Zvone Boban ispričao kako je zamalo nastradao zbog prekrasne misice: 'Malo smo zaje*** stvar'

Svjetska premijera dokumentarnog filma "Hrvatska: Definiranje nacije", hvaljenog redatelja Louisa Mylesa, okupila je sinoć brojne uglednike iz sportskog i javnog života Zagreba i Hrvatske.

Na premijeri su se okupili brojni bivši i sadašnji vatreni predvođeni Miroslavom Blaževićem, Stigao je i Slaven Bilić, Dario Šimić, Niko Kranjčar...

Film je gledala i kompletna hrvatska nogometna reprezentacija na čelu s izbornikom Zlatkom Dalićem i suradnicima, kao i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Marijan Kustić, a u Kaptol Centru je bio i predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Zlatko Mateša.

Dokumentarni film redatelja Louisa Mylesa intiman je prikaz kako je moć nogometa pomogla ujediniti hrvatsku naciju tijekom hrvatske borbe za političku neovisnost. Prikazuje put zemlje izvan terena, kao i skupinu igrača čiji su životi postali neraskidivo povezani s rođenjem nacije kroz veliki uspjeh na terenu.

Kroz nogometnu leću prikazuje raspad Jugoslavije i stvaranje Hrvatske. To je i priča o nevjerojatno talentiranoj generaciji koja je bila ključni dio u formiranju nacionalnog identiteta, ali i formiranju identiteta Hrvatske u svijetu.

A zanimljiva priča u filmu je sjećanje na Svjetsko prvenstvo za mlade na kojem je Jugoslavija osvojila zlato. Zvone Boban se prisjetio detalja uoči utakmice protiv Njemačke u polufinalu kada su on i Igor Štimac zamalo vraćeni kući.

- Ni sam ne znam kako, Igor Štimac je prije polufinala dobio poziv Hrvatskog društva u Čileu. Pitao me da odemo vani, da vidimo kakva je fešta. Tamo je bila jedna prekrasna misica i njezina još ljepša prijateljica koja je bila model. Zakačili smo se i nestali smo do šest ujutro. Profesionalno gledano, Štica i ja malo smo zaje*** stvar. Ali neke stvari u životu ne možeš propustiti, bile su prekrasne - rekao je Boban i dodao:

- U šest ujutro smo se vratili u hotel i Mirko Jozić je to shvatio. Rekao je da moramo spakirati stvari i vratiti se. Bio je jako tvrd i već smo se pomirili s povratkom. No, onda su dečki reagirali i to je dokaz prijateljstva između nas.

