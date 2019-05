Amerikanci ipak popuštaju, Europa na strani Kineza

Kupiti ili ne Huaweijev pametni telefon glavno je pitanje svih onih koji su se odlučili “baciti” u investiciju i nabaviti novi smartfon. Kinezi nude vrhunsku tehnologiju, nije sporno, provjerili smo to nekoliko puta, posebno smo hvalili kameru, ali i umjetnu inteligenciju ugrađenu u njihove čipove. Svi mobiteli Huaweija za europsko tržište, pa tako i hrvatsko, rade na operativnom sustavu Android koji proizvodi Google, što je zapravo uz iOS, koji radi na Appleovim mobitelima, i jedini softver koji pogoni današnje pametne mobitele. I da ne postoji Donald Trump koji je zakuhao trgovinski rat s Kinom te da Huawei nema telekomunikacijsku opremu nove generacije koju želi implementirati diljem svijeta u novom investicijskom zamahu, odgovor bi bio jednostavan. No, nije tako.

Donald Trump, osebujni američki predsjednik, trgovinski rat pojačao je proteklog tjedna. Uz uvođenje novih carina, osmislio je crnu listu tvrtki kojih bi se Amerikanci trebali riješiti jer su prijetnja nacionalnoj sigurnosti ili, pojednostavljeno, špijunske su tvrtke. Kineski Huawei tako je dobio crnu oznaku špijuna i vjerojatno je prva tvrtka na crnoj Trumpovoj listi. Budući da ona obvezuje američke tehnološke tvrtke da prekinu suradnju s označenim špijunima, najmoćnija kompanija na svijetu Alphabet u čijem je sastavu Google odmah je reagirala. Odlučili su tako onesposobiti Huaweijeve mobitele i ukinuti im licenciju za Android, odnosno aplikacije Google koje čine operativnim pametne mobitele. Ta odluka izazvala je veliki šok na tržištu, ali i u kineskim i europskim redovima, dok su kupci, kako doznajemo, zastali i odlučili pričekati razvoj događaja.

Nakon prvog jakog udara Googlea na Huawei i odluke da nove serije mobitela neće imati njihov sustav, jučer su reterirali i ublažili mjeru. Sada kažu da sljedeća tri mjeseca neće ukidati svoje aplikacije i sustav Huaweiju. Prevedeno to znači da sljedeća tri mjeseca svaki Huawei koji je spreman za prodaju ima sve kao i dosad i kompletan je proizvod. No, ipak je nejasno odnosi li se to na sve one koji će ugledati trgovinske police u sljedeća tri mjeseca. Upravo jučer Huawei je u Londonu predstavio novi mobitel Honor 20 i Honor 20 Pro. Ima ugrađen kompletan set Googleovih sustava i aplikacija. Provjerili smo demo primjerke koji se uobičajeno testiraju na promocijama. Na njemu Google uredno radi, no odgođen je datum dolaska noviteta u trgovine.

Brend Honor, inače, djeluje samostalno na tržištu, ali je u vlasništvu Huaweija pa slijedom toga podliježe odluci Googlea o korištenju Googleovih usluga kao i drugih američkih kompanija. A da je ipak riječ o izvanrednoj situaciji za ovu kinesku kompaniju, pokazuje i činjenica da su na Honor eventu u Londonu bili otkazani svi intervjui s medijima. Pritom su u standardom priopćenju potpuno izbjegli napisati ijednu riječ o Googleu i sudbini sustava i aplikacija. Kinezi su morali uključiti oprez i obraniti se od suvišnih pitanja dok vodstvo kompanije ne zauzme stav. Dosad se oglasio tek osnivač Ren Zhengfei s pomalo prijetećom izjavom u kojoj kaže da su Amerikanci podcijenili moć Huaweija. Kada je riječ o Europi, Kinezima je ona, kako sada stvari stoje, prijateljski teritorij, posebice sudeći prema izjavi francuskog predsjednika Emmanuela Macrona koji je jasno izjavio da ne planira prekinuti suradnju s Huaweijem i Kinezima.

Sile koje se sluša u europskom slučaju svakako su Francuska i Njemačka, a obje su se, unatoč jakim pritiscima Trumpove administracije, odlučile zauzeti za otvoreno tržište. Uostalom, nije nebitna činjenica da je Europa ovisna o svima jer nema ni vlastite softvere ni hardvere u mobilnom segmentu u koje bi se pouzdala. Usto, toliko je birokratizirana da za sada nema ni naznaka da bi se takvo što ubrzo moglo dogoditi. Kada je riječ o Googleu i Huaweiju, oni u ovom sukobu neće “poginuti”, no bit će oštećeni, po nekima Kinezi će to osjetiti više, a drugi smatraju da će Google izgubiti svoj monopolski položaj. Trenutačni razvoj događaja u kojem se Kineze protjeruje i smješta na njihovo ognjište u kojem, pak, nema američkih aplikacija ni otvorenog interneta te Putinova namjera stvaranja vlastitog digitalnog suvereniteta govori da je digitalni hladni rat tu i da se digitalno preslagivanje tek počelo događati.