25. DORS/CLUC, 19. i 20. travnja na FER-u!

Jubilarna, 25. po redu konferencija, duge tradicije i jednako dugačkog imena: DORS/CLUC (Dani otvorenih računalnih sustava / Croatian Linux Users’ Conference). Počela je u doba 16-bitnih PC-eva, starija od gotovo svih alata koje svakodnevno koristimo na računalima: Git i Docker nisu postojali, popularna desktop okruženja za Linux, kao što su Gnome i KDE nisu postojali, a Linux je tada bio tek projekt u začetku.

Foto: Promo

Od tih početaka se mnogo toga promijenilo. Kako je rastao utjecaj Linuxa i alata i tehnologija otvorenog koda, tako se mijenjao i fokus i veličina konferencije. Ono što je uvijek ostalo isto je strast i predanost prema dijeljenju znanja i iskustava svih posjetitelja i predavača koju znaju samo oni koji su posjetili ovu konferenciju.

DORS/CLUC 2018 ponovno donosi pregršt zanimljivih programerskih i sistem-administratorskih predavanja, koje će kroz dva dana održati više od 25 priznatih domaćih i stranih stručnjaka.

Henne Vogelsang, voditelj tima koji u poznatoj njemačkoj tvrtci SUSE razvija i održava Open Build Service će održati pozvano predavanje o digitalnoj evoluciji i izazovima za demokraciju s kojima se društvo suočava i dati svoj pogled na važnost otvorenih tehnologija iz perspektive nekoga tko se njima kao programer bavi više od 20 godina. Naziv predavanja je “The Digital Evolution”.

Igor Ljubunčić, fizičar i Linuxaš u duši s mnogo godina iskustva u industriji visoke tehnologije i sistem administracije će dati svoje viđenje što zajednica korisnika i programera Linuxa mora učiniti kako bismo 2050. godine imali stabilne, održive i iskoristive tehnologije, u predavanju pod nazivom “The Future is Old”.

Foto: Promo

Hand de Raad i Robin Edgar, nizozemski poduzetnici i freelanceri će zajednički održati predavanje kojim će argumentirati da Mare Librum, tekst kojim je u 17. stoljeću East India Trading Company zatražila od nizozemske vlade da praktično legalizira piratstvo, ustvari slično tome što se danas događa s otvorenim tehnologijama - koje su katalizator mnogim tvrtkama da stvore proizvode koji donose profit kroz osobne podatke korisnika, tj. prodajom zaključaka i ostvarivanjem poslovnih prilika koje iz tih podataka proizlaze. Naravno, sve to bez profita za vlasnika tih podataka - krajnjeg korisnika. Predavanje nosi naslov “Mare Librum, How a Dutch Pirate Law From the 17th Century Applioes to The Internet and (Free) Software”.

Marc-André Pezin, marketing manager u VATES, kompaniji koja je brine za alat za upravljanje oblakom Xen Orchestra, a od nedavno su pokrenuli i XCP-ng project, verziju potpuno otvorenog koda Xen servera. Na konferenciji će ispričati o tome kako su Kickstarterom i uz podršku zajednice pokrenuli projekt, alternativu Citrix XenServer hypervisora. Naslov predavanje je “XCP-ng : An Open Source story”.

Ovo je tek mali dio onoga što konferencija nudi, za registraciju i sve detalje pogledajte web konferencije: 2018.dorscluc.org.