremena kada je profesor ili pojedinac znao najviše stvar su prošlosti. IT omogućava dijeljenje znanja i međusobnog nadograđivanja više nego ikada prije, a važno je već danas osvijestiti razmišljanje u tom smjeru, smatra Milan Puvača.

Vrijeme je bitno i skupo

Uz individualne edukacije e-learning koncept sve se više razvija u smislu korporativnih edukacija zaposlenika e-akademija, primjerice edukacije zaposlenika u okviru onboarding procesa velikih hotelskih lanaca, banaka, osiguravajućih kuća i sl., odnosno korporacija svih vrsta čiji su zaposlenici zemljopisno dislocirani. U ovom slučaju e-learning koncept može obuhvatiti praktički neograničen broj korisnika usluga edukacije, kojima se na većini poznatih platformi pružaju mogućnosti kolaboracije i sa samim edukatorom i s ostalim sudionicima procesa učenja, kaže Ante Jurišić, direktor Lamaro digitala.

Bez obzira na to o kakvom je modelu e-learning učenja riječ, učenicima su dostupne audio i videolekcije, a nakon odslušanih edukacija, iznova se mogu vraćati na edukacije što pri tradicionalnom obliku učenja nije moguće. U većini slučajeva učenicima su dostupni i materijali u obliku e-knjiga, e-skripti, e-materijala na samim edukacijskim platformama. Dodatno, e-kvizovi, e-pokusi, e-testovi čine mnoge e-learning platforme zanimljivijima, a s druge strane pružaju edukatorima dodatne korisne informacije o učinkovitosti procesa učenja, ističe A. Jurišić.

Prednosti e-learninga kao metode samostalnog učenja i digitalnog obrazovanja kao šireg aspekta različitih primjena tehnologije u obrazovanju brojne su, kaže Zoran Jančić iz Algebre.

– Učenik, odnosno polaznik edukacije, postaje središnja figura obrazovnog procesa – onaj koji određuje tempo što će, kada, odakle, kako i koliko učiti. Pri tome je vrlo lako izdvojiti one jedinice sadržaja koje su u danom trenutku bitne.

U dinamičnom poslovnom okruženju u kojem je vrijeme izuzetno bitno i skupo optimizacija obrazovnog procesa do vrhunca učinkovitosti uz maksimalno optimizirane troškove može činiti znatnu konkurentnu prednost na tržištu. Umjesto da se pasivno bave isključivo učioničkom edukacijom, treneri aktivno sudjeluju u kreiranju digitalnog obrazovnog sadržaja koji se može praktično neograničeno puta koristiti u sljedećim edukacijskim grupama sve dok sadržaj ne izgubi svoju svrhu zbog neminovnog zastarijevanja u sadržajnom i tehnološkom smislu, smatra Zoran Jančić.

U nekim je temama digitalno obrazovanje u današnje vrijeme gotovo nezamjenjivo. Pretpostavimo da želimo educirati radnike o sigurnosti pri radu s opasnim materijalima poput kemijskih i radioaktivnih sredstava, u opasnim prostorima kao što su prostorije s visokim naponom, visokom radijacijom i slično ili u prostorima koje je teško ili nemoguće simulirati kao što su bestežinsko stanje, svemir, morske dubine i slično. Sve se to može na razne načine predočiti digitalnim sadržajem.

Ili primjerice e-learning simulacija rada burzovnog brokera koji ulaže virtualni novac u računalnoj simulaciji povezanoj s parametrima stvarnih burzovnih indeksa da bi se uvježbao za kasniji rad na burzi sa stvarnim novcem i stvarnim rizicima.

S obzirom na široku primjenu različitih metoda e-učenja i poučavanja u poslovnim okruženjima te brzom tempu promjena svijeta oko nas, što postavlja dodatni zahtjev na svakodnevno učenje, smatramo da su promjene u sustavu obrazovanja koje uvode sve više “e” predznaka nužne da bi se stekle navike učenja informativnim kanalima sadašnjice, smatra Janičić.

Poslovna inteligencija

Interna edukacija zaposlenih

Poslovna inteligencija, IT tvrtka koja zapošljava više od stotinu ljudi, a bavi implementacijom analitičkih sustava i strateškim ICT konzaltingom, veliku pažnju polaže na znanje, posebice internu edukaciju zaposlenih, mahom inženjera.

Kako nam je objasnio Hrvoje Gabelica, voditelj edukacijskog centra Poslovne inteligencije, interno koriste Pluralsight sustav za online učenje novih analitičkih tehnologija.

– Također imamo BIRD Academy u kojem preko online tečajeva prenosimo znanja koja su strateški bitna tvrtki. Vremenska fleksibilnost, dinamična lokacija učenja i brža evaluacija znanja, dodaje Gabelica.

Ofir

Razvoj e-learning sustava

Ofir se bavi prilagođenim web-developmentom, IT podrškom i digitalnim marketingom. Ima 11 zaposlenih i godišnje prihode od 1,8 milijuna kuna. Razvojem e-learning sustava počeli smo se baviti 2006. u suradnji s Gimnazijom Gaudeamus iz Osijeka te smo razvili sustav za njihove potrebe. Od jednostavnog sustava bilježenja ocjena aplikacija KnEx (Knowledge Exchange), prerasla je u nešto puno obimnije i zahtjevnije. Grafičko sučelje, rad s dokumentima, personalizirane vijesti, zapisnik aktivnosti, evidencije radnog vremena, školski imenik... sve su to funkcije koje su uspješno funkcionirale, no jednostavna dvosmjerna komunikacija ispostavila se kao ključan element uspjeha za učenike.

