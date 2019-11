Bez (digitalnog) alata nema zanata

Agilnost i digitalna transformacija dominiraju poslovnim okruženjem kao glavni trendovi, no diskusije o zaposlenicima koji su glavni akteri tih tema, često ostaju na marginama razgovora. To ne mijenja činjenicu da upravo o zaposlenicima ovisi hoće li prilagodba poslovanja digitalnom dobu biti uspješna ili ne. Kako bi se svi zaposlenici što bolje uključili u transformaciju, a njihov rad i komunikacija bili što jednostavniji, brži i učinkovitiji, nastala su nova poslovna rješenja poput platforme Digital Workplace.

Ovo rješenje cilja objediniti sve alate koji zaposlenicima trebaju od početka, pa sve do kraja radnog dana. To je središnje mjesto za rad i komunikaciju, kao i glavni punkt za pristup svim Office alatima. Spaja sve aplikacije koje se koriste za rad, osigurava njihov rad u realnom vremenu, a ima i ulogu intraneta, odnosno informiranja i jačanja komunikacije.

Povezivanje kolega

Kroz povezivanje različitih aplikacija stvaraju se i personalizirane analitike svakog zaposlenika, lako se prate kompanijske vijesti, informacije o aktualnim projektima ili organiziraju sastanci. Ono što je zanimljivo jest da svaki tim unutar kompanije sada ima svoje mjesto za komunikaciju, i svi su na kraju povezani jedni s drugima.

Maja Markulin Klarić, voditeljica ovog projekta, ujedno i direktorica Odjela digitalnih inovacija u Combisu, kaže kako je ova platforma osmišljena zbog vlastitih internih potreba Combisa za snažnijim povezivanjem i boljom komunikacijom, kvalitetnijom suradnjom i željom da sve što je potrebno za rad bude locirano na jednom mjestu, da svi odgovori na pitanja, novosti i zanimljivosti budu nadohvat ruke 24/7/365.

“Digital Workplace je Combisova vizija suradnje i komunikacije zaposlenika unutar kompanija s naglaskom na mobilnost, jednostavnost korištenja i sigurnost podataka. Kreirali smo savršen alat za realizaciju nove kompanijske kulture u kojoj se ne troši vrijeme na ono što tehnologija može učiniti umjesto nas, u kojoj je nevažno odakle radimo, kada radimo i na kojem uređaju radimo.

Evolucija organizacijskog dizajna kompanija i radnih mjesta unutar njih te Digital Workplace idu ruku pod ruku”, ističe Markulin Klarić.

Uz to, platforma pruža sve preduvjete za bolje povezivanje zaposlenika, gdje oni imaju jasan pregled zaduženja i ekspertize pojedinih kolega, njihovu hijerarhijsku strukturu, kontakt podatke; mogu brzo i jednostavno stupiti u komunikaciju s kolegama, čime se podiže veća angažiranost zaposlenika što također pozitivno utječe na korporativnu kulturu.

Također, ojačava veza između kompanije i zaposlenika jer Intranet portal koji sada dobiva novu dimenziju - postaje dinamičan, interaktivan, personaliziran i obogaćen dodatnim sadržajima koji su zaposlenicima potrebni u svakodnevnom radu.

Chatbot grabi prednost u komunikaciji

Digital Workplace rješenje je dodatno obogaćeno umjetnom inteligencijom - chatbotom s ugrađenom NLP (obrada prirodnog jezika) funkcionalnošću. Korištenjem chatbota zaposlenici mogu upisati svoje pitanje, a VITA (Virtual Intelligence Technology Assistant) će ponuditi odgovor koji najbolje odgovara. Većina zaposlenika je upoznata s ovim kanalom interakcije, tako da je prilagodba brza, dok se komunikacija prilagođava uredskom žargonu.

Chatbotovi su posljednjih godina postali prihvaćeni način komunikacije, a potvrđeno je i kako korisnici u komunikaciji s kompanijama preferiraju korištenje chata u komunikaciji u odnosu na komunikaciju sa živom osobom. Prema nedavnoj studiji psfk, američke kompanije koja istražuje i izvještava o trendovima korporacija, korisnici su čak četiri puta skloniji koristiti chatbox ili mail nego pričati s ljudima.

Općenito govoreći, najlogičnije i najlakše primjene chatbotova imaju za cilj osigurati korisničku podršku, podršku za onboarding (uvođenje u posao novih zaposlenika) te virtualne pomoćnike. Chatbot se može koristiti za dobivanje brzog odgovora u hitnim slučajevima, dobivanje pojašnjenja, rješavanje pritužbe ili problema, pronalazak agenta korisničke podrške, plaćanje računa, izradu rezervacije, dodavanje na mailing listu ili kao servis za vijesti i drugo.

Mogućnosti su mnoge, a Combisova VITA trenutačno odgovara na pitanja zaposlenicima kako bi im olakšala poslovnu svakodnevicu. Chatbotovi igraju važnu ulogu u automatizaciji poslovnih procesa zamjenjujući istovremenu upotrebu više različitih poslovnih aplikacija.

Digitalna (ne)zrelost

Uz spomenuta rješenja lakše je zamisliti promjene u digitalnoj kulturi, čija je aktualnost danas sve snažnija jer upravo obrazac digitalnog ponašanja, vrijednosti i način rada zaposlenika mogu biti presudni čimbenici na putu preobražaja kompanija u digitalnom dobu.