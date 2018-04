Aplikacija iČelnik za one koji žele pametno i transparentno vladati

Koliko su lokalni čelnici uistinu spremni za digitalnu transformaciju te pametno i transparentno upravljanje svojim županijama, gradovima, općinama...?

U Libusoft Cicomu, domaćoj IT tvrtki, smatraju da je napredak po pitanju informatizacije i sklonosti lokalnih uprava da učine korak prema modernim tehnološkim trendovima sve vidljiviji. Stoga su i osmislili inovativno i jednostavno rješenje – iČelnik, IT alat koji je dostupan na računalima, mobitelima, tabletima, a koji pruža uvid u niz financijskih stavki te trendova, i to u realnom vremenu. iČelnik moderan je softver koji se tako i koristi. Pojednostavljeno, svaki čelnik u svako doba može pogledati, primjerice, kako stoji nabava, naplata, potrošnja, kako financijski stoje škole i vrtići i koliki je postotak naplate, primjerice, komunalnih usluga. Podaci su dostupni u realnom vremenu na svim platformama.

Prvi u Hrvatskoj i u regiji

– Ovo je prva i jedina takva aplikacija na našem tržištu i u regiji. Čelnicima zorno daje uvid u promet i stanje novčanih sredstava; naplatu, promjene i stanje potraživanja, kao i usporedbu podataka s rezultatima i stanjem iz prijašnjih obračunskih razdoblja – jer prikaz trenda olakšava donošenje kvalitetnih odluka. Preduvjet za korištenje iČelnika su strukturirane i uređene baze podataka, digitalizirano poslovanje i međusobna povezanost svih softverskih aplikacija – kazao je na jučerašnjoj konferenciji za novinare Marko Ignjatović, direktor sektora za financije i logistiku Libusoft Cicoma. Web-aplikaciju razvijali su godinu dana i temeljili je na dugogodišnjem iskustvu. Naime, već 26 godina razvijaju vlastita softverska rješenja za informatizaciju procesa poslovanja jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave. Njihova rješenja koristi 78 gradova od njih 128, narasli su do 130 zaposlenika i gotovo 1000 korisnika, istaknuo je M. Ignjatović te dodao kako je cilj bio napraviti koristan i jednostavan alat koji ne zahtijeva dodatne zaposlene ni dugotrajnu edukaciju, dok je za implementaciju dovoljno desetak dana

Korisno i za građane

Aplikacija ima mogućnost prilagodbe razine pristupa informacijama pa je, osim rukovodećih ljudi jedinica lokalne samouprave, mogu koristiti i njihovi djelatnici i suradnici. Usto na svojim web-stranicama mogu omogućiti uvid i građanima te tako dosegnuti novu razinu transparentnosti.