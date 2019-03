Apple u aplikaciji News nudi više sadržaja, više od 300 časopisa, a donosi i TV novosti

Apple je ponovo zaokupirao javnost tehnološkim novitetima. Ovaj put ne s novim hardverom, pokazali su ga ranije, već s uslugama od kojih smo neke čekali prilično dugo, dok su druge stigle kao malo iznenađenje. I još jednom je podsjetio na svoju gotovo neograničenu financijsku moć pred kojom ustuknu osobe poput Oprah Winfrey ili Stevena Spielberga.

Jedna pretplata

Navikli smo slušati kako su tiskani mediji u velikoj krizi. Možda ako ih gledamo na klasičan način na koji ih u Appleu očito ne gledaju, jer podigli su svoju aplikaciju News. Znak ‘+’ znači više sadržaja pa će kroz nju uz poznate novinske naslove, u kojima su od sada i Los Angeles Times i The Wall Street Journal, biti raspoloživo i više od 300 časopisa. Pa tako i Rolling Stone, Time, National Geographic, Wired i The New Yorker. Sve za cijenu od 9,99 dolara mjesečno za sjevernoamerički kontinent, poslije za Veliku Britaniju i Australiju. Nema informacije o tome kada će aplikacija biti dostupna za ostatak svijeta.

Vrlo je zanimljiva usluga Apple Card, kreditna kartica koju kompanija predstavlja s bankom Goldman Sachs. Bit će integrirana sa sustavom Apple Pay.

U Appleu navode kako će se iPhoneom, ili posebnom karticom napravljenom od titana koju plasiraju u suradnji s MasterCardom, moći plaćati bilo gdje u svijetu. Kontrola troškova potpuna je, svaki trošak moći će se provjeriti prema lokaciji. Pogotovo je zanimljivo što nema naknade, naprotiv, za svaku kupnju korisnik dobiva određeni postotak od cijene! Obećavaju kako će kamate biti među najnižima u financijskoj industriji, a kolike će biti i na koji će se datum naplatiti, pokazat će vam odmah tijekom kupnje vaš smartfon. Obećavaju maksimalnu privatnost, i dobrim dijelom je tako jer Apple Card nema na sebi nikakvih brojeva. Sve je to vrlo ozbiljno, ovo je prvi put da Goldman Sachs izdaje potrošačku karticu.

Stiže i gaming platforma Apple Arcade koja omogućuje igranje više od stotinu originalnih naslova kroz samo jednu pretplatu. Osim što će se moći igrati praktično na svakom Appleovu hardveru poput iPhonea, iPada, Apple TV-a i Maca, isto je omogućeno i offline. U sustavu neće biti reklama ni potrebe da se novac troši na kupnje unutar igara. Najavljeno je kako će Apple Arcade biti raspoloživ u 150 zemalja pa mu se možemo nadati i mi, no cijena se još ne zna.

I na kraju, kao što je bilo na prezentaciji, najvažniji novitet je Apple TV+. Megakorporacija iz Cupertina konačno ima streaming uslugu. Apple TV+ usluga je koja će se pojaviti unutar unaprijeđene aplikacije Apple TV, a nudit će originalan sadržaj nekih od najvećih imena zabavne industrije današnjice. Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Octavia Spencer, J. J. Abrams, Jason Momoa, M. Night Shyamalan, imena su koja će u tome sudjelovati. Ovime Apple ulazi u utrku s Netflixom i Amazonom, a dodatni je mamac što se korisnik kroz aplikaciju Apple TV može pretplatiti na kanale poput HBO-a, Showtimea, Starza, CBS All Accessa, Smithsonian Channela, EPIX-a, MTV Hitsa uz ostalo raspoloživo otprije. I sve to jednom aplikacijom, odnosno jednim korisničkim imenom i lozinkom.

Odmak od hardvera

Unaprijeđena aplikacija Apple TV bit će raspoloživa od svibnja u više od stotinu zemalja, najprije na Samsungovim, a onda na LG-jevim i Sonyjevim pametnim televizorima, dok će streaming usluga Apple TV+ biti raspoloživa od jeseni, do kada bi se trebala znati i njezina cijena. Što ćemo od svega vidjeti u Hrvatskoj, još je nepoznanica. Sve ovo zajedno mnogi tumače kao pokušaj transformacije kompanije koju je zauvijek obilježio Steve Jobs, prelazak u nove poslovne i dohodovne sfere koji će je odmaknuti od prodaje hardvera.

Skeptici traže podatak koliko je Apple uložio u, primjerice, Apple TV+, jer to će pokazati radi li se samo o pokušaju ili se doista misli ozbiljno i ide prema uspjehu, ma koliko on koštao. A može stajati dosta s obzirom na to da su Netflix i Amazon već iskusni igrači u području streaminga. Velika imena koja je Apple angažirao za navodno čak dvije milijarde dolara ne moraju biti garancijom uspjeha, neke ideje već smo vidjeli drugdje. A vidjet će se i je li Appleova publika lojalna baš svemu što radi kompanija koju vodi Tim Cook.

