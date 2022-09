Apple predstavio novi iPhone 14: Preko satelita će moći slati hitne poruke

Apple je večeras u Kaliforniji predstavio novu liniju iPhonea 14, tri nova Apple sata i novu generaciju slušalica AirPods Pro.

iPhone 14 ne dolazi s previše značajnih nadogradnji u odnosu na iPhone 13, jer oba modela (iPhone 14 i iPhone 14 Plus) dolaze opremljena čipsetom A15. Novi Plus model dolazi s većim zaslonom od 6,7 inča i poboljšanim trajanjem baterije. Novost je da novi iPhonei mogu koristiti satelite za slanje hitnih poruka.

Oba uređaja dolaze s nadograđenim senzorom glavne kamere od 12 megapiksela, kao i 12-megapikselnom TrueDepth selfie kamerom s autofokusom.

iPhone 14 prodavat će se za 799 dolara, a iPhone 14 Plus 899 dolara. Može ih se unaprijed naručiti 9. rujna, s tim da će iPhone 14 biti dostupan od 16. rujna, a Plus 7. listopada.

Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS A guest holds the new iPhone 14 at an Apple event at their headquarters in Cupertino, California, U.S. September 7, 2022. REUTERS/Carlos Barria Photo: CARLOS BARRIA/REUTERS

iPhone 14 Pro i Pro Max dolaze s nekoliko većih nadogradnji, uključujući dizajn ekrana pa je umjesto 'zuba' sada tu rupa u ekranu u obliku pilule dok ekrani od 6,1 i 6,7 inča imaju i dinamičko osvježenje sve do 1 Hz.

Dodatno, Pro linija ima snažniji A16 čipset, svjetliji zaslon, dulje trajanje baterije i stražnju kameru od 48 megapiksela sa senzorom od četiri piksela.

iPhone 14 Pro i Pro Max koštat će 999 dolara, odnosno 1099 dolara. Možete ih se naručiti 9. rujna, a oba će uređaja biti dostupna od 16. rujna.