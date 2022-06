AI koji može voditi kvalitetnu debatu s ljudskim protivnikom tu je već godinama

Ugasili sustave koji su međusobno komunicirali

Prije nekoliko godina Facebook je "ugasio" dvije vrste umjetne inteligencije koje su ondje razvijali, i to nakon što su shvatili da su one razvile jezik kojim međusobno komuniciraju, a ljudi ga nisu mogli shvatiti. Logično je pitanje kada treba stati s razvojem AI-ja i je li moguć suživot neke napredne vrste umjetne inteligencije i čovjeka. Aco Momčilović kaže da će se prvi znatniji pomaci u razvoju umjetne inteligencije dogoditi između 2042. i 2052. godine. Neki, poput Elona Muska, smatraju da bismo se mogli naći u izrazito opasnoj situaciji jer bi nam neka buduća umjetna inteligencija mogla naštetiti ne zbog toga što bi to planirala nego jer neće biti svjesna toga kako njezina akcija utječe na čovječanstvo. To bi se moglo usporediti otprilike sa situacijom kad ljudi grade autocestu pa nastradaju milijuni mrava i kukaca. Ne zato što smo zli nego jer ih i ne primjećujemo.