Svaki učenik, roditelj i nastavnik ima mogućnost komentiranja ocjena ili tjednog uspjeha za svaki predmet. Prikupljanjem i obradom navedenih podataka uz ocjenu dolazi se do vrlo jasnog znaka što dijete želi i u čemu ima potencijal za osobni i/ili profesionalni razvoj. Praćenjem informacija, a uz sinergiju svih dionika nastavnog procesa dolazi do odličnih rezultata u smislu rane detekcije preferencija mladih ljudi – zone interesa. Pri tome smo standardizacijom nastavnicima olakšali repetitivne radnje. Kompletna aplikacija razvijena je “od nule” i u skladu sa željama klijenta. Do danas sustav je aktivno koristilo više od 5000 korisnika. U nekoliko navrata pokušali smo implementirati i interni e-learning sustav u tvrtku Ofir. Principe rada standardizacije uspješno implementiramo kroz PM softver Asanu gdje jednostavnim procedurama i popisima zadataka skraćujemo vrijeme učenja za nove kolegice i kolege, kažu u Ofiru.

Lamaro digital

Edukacijska rješenja i e-knjige

Lamaro digital d.o.o. je tvrtka kćer Sedam IT d.o.o. specijalizirana za razvoj poslovno-tehničkih edukacijskih rješenja te pronalaženje optimalnih načina integracije najsuvremenijih digitalnih tehnologija u obrazovne procese (e-learning rješenja). Usto tvrtka je jedna od vodećih pružatelja usluga razvoja platformi za e-knjige. Prateći trendove na svjetskim knjižnim tržištima i strelovit razvoj e-nakladništva, tvrtka Lamaro digital lansirala je elektroničku knjižnicu TookBook još 2013. Riječ je o eBook rješenju koje uključuje katalog sadržaja, poslužitelj sadržaja, digitalno upravljanje pravima, web-portal te mobilne aplikacije za čitanje Androida i iOSa. Cloud e-learning rješenja obuhvaćaju niz razvijenih alata/rješenja (kreator sadržaja, repozitorij sadržaja, e-textbook aplikacija) s ciljem povećanja učinkovitosti učenja naspram tradicionalnih oblika bilo da je riječ o isporuci potpuno digitalnih rješenja ili samo pojedinih alata.

U fokusu tvrtke Lamaro digital razvoj je modernih e-learning rješenja. Ponosni smo na naše uspješno sudjelovanje na regionalnim projektima izrade digitalnih obrazovnih sadržaja i repozitorija za njihovo pohranjivanje koji su svakako osnova za razvoj najmodernijih modela e-learninga. Lamaro digital u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu provodi projekt istraživanja i razvoja „E-rudito: Napredni online obrazovni sustav za pametnu specijalizaciju i poslove budućnosti“ koji je sufinanciran novcem EU. U sklopu tog projekta zaključci istraživanja o optimalnim načinima prikaza informacija za učenje inkorporirat će se u inovativni sustav za online obrazovanje.

Mogućnosti koje razvijaju u sklopu e-learning rješenja obuhvaćaju razvijajući inovativna rješenja, a na tragu smo i novih koncepata proizašlih iz vlastita dugogodišnjeg iskustva rada u navedenom području.

Infomodul

Vlastiti interni e-learning sustav

Imamo vlastiti razvijeni e-learning sustav. Klijenti ga koriste da bi svojim korisnicima dali dodanu vrijednost u vidu edukacija, testiranja, izdavanja uvjerenja i certifikata. Postoji mogućnost uploadanja bilo kakvih elektroničkih dokumenata, kreiranje cjelina za učenje, kreiranje testova, webinara, mogućnost razmjena poruka, izrada templateova za uvjerenja, certifikate, diplome itd.

Algebra

Educira i izrađuje digitalni sadržaj

Algebra grupa po broju pojedinaca koje godišnje educira najveća je edukacijska organizacija u Hrvatskoj. Osim provedbe edukacije i treninga po vlastitim programima ili u sklopu statusa autoriziranog trening-centra, izrađuje digitalne sadržaje po narudžbi u različitim formatima i implementiraju e-learning rješenja od sustava za upravljanje procesima učenja do sustava za testiranje. Ukupan broj stalno zaposlenih je oko 140, a broj stalnih vanjskih suradnika s kojima surađuju iz mjeseca u mjesec je oko 500-tinjak. Algebra grupa upotrebljava niz e-learning sustava i popratnih alata za izradu digitalnih, odnosno e-sadržaja koje koristi za edukaciju internih zaposlenika i vanjskih suradnika te u sklopu edukacijskih programa koje nudimo našim korisnicima – polaznicima edukacije.

Također imaju i nekoliko zasebnih instancija e-learning sustava koje su podigli i održavaju ih za potrebe poslovnih klijenata. Posljednjih 10-ak godina e-learning sustave na kojima temelje svoje e-learning platforme grade na sustavima otvorenog koda kao što su Moodle i Open edX jer ih je lakše prilagoditi po potrebi, za svaki pojedini projekt ili za svakog klijenta. Algebrin multimedijski tim za sadržaje izrađuje ilustracije, animacije, interakcije i audiovideo materijale kako bi sadržaj bio što atraktivniji korisnicima, a svoju obrazovnu svrhu ispunio što učinkovitije. Primjerice, u javno dostupnim sadržajima koje su izradili za predmete matematika i fizika u sklopu nacionalnog projekta e-škole koriste se interaktivni 2D i 3D multimedijski elementi.

