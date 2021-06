A1 Hrvatska s timom stručnjaka donosi prvu interaktivnu mapu poslova i vještina budućnosti

Mapa poslova i vještina budućnosti razvijena je u suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Algebrom i grupom SELECTIO te ekspertnim timom u kojem je 27 znanstvenika, profesora, menadžera, stručnjaka iz različitih industrija i osnivača top hrvatskih tehnoloških tvrtki.

Projekt Mape poslova i vještina budućnosti potaknut je istraživanjem The Future of Jobs Report, prema kojemu će, zbog sve šire primjene strojeva i algoritama u radnim procesima, do 2025. biti stvoreno 97 milijuna novih radnih mjesta. Isto istraživanje pokazuje da je čak 94 posto poslovnih lidera od svojih zaposlenika tijekom 2020. očekivalo usvajanje novih vještina, dok je tijekom 2018. to zahtijevalo njih 65 posto.

- Digitalizacija poslovanja i evolucija radnih mjesta je trend već nekoliko godina, a svoj procvat doživjela je s prelaskom na rad od doma tijekom prošle godine, kada je digitalni pristup za mnoge tvrtke postao osnova poslovanja. Naša interaktivna mapa pomoći će svima da se lakše snađu u moru novih poslova te da se na jednostavniji način usmjere prilikom izbora daljnje edukacije i usavršavanja. U A1 Hrvatska pokrenuli smo početkom godine sveobuhvatni program razvoja zaposlenika temeljen upravo na detekciji vještina i znanja koje nam trebaju u budućnosti, a mapa je bila logičan slijed da istu tu temu pokrenemo u zajednici u kojoj djelujemo – izjavio je Ivan Skender, glavni direktor za transformaciju poslovanja, ljudske potencijale i korporativne komunikacije A1 Hrvatske.

Mapu poslova i vještina pogledajte ovdje.

Da bi doznali koje nam sve vještine trebaju za obavljanje 100 poslova budućnosti, 27 stručnjaka analiziralo je najveću i najrelevantniju bazu vještina na razini Europske unije. Uz to, analizirali su opise poslova i oglase svjetskih platformi LinkedIn i Glassdoor te finalno definirali i rangirali vještine za budućnost. Stručnjaci dolaze iz akademske zajednice i top kompanija koje već danas stvaraju zanimanja budućnosti: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet organizacije i informatike, Visoko učilište Algebra, Prirodoslovno-matematički fakultet, ZŠEM, Microsoft, A1 Hrvatska, Rimac automobili, Gideon Brothers, Agrivi, Fortenova grupa, Coca-Cola HBC Hrvatska, Electrocoin, Inchoo, Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju CroAI, SELECTIO, Erste grupa, Porsche Digital Croatia, Siemens Energy te Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj.

Foto: A1 Hrvatska

Stručnjaci uključeni u izradu mape ponudili su svoje viđenje budućnosti u deset gospodarskih grana: informacijskih i komunikacijskih tehnologija, autoindustrije, poljoprivrede i industrije hrane i pića, obrazovanja, financijskih usluga, zdravstva, javnog sektora, energetike, napredne proizvodnje i maloprodaje proizvoda i usluga. Kombiniranjem njihovih predviđanja izrađena je interaktivna mapa. Uz top listu sto poslova budućnosti i sto poslova u padu, daje se i uvid u vještine nužnih za budući rad u navedenim industrijama.

U sklopu predstavljanja Mape održana je i panel rasprava stručnjaka uključenih u njezinu izradu. Raspravljali su o trenutnom stanju u Hrvatskoj po pitanju digitalnih vještina i usporedbi s ostatkom Europe. U razgovoru su se dotaknuli i poteškoća u pronalasku kadrova za poslove koji tek nastaju i pružili svoje viđenje uspješnih projekata namijenjenih zajednici i poslovnom sektoru. U raspravi su uz Ivana Skendera iz A1 Hrvatska sudjelovali Hrvoje Balen, predsjednik Upravnog vijeća Algebre, član uprave Algebre i nacionalni koordinator EU inicijative “Grand Coalition for Digital Skills and Jobs”,Tatjana Skoko, direktorica Microsofta za Hrvatsku, Nina Begičević Ređep, dekanica Fakulteta organizacije i informatike, Kruno Stražanac, suosnivač tvrtke Gideon Brothers, a sve uz moderiranje Borisa Jokića, ravnatelja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.

Ovaj projekt dio je inicijative „Čini pravu stvar i usvoji vještine budućnosti“ u okviru koje A1 Hrvatska daje potporu programima koji razvijaju vještine za poslove budućnosti. Među njima je poslovni inkubator za PISMO powered by A1 u Novskoj koji postaje regionalni centar gaming industrije. Podršku učenju digitalnih vještina daje također kroz projekte Škola budućnosti, Akademija poslovnih vještina koja je namijenjena NGO sektoru te Sigurni u online okruženju koja educira roditelje. Pokrenut je i jednogodišnji pripravnički program A1 Start za mlade s fokusom na poslove budućnosti, a prijave traju do 5.rujna, 2021.

Mapu poslova i vještina pogledajte ovdje.