Zvonimir Boban opet dolazi na Maksimir! 'Neće mi biti lako jer su to klubovi mog života'

Legedarni Zvonimir Boban potvrdio je da se opet vraća na Maksimir kako bi uživo pogledao utakmicu petog kola Lige prvaka u kojem se sastaju Dinamo i Milan.

Veliki Zvone je legenda Dinama i Milana, u dresu rossonera je osvojio Ligu prvaka 1994. godine i odradio preko 40 utakmica u elitnom klupskom natjecanju.

- Očito je da Milan može do pobjede protiv zagrebačkog Dinama. Kvaliteta je na strani Milana, a siguran sam i da će Hrvati skupo prodati svoju kožu. Neće biti lako, kao što meni neće biti jer su to dvije momčadi mog života. Ići ću na stadion. Milan je dobro posložio momčad, ali ima još nekih pozicija koje treba pojačati, ali i to će ovisiti o ambicijama kluba. koliko želite uložiti da se vratite na vrh. Neke stvari ne mislim da su na razini šampionske momčadi. Morate razmišljati o velikim stvarima, inače je teško vratiti se na vrh. - rekao je Boban u razgovoru za Rai Radio 1.

Bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije je već godinama 'desna ruka' Aleksandra Čeferina i jedan od najvažnijih ljudi u UEFA-i.

Podsjetimo, prisustvovao je na otvaranju Lige prvaka kada je Dinamo u Maksimiru senzacionalno srušio Chelsea 1:0.

